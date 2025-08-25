Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Πήραν άδεια χωρίς να καταθέσουν προγράμματα σπουδών

Η διαδικασία αδειοδότηση των μη κρατικών Πανεπιστημίων εξελίσσεται σε μεγάλο φιάσκο. Παράταση στην προθεσμία για την κατάθεση των προγραμμάτων σπουδών.

Xαρακτηριστικά αριστοφανικής κωμωδίας αρχίζει να λαμβάνει η διαδικασία αδειδότησης των μη κρατικών Πανεπιστημίων.

Την ώρα που το Υπουργείο Παιδείας τηρεί σιγή ιχθύος χωρίς να ανακοινώσει τίποτα σχετικό, έγινε γνωστό από διαρροές και δημοσιεύματα ότι τελικά κατάφεραν να εξασφαλίσουν έγκριση από την ΕΘΑΕΕ τέσσερα, συνολικά, Πανεπιστήμια. Αυτό της Λευκωσίας καθώς και τα the University of York, το open University και το University of Keel.

Στα τέσσερα αυτά ιδρύματα στάλθηκαν μάλιστα e-mail για να προβούν σε μικροδιορθώσεις, όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε, έτσι ώστε να αρχίσουν τη διαδικασία εγγραφής φοιτητών.

Κανένα όμως από αυτά τα τέσσερα ιδρύματα δεν έχει καταθέσει προγράμματα σπουδών προς αξιολόγηση! Η σχετική προθεσμία έληγε στις 20 Αυγούστου και τελικά δόθηκε παράταση μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου.

Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο θα γίνουν στις 15 Σεπτεμβρίου όταν και θα έχει ολοκληρωθεί, όπως υποστηρίζεται, η αξιολόγηση των προγραμμάτων.

Και εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα: Ιδρύματα που δεν κατάφεραν να προλάβουν την ημερομηνία της 20ης Αυγούστου για την κατάθεση των προγραμμάτων σπουδών, θα προλάβουν αυτή της 5ης Σεπτεμβρίου; Και αν προλάβουν, τα προγράμματα αυτά θα αξιολογηθούν σε… 10 ημέρες;

Ανάλογες διαδικασία για τα δημόσια ΑΕΙ απαιτούν τουλάχιστον μερικούς μήνες. Πανεπιστημιακή πηγή που μίλησε στο NEWS 24/7 υπογράμμισε ότι “έχουμε να κάνουμε μια φιάσκο“ καθώς η “ίδρυση ενός νέου προγράμματος σπουδών απαιτεί στην πραγματικότητα πολυετή προετοιμασία“.

Όμως το φιάσκο δεν έχει να κάνει μόνο με το κεφαλαιώδες ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών.

Αναζητείται ακόμη η ταυτότητα όσων κατέθεσαν τα χρήματα για τα παράβολα των αιτήσεων και για τις εγγυητικές επιστολές των υποψήφιων, προς αδειοδότηση, ιδρυμάτων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στα mail των ιδρυμάτων (συνολικά 12) έφτασε μήνυμα μ’ ένα συγκεκριμένο ερώτημα: Γνωρίζετε ότι για να συμμετέχετε στην εν εξελίξει διαδικασία στην Ελλάδα, θα έπρεπε να καταθέσετε εσείς, και όχι ο ελληνικός εταίρος σας, τα χρήματα που απαιτεί ο νόμος για τη συμμετοχή;

Απαντήσεις προς το παρόν δεν υπάρχουν. Ο νόμος όμως είναι σαφής. Η κατάθεση των χρημάτων πρέπει να γίνει από το μητρικό ίδρυμα. Ωστόσο τα στοιχεία που το αποδεικνύουν δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, γεγονός που προκαλεί σοβαρές απορίες για το σύννομο της διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων, με εξώδικο προς το Υπουργείο Παιδείας, ζητά να της δοθούν, οι εγγυητικές επιστολές, οι εξουσιοδοτήσεις και τα παράβολα των υποψήφιων ιδρυμάτων, συνολικά 36 έγγραφα.

Προειδοποιούν, δε, ότι αν δεν τους δοθούν τα έγγραφα, θα προχωρήσουν σε αίτημα για εισαγγελική παραγγελία.

Είναι, τέλος, δεδομένο ότι τα “κομμένα” ιδρύματα αναμένεται να προχωρήσουν σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων “μπλοκάροντας” τη διαδικασία εγγραφής φοιτητών στα αδειοδοτημένα, διαμαρτυρόμενα για τις παρατυπίες που έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής.