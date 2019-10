Στο μη επισκέψιμο τμήμα του Σπηλαίου Λιμνών στα Καστριά Αχαΐας ανακαλύφθηκε η μεγαλύτερη αποικία νυχτερίδων στην Ελλάδα από επιστήμονες του LIFE GRECABAT. Αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές χειμερινές αποικίες στην Ευρώπη, όπου φιλοξενούνται περισσότερες από 18.000 πτερυγονυχτερίδες (Miniopterus schreibersi) και εννέα επιπλέον είδη σε διάφορες εποχές του έτους.

Το συγκεκριμένο εύρημα πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της διεύθυνσης του σπηλαίου και του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού. Εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» (Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude – LIFE GRECABAT) που εφαρμόζει επιδεικτικές δράσεις διατήρησης σε 10 περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

Νυχτερίδες στο σπήλαιο Λιμνών στα Καστριά Αχαΐας LIFE GRECABAT

Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη πανελλαδική προσπάθεια διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των νυχτερίδων (χειρόπτερων), των σπηλαίων και της ζωής που φιλοξενούν, επιχειρώντας να γίνει παράδειγμα ολοκληρωμένης διαχείρισής τους σε εθνικό επίπεδο.

Οι παρεμβάσεις του LIFE GRECABAT θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες περιοχές και θα συνδυασθούν με αντίστοιχες ενημερωτικές εκδηλώσεις και επισκέψεις στα σπήλαια Ζα (Νάξος), Λιμνών (Καστριά), Ψιμάκι και Τζανή (Χανιά), Ζεστά Νερά (Σέρρες), Πολύφημου (Μαρώνεια), καθώς και στο σπηλαιοβάραθρο Λουτρακίου (Πέλλα) και την καταβόθρα Αλιάρτου (Βοιωτία), στις αποστραγγιστικές σήραγγες Παναγοπούλας (Αχαΐα) και στα Ορυχεία Αγίας Βαρβάρας και Τσούτουρου (Σουφλί).

Από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος επισκέψεων – επιθεωρήσεων στις προαναφερόμενες τοποθεσίες, με τη συνδρομή σπηλαιολόγων και σχετικών επιστημόνων από τοπικές ομάδες και ερευνητικά ιδρύματα σε συνεργασία με την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας του Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) και τους κατά τόπους αρμόδιους φορείς.

Νυχτερίδες στο σπήλαιο Λιμνών στα Καστριά Αχαΐας LIFE GRECABAT

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων έγιναν οπτικές παρατηρήσεις, καταμετρήσεις και ηχογραφήσεις υπερήχων για να προσδιοριστούν τα είδη των νυχτερίδων και πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες ασπόνδυλων ενώ μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν λεπτομερώς οι πιέσεις και απειλές που δέχονται τα είδη και τα καταφύγιά τους. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι υψηλής αξίας, καθώς επιτρέπουν στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις αποικίες των νυχτερίδων και την πανίδα των σπηλαίων και επομένως να σχεδιάσουν στοχευμένες παρεμβάσεις και δράσεις.

Στα ευρήματα του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται ο εντοπισμός, κοντά στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, μιας από τις μεγαλύτερες γνωστές αναπαραγωγικές αποικίες πυρρονυχτερίδας (Myotis emarginatus, πάνω από χίλια άτομα) στην Ευρώπη και μίας πολύ μεγάλης φθινοπωρινής αποικίας, διαφόρων ειδών, στο σπηλαιοβάραθρο Λουτρακίου Πέλλας.

Νυχτερίδες στο σπήλαιο Λιμνών στα Καστριά Αχαΐας LIFE GRECABAT

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η τεκμηρίωση μεγάλου αριθμού σπηλαίων και η ένταξη τουλάχιστον 10 σε καθεστώς προστασίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μικροαποθεμάτων σπηλαίων (cave micro reserves). Επίσης, θα εγκατασταθούν σε 3 επιλεγμένες τοποθεσίες, προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για τα σπήλαια και τη σπηλαιόβια ζωή, που θα μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα συνθηκών αλλά και εικόνα μέσω τηλεχειριζόμενων υπέρυθρων καμερών.