Ελληνο-Ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Στήριξη “πράσινων” δράσεων στη Μεσόγειο

Το Ελληνο-Ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, αναδεικνύοντας το ρόλο του ως ένα Φορέα, με επιδραστικό ρόλο στις εξελίξεις που σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο συμμετείχε στο 9ο Our Ocean Conference, το οποίο διεξήχθη στις 16 – 17 Απριλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

O αναβαθμισμένος ρόλος του Επιμελητηρίου, υπογραμμίστηκε με Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε με την χρηματοδοτική πλατφόρμα PLIFF, με δράσεις στις χώρες της Μεσογείου και προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1,5 δις ευρώ.

Το Επιμελητήριο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στο πλαίσιο του Μνημονίου αλλά και της ευρύτερης συνεργασίας, έχει ως στόχο να αποτελέσει την πλατφόρμα προκειμένου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν έργα και να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για την Ελλάδα και την Μεσόγειο, αποτελώντας έναν κεντρικό παράγοντα ώστε αυτά τα έργα να αναβαθμίσουν και να καταστήσουν βιώσιμες τις υποδομές και υπηρεσίες των χωρών αυτών. Πυλώνες του εγχειρήματος είναι το PLIFF και το Medet. Το PLIFF αποτελεί τη χρηματοδοτική πλατφόρμα, στο πλαίσιο της οποίας τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί πόροι αξιοποιούνται από κοινού και συνδυαστικά, μέσω φορέων επενδύσεων και τεχνικής υποστήριξης.

Παράλληλα, αναπτύσσονται ειδικά οχήματα χρηματοδότησης (SPV) για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων. Το Medet, αποτελεί μια σύμπραξη, 20 πανεπιστημίων και εταιρειών, που έχουν υπογράψει MOU με το Pliff προκειμένου να αποτελέσουν τον βραχίονα του στην Μεσόγειο δεσμευόμενα με τους στόχους και σκοπούς του.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Ισπανικού Επιμελητηρίου, Μιχάλης Κόκκινος, αναφερόμενος στην υπογραφή του Μνημονίου αλλά και το ρόλο του Επιμελητηρίου δήλωσε: “Το Ελληνο-Ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις μιας βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου, με γνώμονα την προστασία των θαλασσίων, των περιβαλλοντικών οικοσυστημάτων και του πολιτισμού, βρίσκεται στην πρωτοπορία των εξελίξεων. Με συνομιλητές το Pliff και το Medet στην κατεύθυνση μιας πράσινη μετάβασης, το Επιμελητήριο αγκάλιασε την ιδέα, προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής με αντικείμενο την Ενέργεια, το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, συγκεντρώνοντας εταιρείες και πανεπιστήμια του κλάδου ώστε να συμμετέχουν σε έναν γόνιμο διάλογο αλλά και σε ουσιαστικές δράσεις για τη διαμόρφωση του οδικού χάρτη υλοποίησης έργων βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης, που εντάσσονται σε ένα κοινό όραμα.”

