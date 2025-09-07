Χρηματιστήριο Αθηνών: Η “επόμενη ημέρα” μετά το ιστορικό δεκάμηνο ράλι

Προβλέψεις και προκλήσεις εν μέσω ιστορικού ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συνεχή υψηλά, σερί θετικών αποδόσεων, θετική εικόνα κερδοφορίας και αύξηση των συναλλαγών συνέθεσαν ένα θετικό σκηνικό στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία συμπλήρωσε 10 μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά.

Στη διάρκεια των δέκα τελευταίων μηνών ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 46,22%, ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 87,71%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 36,325 δισ. ευρώ.

Η αγορά έκλεισε το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου με κέρδη 37,56%, με το ελληνικό Χρηματιστήριο να βρεθεί στη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των αποδόσεων, μετά το Χρηματιστήριο του Βιετνάμ (+38,72%).

Μετά από 10 σερί μήνες ανόδου, η αγορά στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου διορθώνει, με αφορμή την αναταραχή στις διεθνείς αγορές, διόρθωση που είναι αναμενόμενη. Η διόρθωση κρίνεται απόλυτα φυσιολογική και αφορά στο τελευταίο ανοδικό κύμα που ξεκίνησε τον Απρίλιο κάτω από τις 1.500 μονάδες.

Τεχνικά η ανοδική τάση στα μακροχρόνια χρονικά διαστήματα συντηρείται, καθώς η πέριξ των 100 μονάδων συνολική υποχώρηση από το υψηλό 15 ετών (2.126,18 μονάδες) δεν μεταβάλει τη «μεγάλη εικόνα». Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα εμφανίζονται «κόκκινες» τάσεις.

Η βραχυπρόθεσμη πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς θα εξαρτηθεί από την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς πλησιάζουμε την 8η Σεπτεμβρίου όταν η γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Η ενδεχόμενη αδυναμία της να επιτύχει συναίνεση στο Κοινοβούλιο εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς για τη συνέχεια.

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία έχει αρχίσει ήδη να αποτυπώνεται στις αγορές, με τις πιέσεις να εντείνονται στα γαλλικά κρατικά ομόλογα, αλλά και στις μετοχές των τραπεζών της χώρας. Η αστάθεια αυτή δεν περιορίζεται εντός των γαλλικών συνόρων.

Το επενδυτικό περιβάλλον επιβαρύνεται από έναν αυξανόμενο αριθμό εξωτερικών αβεβαιοτήτων που δημιουργούν έντονο κλίμα επιφυλακτικότητας. H ελληνική αγορά ενώ διατηρεί ακόμη θετικά ερείσματα, η αυξανόμενη ένταση στο εξωτερικό περιβάλλον φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε μια συνολική αναθεώρηση των κινδύνων.

Η αποτίμηση της αγοράς

Παρά την ισχυρή άνοδο σε υψηλά 15 ετών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan σημειώνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζει σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο δείκτης Forward P/E των ελληνικών μετοχών διαμορφώνεται στο 9,3x, 27% κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο και 30% χαμηλότερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οι επενδυτές επωφελούνται επίσης από υψηλή μερισματική απόδοση, η οποία αγγίζει το 3,4%, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (2,6%).

Η αναμενόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή παραμένει μέτρια, με 5% για το 2025, 6% για το 2026 και 10% για το 2027, ενώ η ανάπτυξη του ΑΕΠ εκτιμάται στο 2% το 2025 και στο 1,8% το 2026, κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Παρά τα υψηλά κέρδη των τραπεζικών μετοχών, σύμφωνα με την Euroxx, τα επικαιροποιημένα μοντέλα, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με δείκτη P/E περίπου 7,1x για το 2027, δηλαδή με discount 15-20% σε σχέση με τις περιφερειακές ομοειδείς (P/E 8,8x για το 2027). Σε αυτό το πλαίσιο, η Euroxx θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν ένα premium λόγω υψηλότερης ανάπτυξης δανείων (κοντά στο 10% ετησίως) και ενδεχόμενης καλύτερης διανομής μερισμάτων.

Η ανοδική κίνηση της αγοράς στο δεκάμηνο Νοεμβρίου 2024-Αυγούστου 2025 βρήκε στηρίγματα:

– Στο ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, παρά την άνοδο, παραμένει ελκυστική, εάν κάποιος δίνει τη σχέση κεφαλαιοποίησης της αγοράς σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδος. Με βάση την εκτίμηση για ΑΕΠ στα 240 δισ. ευρώ το 2025 η κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία ανέρχεται στα 133 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί λίγο υψηλότερα από το 50% του ΑΕΠ. Η Alpha Finance επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount περίπου 20% έναντι του μέσου όρου 20ετίας και 30-40% έναντι των Stoxx 600 και MSCI EM, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο.

– Στο ισχυρό αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία διαθέτει τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια έναν «ελεύθερο διάδρομο» ανάπτυξης σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας. Η ελληνική οικονομία θα είναι και το 2025, μια από τις πρώτες σε ανάπτυξη στην ΕΕ. Η κατεύθυνση κεφαλαίων από τις ΗΠΑ και όχι μόνο που παρατηρείται προς την Ευρώπη ευνοεί το Χ.Α., καθώς εμφανίζει υψηλότερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

– Στη δημοσιονομική σταθερότητα. Η πορεία των δημοσιονομικών στοιχείων βρίσκεται σε τροχιά υπεραπόδοσης υποστηρίζοντας το σενάριο μιας θετικής αναθεώρησης των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.

– Στη δυναμική που έχει δημιουργήσει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και κυρίως στην αγορά των ομολόγων. Τα ελληνικά ομόλογα παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανθεκτικά, όταν εκδηλώνεται παγκόσμιο «ξεπούλημα» στις αγορές ομολόγων.

– Η υψηλή κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στηρίζει τις αποτιμήσεις των μετοχών.

– Η προοπτική της αναβάθμισης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές. Η διοίκηση του Χ.Α. εκτιμά ότι είναι δυνατή η αναβάθμιση του ελληνικού Χρηματιστηρίου σε αναπτυγμένη αγορά από έναν τουλάχιστον διεθνή επενδυτικό οίκο μέσα στο 2025, υπολογίζοντας πως οι σχετικές πιθανότητες επιτυχίας υπερβαίνουν το 50%. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης S&P τοποθέτησε προσφάτως την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις «ανεπτυγμένες» για τον Σεπτέμβριο του 2026.

– Και φυσικά η προοπτική εξαγοράς της ΕΧΑΕ από το Euronext. Η εξαγορά του Χ.Α από το Euronaxt επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισ. ευρώ.