Χαρτογραφήθηκε το 19% του πυθμένα των ωκεανών

Οι Nippon Foundation of Japan και General Bathymetric Chart of the Oceans ( GEBCO) δημιούργησαν το Seabed 2030 Project, με στόχο την ολοκληρωτική χαρτογράφηση του πυθμένα όλων των ωκεανών, μέχρι το 2030. Το project ξεκίνησε το 2017 και μέχρι σήμερα έχει χαρτογραφηθεί το 19% ωκεάνιων πυθμένων.

Σύμφωνα με το BBC, ενώ το έργο ξεκίνησε με μόλις το 6% των θαλάσσιων υδάτων να είναι χαρτογραφημένα, ο αριθμός αυτός ανέρχεται πλέον στο 19%, από 15% τον προηγούμενο χρόνο.

Η επιτυχία του σημερινού ποσοστού μεταφράζεται σε περίπου 14,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα νέων βαθυμετρικών δεδομένων, μια περιοχή ισοδύναμη με τη διπλάσια έκταση από αυτήν της Αυστραλίας.

Ο υπεύθυνος του έργου, Jamie McMichael-Phillips, σε μία συνέντευξή του στο BBC, μίλησε γι' αυτήν την επιτυχία.

"Σήμερα βρισκόμαστε στο επίπεδο του 19% του έργου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμη 81% των ωκεανών να ερευνήσουμε, για να χαρτογραφηθούν. Αυτή είναι μια περιοχή περίπου διπλάσια από το μέγεθος του Άρη, που πρέπει να εξερευνηθεί ολόκληρη την επόμενη δεκαετία".

Οι λόγοι που θεωρείται κρίσιμη αυτή η χαρτογράφηση είναι πολλοί. Αρχικά, η γνώση του τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού χρησιμεύει στην ασφαλέστερη πλοήγηση, αλλά και στην τοποθέτηση υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών.

Ακόμη, είναι σημαντική η ολοκλήρωση αυτής της ενέργειας και για τη διαχείριση και τη διατήρηση της αλιείας, επειδή γύρω από τα βουνά του βυθού τείνει να συγκεντρώνεται η άγρια φύση.

Επιπλέον, ο πυθμένας επηρεάζει και τη συμπεριφορά των ωκεανών όσον αφορά την στάθμη του νερού, γεγονός που αφορά άμεσα την κλιματική αλλαγή.