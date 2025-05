Ακριβοί Metallica, μουζάκα με φόλα, γαλλικές μάπες. Μιλάς Labubu;

Γιακαράντες, ελληνική επαρχία και αδέσποτα, η επιστροφή του Κοριού, η υστερία με τα τερατίνια, Metallica ή Βίσση, η μπούφλα της Brigitte, το ghosting του Putin στον Trump, τα παράνομα τάριφς, το καράβι του Kim, η έξοδος του Elon.

Οι γιακαράντες είναι η ωραία στιγμή της εβδομάδας. Ο καιρός που ακόμα δεν ξέρει αν είναι φθινόπωρο πάλι, όχι.

Η ιστορία της Λένας Μανδασινιώτη που έχασε τον ένα σκύλο της και έχει τον άλλο να χαροπαλεύει από φόλα που κάποιος έσπειρε σε όλη την Κύθνο, είναι ένα μόνο περιστατικό της τραγικής συμπεριφοράς της ελληνικής επαρχίας στα ζώα, αδέσποτα και μη. Δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία και δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ανοχή και ούτε στήριξη τέτοιων τοπικών κοινωνιών που συγκαλύπτουν τόσο βίαιους και επικίνδυνους ανθρώπους.

Τα εισιτήρια των Metallica έγιναν sold out και κάποιοι γκρίνιαξαν για τις τιμές. Πολλοί από αυτούς τους κάποιους έκαψαν ένα μικρό οικόπεδο τον χειμώνα στα μπουζούκια.

Τα Labubu δείχνουν πόσο έρμαιο των social media είμαστε και πώς μπορούν να κάνουν έναν ενήλικο άνθρωπο να κονταροχτυπιέται για ένα λούτρινο σε ουρές 200 ατόμων.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ιστορία με τους Tούρκους μαφιόζους και το αυτοκίνητο της ΕΥΠ και η επανεμφάνιση του Χρήστου Μαυρίκη, φωνάζουν «ευτυχισμένο το 1990». Αλλά, οκ, θα έχουμε Εθνική Αρχή κατά της Ακρίβειας στα Σουηδικά πρότυπα.

Το γαλλικό Slapgate γέννησε πολλά memes και σχόλια, αλλά σοβαρή εξήγηση δεν δόθηκε.

Η σχέση Trump και Putin περνάει από δίωρα τηλεφωνήματα σε ghosting και σε έξαλλα αμένσιοτα μηνύματα στα social. Όλα με φόντο τον ρωσοουκρανικό πόλεμο.

Είναι επίσης στα δικαστήρια με το Harvard και με τα τάριφς του.

Ο Elon αποχώρησε και επίσημα από την αμερικανική κυβέρνηση. Μείον 291 εκατομμύρια.

Δες το υπέροχο Tucci in Italy (Disney +).

To Dept. Q (Netflix) θα σου καλύψει τέλεια το κενό του Slow Horses.

To The Better Sister (Prime) είναι σειρά μυστηρίου και οικογενειακής ίντριγκας.

To Nordic noir Secrets We Keep (Netflix) έχει vibes Big Little Lies με ολίγο Adolescence.

H ταινία The Fountain of Youth έχει όλες τις προδιαγραφές blockbuster, αλλά τελικά είναι μια feelgood περιπέτεια που θυμίζει Indiana Jones και Tomb Raider και Dan Brown.