Τράπεζες: Νέα λύση για το ελβετικό φράγκο για να αυξηθούν οι ωφελούμενοι

Η προωθούμενη λύση δεν προχωράει καθώς όλα τα μοντέλα που έτρεξαν τόσο οι τράπεζες όσο και στο Υπουργείο Οικονομικών έδειξαν ότι περιορίζεται δραματικά ο κύκλος των ωφελούμενων.

«Με ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω» χαρακτήρισε υψηλόβαθμη τραπεζική πηγή τις διεργασίες μεταξύ του οικονομικού επιτελείου, των τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης, για τον καταρτισμό της τελικής λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Προφανώς οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί κατά την διάρκεια του καλοκαιριού ότι η τελική λύση θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο των κυβερνητικών εξαγγελιών κατά την διάρκεια της ΔΕΘ δεν θα επαληθευτούν και πλέον το ζητούμενο είναι η οριστική λύση να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Παρά το θετικό κλίμα που είχε καλλιεργηθεί τις τελευταίες εβδομάδας και την σύγκλιση που υπάρχει σε αρκετά μέρη της συμφωνίας, το μεγάλο «αγκάθι» που έχει να κάνει με τις κρατικές εγγυήσεις του «Ηρακλή» σε συνδυασμό με την κυβερνητική βούληση για την μεγαλύτερη δυνατή «ανακούφιση» για τους δανειολήπτες απομακρύνει συνεχώς την εξεύρεση οριστικής λύσης.

Όπως εξηγεί η ίδια τραπεζική πηγή «η προωθούμενη τις τελευταίες εβδομάδες λύση δεν προχωράει καθώς όλα τα μοντέλα που έτρεξαν τόσο οι τράπεζες όσο και στο Υπουργείο Οικονομικών έδειξαν ότι περιορίζεται δραματικά ο κύκλος των ωφελούμενων». Συγκεκριμένα η συγκεκριμένη ρύθμιση έδειξε ότι ωφελεί ουσιαστικά μόνον το 10% των δανειοληπτών και συνεπώς δεν εξυπηρετούσε το κυβερνητικό αφήγημα για βαθιά ανάσα στην συγκεκριμένη κατηγορία συμπολιτών μας.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες στην οδό Νίκης έβαλαν στο συρτάρι την συγκεκριμένη λύση και έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για την εξεύρεση νέας, αποτελεσματικότερης, λύσης η οποία θα πάρει το χρόνο της.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προβλέπει αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά όρια προκειμένου κάποιος να πάρει τη μεγαλύτερη έκπτωση του 25% στη συναλλαγματική ισοτιμία, με συνέπεια ο μεγαλύτερος αριθμός των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο να συγκεντρώνεται στην κατηγορία όπου το «κούρεμα» θα είναι της τάξης του 10%, ενώ ένας μικρός αριθμός εκτιμάται ότι θα λάβει το μεγαλύτερο «κούρεμα» και ο οποίος δεν θα ξεπερνά το 15%-20%του συνόλου των δανειοληπτών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, στην κατηγορία που δικαιούται «κούρεμα» 25% εμπίπτει ένας μικρός αριθμός δανειοληπτών, καθώς το περιουσιακό όριο για την αξία της ακίνητης περιουσίας έχει πλαφόν τις 185.000 ευρώ.

Παράλληλα αφορούσε τους συνεπείς δανειολήπτες, δηλαδή όσους εξυπηρετούν τα δάνεια που έχουν πάρει σε ελβετικό νόμισμα, ακόμη κι αν τα έχουν ρυθμίσει και δεν αφορά τα δάνεια που είναι σήμερα «κόκκινα». Πρόκειται για δάνεια περίπου 2,8 δισ. ευρώ που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών από τα οποία το 1,8 δισ. έχει η Eurobank και ακολουθούν η Πειραιώς με περίπου 600 εκατ., η Εθνική με 200 εκατ. και η Alpha με λιγότερα από 150 εκατ. Αλλο 1,5 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι έχει πουληθεί σε funds μέσω των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή». Σημειώνεται ότι το «κούρεμα» θα έχει επίπτωση στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια, η οποία εκτιμάται στην περιοχή των 400 εκατ. ευρώ και με βάση τις πρώτες μετρήσεις φαίνεται πως είναι διαχειρίσιμη.

Το μεγάλο αγκάθι

Όπως έχει γράψει το news247.gr τροχοπέδη για την επίτευξη συμφωνίας αποτελούν οι κρατικές εγγυήσεις του «Ηρακλή», στον οποίο έχουν μεταβιβαστεί τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ελβετικό φράγκο. Όπως εξηγούν τραπεζικές πηγές «ένα πιθανό κούρεμα στην ισοτιμία του ελβετικού φράγκου θα προκαλούσε μείωση των εσόδων από τις τιτλοποιήσεις, αδυναμία πληρωμής του κουπονιού τους και κατάπτωση των κρατικών εγγυήσεων». Σε μια τέτοια περίπτωση, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, το κόστος θα επιβάρυνε τους Έλληνες φορολογούμενους ενώ θα δυναμίτιζε και το καλό κλίμα που με τόσο κόπο έχει δημιουργηθεί για την ελληνική οικονομία.

Το νέο σχέδιο

Στο οικονομικό επιτελείο επιδιώκουν νέα βελτιωμένη ρύθμιση να περιλαμβάνει όλους τους δανειολήπτες της κατηγορίας τόσο τους συνεπείς όσο και τους «κόκκινους». Παράλληλα η ρύθμιση θα προσφέρει σταθερό επιτόκιο κατά την μετατροπή του δανείου σε ευρώ ενώ το κούρεμα που θα προβλέπεται, θα κυμαίνεται από το 10% έως και το 15%-20%, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Η ρύθμιση θα έχει προαιρετικό χαρακτήρα.

Χαμηλές προσδοκίες

Με δεδομένο ότι οι δανειολήπτες που θα ενταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να συναινέσουν ότι θα παραιτηθούν άλλων ενδίκων μέσων, περιορίζει ακόμη περισσότερο την περίμετρο των οφειλετών, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δεν θα είναι τελικά πάνω από τους μισούς από το σύνολο των δικαιούχων. Την ίδια στιγμή οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες θεωρούν ότι η λύση της μερικής άφεσης χρέους ήρθε αρκετά αργά, με αποτέλεσμα η όποια θετική επίδραση να είναι άκρως περιορισμένη, καθώς έχουν επωμιστεί ένα βάρος ισοτιμίας στο κεφάλαιο, της τάξεως του 70% περίπου, έναντι 10% – 25% που προωθείται.