Ξεκινούν τα έργα ανάδειξης της Β’ πλαζ Βούλας

Το έργο ανάπλασης του παράκτιου μετώπου της Β΄ Ακτής Βούλας που ανέλαβε η ΕΛΕΜΚΑ αφορά σε υφιστάμενα και νέα έργα.

Η ΕΛΕΜΚΑ, μέλος της ΜΕΤΚΑ και κατ` επέκταση της METLEN, είναι ο ανάδοχος των έργων για την ανάπλαση της Β’ πλάζ Βούλας.

Το έργο έχει εκτιμώμενο κόστος 15 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση των έργων θα πραγματοποιηθεί εντός του 2026.

Το έργο ανάπλασης του παράκτιου μετώπου της Β’ Ακτής Βούλας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, έχει ως φορέα υλοποίησης του έργου, την «Athens Beach Club Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακίνητων», που ανήκει στους ομίλους Κωνσταντακόπουλου (Costa Navarino, Conrad Athens The Ilisian – πρώην Athens Hilton), Προκοπίου (Four Seasons Astir Palace Hotel Athens) και Κόκκαλη και που έχει την ευθύνη για την λειτουργία τους.

Η «Athens Beach Club» νοίκιασε μακροχρόνια από το 2020, ύστερα από διαγωνισμό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την Ακτή Β’ Βούλας, με σκοπό τη ριζική ανάπλαση της, καθώς είναι σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης.

Η εταιρεία σχεδιάζει να μετατρέψει την Ακτή Β’ Βούλας σε ένα παραλιακό προορισμό με υψηλού επιπέδου αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους ψυχαγωγίας, ευεξίας και εστίασης.

Η για πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένη Β’ Ακτή της Βούλας, βρίσκεται σε έκταση ανάμεσα στο all day cafe – bar – restaurant Riviera Coast (πρώην Vive Mar) και το Divani Apollon Palace και θεωρείται σημείο φιλέτο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ποια έργα θα εκτελεστούν

Τα υφιστάμενα έργα περιλαμβάνουν τρεις τεχνητές νησίδες από σκυρόδεμα, ενώ τα επιμέρους προβλεπόμενα λιμενικά έργα, μεταξύ άλλων: