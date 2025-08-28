Τράπεζες: 440 εκατ. “φθηνά” δάνεια για ΜμΕ

Ρίχνουν στην αγορά δυο νέα προγράμματα φθηνής και ευέλικτης ρευστότητας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Μέσα στο Σεπτέμβριο ανοίγει το πλέον ανάρπαστο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙΪ. Τρέχει ήδη η Δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Θέμα ημερών είναι η εκκίνηση από τις τράπεζες του πλέον «εμπορικού» προγράμματος φθηνής ρευστότητας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το οποίο μαζί με την Δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», που τρέχει εδώ και περίπου ένα μήνα θα τονώσουν την πραγματική οικονομία με 440 εκατ. ευρώ συνολικά.

Όπως σημειώνουν τραπεζικές πηγές «ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την εκκίνηση του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ καθώς σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα ανοίξει «τις πύλες του» για τις ΜμΕ μέσα στο Σεπτέμβριο διαθέτοντας κονδύλια 240 εκατ. ευρώ.

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ δημιουργήθηκε για να παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Σημειώνεται ότι η ζήτηση των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων για ρευστότητα μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ήταν τέτοια τους τελευταίους μήνες, που αποφασίστηκε να υπάρξει μία ακόμη αύξηση πόρων κατά 780 εκατ. ευρώ (+240 εκατ. Ταμείο Δανείων, +540 εκατ. ευρώ Ταμείο Εγγυοδοσίας) για ΜμΕ ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό δανείων του προγράμματος στα 3,3 δις. ευρώ.

Χαρακτηριστική της μεγάλης ζήτησης που έτυχε το πρόγραμμα από ΜμΕ είναι ότι μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 6.861 δάνεια, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, από τα οποία το 56% εξ’ αυτών στράφηκαν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και το 33% σε μικρές.

Τα δάνεια του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος έχουν γίνει ανάρπαστα, καθώς προσφέρουν μεγάλη ευελιξία και χαμηλό κόστος χρηματοδότησης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που σε κανονικές συνθήκες δυσκολεύονται να βρουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.

Η δράση προβλέπει τη χορήγηση νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους προς ΜμΕ επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες), τα οποία χορηγούνται ως δάνεια τακτής λήξης με προνομιακό επιτόκιο, καθώς εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο για το 40% του ποσού (που προέρχεται από τα κεφάλαια του Ταμείου Συγχρηματοδότησης).

Στόχος του Ταμείου είναι η στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜμΕ στην Ελλάδα, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση για ένα μεγάλο εύρος αναγκών. Ακόμη, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στην βελτίωση των διαδικασιών και των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και της θέσης τους στις διεθνείς αγορές.

Η δράση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ και τα κεφάλαιά του είναι συγχρηματοδοτούμενα και προέρχονται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Διαχειρίστρια του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ορίστηκε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB.

“Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

Την ίδια στιγμή στην διάθεση των ενδιαφερομένων είναι από τις 17 Ιουλίου η νέα δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2021–2027 η οποία προβλέπει συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 200 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω και της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

έχουν τουλάχιστον μία πλήρη (δηλαδή συνεχόμενη δωδεκάμηνη λειτουργία) κλεισμένη διαχειριστική χρήση

δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας

διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος II

έχουν μίατουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια.

Σημαντική προϋπόθεση για την χορήγηση της χρηματοδότησης είναι η επίτευξη αύξησης των εξαγωγών της ενισχυόμενης επιχείρησης κατά τουλάχιστον +70%, εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της πράξης, σε σχέση με το ποσό των εξαγωγών της κατά το φορολογικό έτος 2024.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η Πέμπτη 17.07.2025 και ώρα 13:00 και η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως την Πέμπτη 09.10.2025 και ώρα 15:00.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.