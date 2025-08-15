Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 34,86 μονάδων (+0,08%), ενώ ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,74 μονάδων (–0,29%).

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένη στο τετ-α-τετ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 34,86 μονάδων (+0,08%), στις 44.946,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 87,69 μονάδων (–0,40%), στις 21.622,97 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,74 μονάδων (–0,29%), στις 6.449,80 μονάδες.