Ειδικότερα, η επιδραστικότητα του Επιμελητηρίου αναδείχθηκε και στο πάνελ, στο οποίο ήταν συνδιοργανωτής, με θέμα: “Financing Ocean Economy and Political Mobilization within the Mediterranean Region”, όπου συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Ισπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Chairman of BoD and Managing Director της Rokas Renewables, Θανάσης Τσαντίλας, με τους, Γρηγόρη Δημητριάδη, CEO στο Growthfund (Hellenic Corporation of Assets & Participations), Πέτρο Βαρελίδη, Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Christoph Nuttall, Strategic Senior Advisor at R20 Regions of Climate Action, PAMEX Local Invest Finance Facility (PLIFF) coordinator, Enrique Manzanares, University of Loyola and Director DELIMARA, και τον Nabil Medaghri-Alaoui, εκπρόσωπο του Πρεσβευτή της Γαλλικής Προεδρίας για το U.N. Ocean Conference. Οι συνομιλητές αναφέρθηκαν στις πολιτικές εκείνες, στα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και στους διαχειριστικούς μηχανισμούς, οι οποίοι δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια αναπτυξιακή προοπτική της Μεσογείου με κεντρικούς άξονες την προστασία της θάλασσας και του περιβάλλοντος αλλά και την βιώσιμη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη των χωρών που την περιβάλλουν. Τον διάλογο συντόνισε η Έλενα Αθουσάκη, Chief Sustainability Officer, της Motor Oil, η οποία, είναι και Υπεύθυνη στην Επιτροπή Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του Ελληνο-Ισπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ειδικότερα, ο κ. Τσαντίλας, από την πλευρά του Ελληνο-Ισπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στις τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στα ακόλουθα: “Το Ελληνο-Ισπανικό Επιμελητήριο συνεισφέρει ουσιαστικά σε ένα κοινό μεσογειακό όραμα, με τα μέλη του και το οικοσύστημα εταιρειών που εντάσσονται σε αυτό, και οι οποίοι είναι οι υποψήφιοι ανάδοχοι για την υλοποίηση εξειδικευμένων ‘πράσινων’ έργων όπως η αναβάθμιση λιμανιών σε πράσινα και φιλικά στο περιβάλλον, η απεξάρτηση των βιομηχανιών από τον άνθρακα και η ανάπτυξη οικοσυστημάτων βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού.” Επιπλέον τόνισε, “Μέλη και συνεργάτες του επιμελητηρίου έχουν σημαντικό know-how γιατί έχουν αναλάβει το σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων του Pliff. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι εταιρείες μέλη μας όπως η Iberdrola που αναπτύσσει παράκτια αιολικά πάρκα, η Motor-Oil, που επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και σε εναλλακτικά καύσιμα, καθώς επίσης η Enagas, που δραστηριοποιείται σημαντικά στην έρευνα στο ανακυκλώσιμο υδρογόνο.”

Από την πλευρά του ο κ. Nuttall, έθεσε το όραμά του για την εκπλήρωση των τριών βασικών του στόχων, που είναι η απεξάρτηση από τον άνθρακα, η προστασία της βιωσιμότητας των υδάτων καθώς και η αποπλαστικοποίηση, ενταγμένα σε ένα πολύ ισχυρό χρηματοδοτικό μηχανισμό.

Ο κ. Manzanares, υπογράμμισε, την ισχυρή συνεργασία με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα Funds, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στους πυλώνες. Επίσης, εξήρε το ρόλο του Ελληνο-Ισπανικού Επιμελητηρίου σε αυτή την προσπάθεια, αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία αλλά και τη δυναμική την οποία αναπτύσσει. Παράλληλα, επέκτεινε την προοπτική εντάσσοντας 3 νέους πυλώνες όπως η βιώσιμη γεωργία, ο βιώσιμος τουρισμός και η Πράσινη Υγεία, διευρύνοντας παράλληλα και το χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Οι κ.κ. Δημητριάδης και Βαρελίδης, από την πλευρά τους ανέδειξαν τη σημασία αυτής της κοινής προσπάθειας, η οποία αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πλατφόρμες διαμορφώνει μια νέα δυναμική βιώσιμης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και καθιστά τη χώρα κεντρικό παράγοντα και διαμορφωτή των εξελίξεων.

Το 9ο Οur Ocean Conference, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry, διοργανώνεται και φιλοξενείται από την Ελλάδα, και είναι μια από τις πλέον εμβληματικές παγκόσμιες διασκέψεις, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα για Παγκόσμια Συμπερίληψη πολιτικών, από τη Διεθνή Κοινότητα, που εστιάζουν στην προστασία της θάλασσας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη θαλάσσια ναυτιλία, αειφόρο τουρισμό και ουσιαστική πράσινη μετάβαση. Στη φετινή διάσκεψη, συμμετείχαν περισσότερες από 120 διεθνείς αντιπροσωπείες και εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων Προέδρων και Πρωθυπουργών χωρών, Υπουργών Εξωτερικών, Περιβάλλοντος αλλά και συναφών με θέματα ωκεανών, καθώς και εκπροσώπων Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών.