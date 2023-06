METRO: Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων για ένα Βιώσιμο Μέλλον

Η METRO, εδώ και 8 χρόνια, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί με συνέπεια ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης, προσανατολισμένο στη Βιωσιμότητα με συνεχείς επενδύσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο έχει αναλάβει τη μεγάλη δέσμευση να πετύχει την ενεργειακή ουδετερότητα των εγκαταστάσεών της έως το 2027.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, φέτος, συνοδεύτηκε από το μήνυμα «Νικήστε την πλαστική ρύπανση - Beat Plastic Pollution» δίνοντας την ευκαιρία για ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση και αυτοδέσμευση, με στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την αύξηση της ανακύκλωσης.

ADVERTISING

Κάνοντας έναν απολογισμό των δράσεων της για το 2022, η METRO (My market και METRO Cash & Carry) ανακύκλωσε:

• 3.500 τόνους χαρτιού,

• 178 τόνους πλαστικού,

• 146 τόνους ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού,

• 47 τόνους μετάλλων,

• 18 τόνους ελαίων,

• 9 τόνους υφασμάτων & ενδυμάτων και

• 7 τόνους μπαταριών,

• 159 κιλά αποτσίγαρων!

Επιπλέον, με τις δωρεές τροφίμων σε φορείς και ιδρύματα, η εταιρεία κατάφερε να διασώσει 106 τόνους τροφίμων.

Μέσω της ανακύκλωσης, διαφορετικά υλικά προωθούνται για να χρησιμοποιηθούν ξανά με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία. Μόνο από την ανακύκλωση υλικών αποφεύχθηκαν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) περίπου 8,5 τόνων. Τέλος, η εταιρεία επανασχεδιάζει τις συσκευασίες των Private Label προϊόντων της, με στόχο την περαιτέρω μείωση του πλαστικού.

Στη δέσμευση και στο ουσιαστικό έργο εξοικονόμησης φυσικών πόρων, η METRO δεν είναι μόνη της. Σε συνεργασία με προμηθευτές, με κοινό όραμα και αξίες για την προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποιούνται στοχευμένες ενέργειες καθαρισμών αλσυλλίων, ακτών και βυθού, καθώς και άλλων δράσεων, σε όλη την Ελλάδα, με τη συμμετοχή εθελοντών εργαζομένων των καταστημάτων My market και METRO Cash & Carry, στις επιμέρους πόλεις.

Η METRO επιστρέφει διαχρονικά αξία στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, λειτουργεί σε έναν τομέα ζωτικής σημασίας για την κοινωνία, το λιανεμπόριο τροφίμων και στηρίζει τη θετική της πορεία στο τρίπτυχο «Επενδύσεις – Αειφορία – Ανάπτυξη» στον δρόμο για την πράσινη μετάβαση.

Σχετικά με τη METRO AEBE:

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει τρεις αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, και τα καταστήματα λιανικής My market και My market Local, με συνολικά 283 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.