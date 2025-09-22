Πικέρμι: Έμειναν χωρίς μετακίνηση οι μαθητές του ΓΕΛ – Επιστολές στην Περιφέρεια Αττικής

Γιατί έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε περίπου 100 οικογένειες μαθητών που φοιτούν στο Λύκειο του Πικερμίου.

Σημαντικό πρόβλημα μετακίνησης προς και από το σχολείο τους αντιμετωπίζουν κατά την εφετινή σχολική σεζόν που μόλις άρχισε οι μαθητές του ΓΕΛ αλλά και του Γυμνασίου Πικερμίου.

Τα τελευταία δέκα χρόνια οι μαθητές μετακινούνταν προς και από το σχολείο με τα λεωφορεία που ναυλώνει ειδικά γι’ αυτό το σκοπό η Περιφέρεια Αττικής σε εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας που προέβλεπε ότι τα παιδιά που διαμένουν σε απόσταση τριών χιλιομέτρων και άνω από το σχολείο δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση.

Ελάχιστες ημέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία εφέτος, οι γονείς ενημερώθηκαν ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο έχει αλλάξει από το 2024 και ότι η απόσταση που προβλέπει ο νόμος αυξήθηκε στα πέντε χιλιόμετρα.

Την περσινή σχολική χρονιά δόθηκε μια εξαίρεση αλλά φέτος, όπως ενημερώθηκαν σχετικώς οι γονείς, δεν μπορεί να γίνει το ίδιο.

Το πρόβλημα αφορά σχεδόν 100 οικογένειες γι’ αυτό και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου απέστειλε στην Περιφέρεια Αττικής σχετική επιστολή

Η επιστολή αυτή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχα,

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την κατ’ εξαίρεση μεταφορά των μαθητών/τριών του Γενικού Λυκείου Πικερμίου που διαμένουν σε αποστάσεις μικρότερες των 5 χιλιομέτρων, καθώς και την αποκατάσταση δρομολογίων που έχουν περικοπεί, αφήνοντας περίπου 80 παιδιά (22 από αυτά μαθητές γυμνασίου) χωρίς καμία δυνατότητα μετακίνησης.

Παρότι το θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 50025/19.09.2018, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 32239/2024 – ΦΕΚ Β’ 2051/05.04.2024) προβλέπει μεταφορά μόνο πέραν των 5 χλμ., στην περίπτωσή μας πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7, το οποίο δίνει τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση αυξομείωσης των αποστάσεων όταν:

• δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη με δημόσια συγκοινωνία ή μέσα των ΟΤΑ,

• υπάρχει σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων,

• δεν προκύπτει πρόσθετο κόστος σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος.

Στην περιοχή μας, οι συνθήκες καθιστούν την κατ’ εξαίρεση μεταφορά απολύτως αναγκαία:

• Οι οικισμοί είναι διάσπαρτοι, με δυσπρόσιτο και επικίνδυνο οδικό δίκτυο χωρίς ασφαλή πεζοδρόμια.

• Η Λεωφόρος Μαραθώνος αποτελεί έναν από τους πιο επικίνδυνους οδικούς άξονες, τον οποίο πολλά παιδιά αναγκάζονται να διασχίσουν.

• Η δημόσια συγκοινωνία δεν καλύπτει τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

• Μετά τις περικοπές δρομολογίων, αρκετοί μαθητές έχουν αποκλειστεί εντελώς από τη δυνατότητα μεταφοράς.

• Πολλές οικογένειες με παιδιά σε διαφορετικές βαθμίδες αδυνατούν να ανταποκριθούν στη μετακίνηση όλων.

Πέρα όμως από τα τυπικά κριτήρια, το πρόβλημα έχει και βαθιά ανθρώπινη διάσταση: οι μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου, που δίνουν τον αγώνα προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στερούνται πολύτιμο χρόνο μελέτης και ξεκούρασης, αναγκασμένοι να περπατούν σε επικίνδυνες διαδρομές. Η κόπωση και η αγωνία των οικογενειών τους εντείνονται καθημερινά. Τέλος σημαντικό να αναφερθεί ότι κάποια από τα παιδιά είναι μέλη μονογονεϊκών ή πολυτέκνων οικογενειών.

Δεν ζητούμε προνόμια· ζητούμε το αυτονόητο: ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση των παιδιών μας στα σχολεία τους.

Με βάση τα παραπάνω, σας καλούμε να εξετάσετε άμεσα το αίτημά μας και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση μεταφοράς, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και την αλλαγή των ήδη υπαρχόντων δρομολογίων στην πρότερη χιλιομετρική διαδρομή των δρομολογίων.

Με εκτίμηση, οι γονείς-κηδεμόνες

Επιστολή έστειλαν και οι μαθητές του Λυκείου του Πικερμίου.

Αυτή έχει ως εξής:

Αξιότιμοι κ.κ,

Οι μαθητές του ΓΕΛ Πικερμίου αποφασίσαμε να προβούμε σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας για την μείωση των σχολικών λεωφορείων και περικοπή υφιστάμενων δρομολογίων στην περιοχή του Πικερμίου και των ορεινών οικισμών (Ντράφι, Διώνη, Δασαμάρι). Η απόφαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα μετακίνησης περίπου 80 μαθητές και οι οικογένειές τους. Η έλλειψη επαρκών δρομολογίων οδηγεί καθημερινά σε:

• Αδυναμία των μαθητών έγκαιρης προσέλευσης στο σχολείο και επιστροφή τους.

•Κίνδυνο για την ασφάλεια των μαθητών, διότι το οδικό δίκτυο της περιοχής μας είναι δύσβατο, στενό και χωρίς πεζοδρομία.

• Οι μαθητές καλούνται να διασχίσουν καθημερινά την Λεωφόρο Μαραθώνος

• Έλλειψη Αστικής Συγκοινωνίας που εξυπηρετεί τους ορεινούς οικισμούς γεγονός που δημιουργεί αυξημένα έξοδα για τις οικογένειες, που καλούνται να βρουν άλλους τρόπους μεταφοράς των παιδιών τους (πχ ταξί)

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την άμεση επαναφορά των δρομολογίων που καταργήθηκαν .

Την εξασφάλιση ότι κανένας μαθητής δεν θα αποκλείεται ή θα ταλαιπωρείται για τη μετάβαση του σχολείο του.

Την παρέμβαση και στήριξη των αρμόδιων φορέων για την ικανοποίηση των δικαίων αιτημάτων μας.

Η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι πεδίο περικοπών. Ονειρευόμαστε και επιδιώκουμε ένα σχολείο ανοιχτό. Ανοιχτό στη γνώση, στις ανάγκες μας και στο μέλλον μας.

Με εκτίμηση,

Οι μαθητές – οι μαθήτριες του ΓΕΛ Πικερμίου