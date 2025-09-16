OΛΜΕ κατά Ζαχαράκη: Η πολιτική επιλογή της στοχοποίησης των νεοδιόριστων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο!

Οργίλη ανακοίνωση της ΟΛΜΕ κατά της Υπουργού Παιδείας για πρόσφατες δηλώσεις της.

“Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας Σ. Ζαχαράκη σχετικά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς” όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

“Με προκλητικό και απαράδεκτο τρόπο, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μεταθέτει για άλλη μια φορά τις τεράστιες ευθύνες της στους/στις εκπαιδευτικούς, επιχειρώντας να συγκαλύψει τη διαχρονική πολιτική περικοπών, «εξοικονόμησης» και συρρίκνωσης των αναγκών του δημόσιου σχολείου.

Με το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, μετά και τις συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων/ισσών, τα κενά που καταγράφηκαν ξεπερνούσαν τις 50.000. Η κυβέρνηση που πανηγυρίζει για το υπερπλεόνασμα των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ, επέλεξε, παρότι προφανώς υπάρχουν επαρκή χρήματα, να καλύψει με μόνιμους διορισμούς μόλις το 1/5 των αναγκών. Στη συνέχεια, με την πρόσληψη αναπληρωτών/τριών επέλεξε ξανά να αδιαφορήσει για τους μαθητές και τις μαθήτριες μας, καλύπτοντας λιγότερα από τα μισά εναπομείναντα κενά. Το αποτέλεσμα της πολιτικής επιλογής του ΥΠΑΙΘΑ ήταν να ξεκινήσουν τα μαθήματα με σχεδόν 20.000 κενά, δηλαδή 400.000 διδακτικές ώρες να χάνονται την εβδομάδα.

Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό το γεγονός ότι αντί να αναγνωριστούν οι σοβαρές καθυστερήσεις, οι αδικίες και το «επιτελικό» χάος που το ίδιο το ΥΠΑΙΘΑ δημιούργησε στις υπηρεσιακές μεταβολές και στις τοποθετήσεις, στοχοποιούνται σήμερα ακόμα και οι νέες μητέρες εκπαιδευτικοί που ζητούν την άδεια ανατροφής ή κύησης που δικαιούνται. Μια άδεια που οι αναπληρώτριες συναδέλφισσες στερούνται για χρόνια, αντιμετωπιζόμενες ως εργαζόμενες β κατηγορίας. Πρόκειται για πρόκληση απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες συναδέλφισσες που εργάζονται με μισθούς των 792 ευρώ, και τώρα παρουσιάζονται περίπου ως «υπαίτιες» για τα κενά στα σχολεία!

Τη σκυτάλη από την Υπουργό Παιδείας πήραν και ορισμένα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία, αντί να αναδείξουν την πραγματικότητα των χιλιάδων κενών και της δραματικής υποχρηματοδότησης, αναπαράγουν την κυβερνητική προπαγάνδα και στοχοποιούν τις εκπαιδευτικούς. Πέφτουν από τα σύννεφα τα κυβερνητικά παπαγαλάκια, που οι εγκυμονούσες και οι μητέρες εκπαιδευτικοί παίρνουν την άδεια που δικαιούνται, μόλις διοριστούν. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα όμως που τόσα χρόνια, ως αναπληρώτριες, στερούνταν το δικαίωμά τους αυτό, με ευθύνη του υπουργείου και παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια για να κρυφτούν οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης για τα σχεδόν 20.000 κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία.

Η ίδια Υπουργός που στο παρελθόν ήταν Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνική Συνοχής και είχε την ευθύνη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών για την οικογένεια και τη δημογραφική πολιτική, σήμερα επιτίθεται με τραχύτητα σε νέες εργαζόμενες γυναίκες επειδή τολμούν να ζητούν τον στοιχειώδη χρόνο για να γεννήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Αντί η κυβέρνηση να λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης των νέων ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα, επιλέγει να στοχοποιήσει τις εργαζόμενες μητέρες. Τα στοιχεία, ακόμη και αυτά που το ίδιο το Υπουργείο δημοσιοποιεί, αποδεικνύουν το μέγεθος της πολιτικής υποκρισίας: τα χιλιάδες κενά που παραμένουν σε όλη τη χώρα δεν δικαιολογούνται με τέτοιου είδους φαιδρά επιχειρήματα.

Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ θεωρούν κόστος τις ανάγκες των σχολείων και των μαθητών/τριών. Κι όμως, χιλιάδες τμήματα, ειδικά στην ειδική αγωγή, στην παράλληλη στήριξη και στη γενική εκπαίδευση, ξεκινούν τη χρονιά με τεράστιες ελλείψεις.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ δηλώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο: οι εκπαιδευτικοί δεν θα αποδεχτούμε ως «κανονικότητα» την υποβάθμιση και την απαξίωση του δημόσιου σχολείου.

Απαιτούμε:

Να γίνει άμεσα Β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών/τριών ώστε να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά.

Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη των πάγιων κενών των σχολείων.

Ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης για τη λειτουργία των σχολείων.

Αυξήσεις στους μισθούς – επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

9μηνη άδεια ανατροφής για όλες και όλους τους αναπληρωτές. Ισοτιμία σε όλα τα εργασιακά δικαιώματα μονίμων και συμβασιούχων.

Στήριξη των συναδέλφων/ισσών με δωρεάν στέγαση ή επιδότηση ενοικίου από το κράτος για όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους”.