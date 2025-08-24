Πότε ανοίγουν τα σχολεία – Οι αργίες της νέας χρονιάς

Πότε ανοίγουν τα σχολεία – Οι αργίες της νέας χρονιάςΔιαβάζεται σε 2'
Το πρώτο κουδούνι για τη νέα χρονιά θα χτυπήσει στα σχολεία τις επόμενες ημέρες, με τον καθιερωμένο αγιασμό.
- 24 Αυγούστου 2025 07:44
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς.
Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ανακοινώσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026, φέρνοντας παράλληλα ένα κύμα αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Η σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλες τις βαθμίδες. Οι μαθητές προσέρχονται στα σχολεία για την τελετή, παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία και ενημερώνονται για το ωρολόγιο πρόγραμμα των πρώτων ημερών.
Η αποχώρηση την ημέρα του αγιασμού γίνεται σταδιακά και ολοκληρώνεται περίπου στις 11:00 π.μ.
Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αφιερώνοντας το επόμενο δεκαήμερο σε:
- Διοικητικές εργασίες
- Παιδαγωγικές συναντήσεις
- Επιμορφωτικές δράσεις και ενημερώσεις για νέες οδηγίες
Η παρουσία τους εξασφαλίζει την ομαλή και έγκαιρη προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά.
Διάρκεια σχολικής χρονιάς 2025-2026
Η διδασκαλία που, όπως αναφέρθηκε ξεκινά επίσημα στις 11 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά.
Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η χρονιά επεκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου.
Αν κάποια ημερομηνία συμπίπτει με επίσημη αργία, η έναρξη ή λήξη μεταφέρεται στην πλησιέστερη εργάσιμη ημέρα.
Αργίες σχολικού έτους 2025-2026
Οι βασικές αργίες για τη νέα χρονιά είναι:
- 11 Σεπτεμβρίου – Αγιασμός και έναρξη σχολικής χρονιάς
- 28 Οκτωβρίου – Επέτειος «ΟΧΙ», Τρίτη
- 17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου, Δευτέρα
- 24 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου – Διακοπές Χριστουγέννων
- 23 Φεβρουαρίου – Καθαρά Δευτέρα
- 25 Μαρτίου – Εθνική επέτειος, Τετάρτη
- 6-20 Απριλίου – Διακοπές Πάσχα
- 1η Μαΐου – Πρωτομαγιά, Παρασκευή
- 1 Ιουνίου – Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα
- 15 Ιουνίου – Τελευταία ημέρα μαθημάτων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου
- 30 Ιουνίου – Λήξη μαθημάτων για Γυμνάσια