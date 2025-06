Καλάθια και κόρες, σύζυγοι αγρίμια, το επικότερο beef. Ευχαριστώ Elon

H εβδομάδα ξεκίνησε με μπασκετικό ελ πάσο και τελείωσε με το πιο απολαυστικό beef της πολιτικής όλων των εποχών: Donald Trump εναντίον Elon Musk, σε έναν πολιτικό Πόλεμο των Ρόουζ. Και κάπου στα μισά της εβδομάδας, εγώ ανακάλυψα ότι έχω πρεσβυωπία και οστεοπενία κι ο Νίκος Πελετιέ, νικητής του Power of Love προσφέρθηκε με 1000 ευρώ να σου κάνει τη γυναίκα αγρίμι, υπάκουο αρνάκι.

Τριήμερο με θερμοκρασίες Ιουλίου και την Αθήνα να αδειάζει σιγά σιγά.

Έκανα ξετιναχτικό τσεκ-απ και το συμπέρασμα είναι ότι μπήκα στους γιατρούς 50 χρονών και βγήκα 70. Καλησπέρα πρεσβυωπία.

Ως 70χρονη πήγα στη Μύκονοοος – αλλά ανακάλυψα μια Μύκονο ζεν και ήρεμη και ξεκούραστη, τουλάχιστον στο πανέμορφο και εκτός παρταρίσματος ξενοδοχείο Numo Mykonos στην παραλία του Καλαφάτη.

Γυρίζοντας την Κυριακή, έζησα μαζί με την υπόλοιπη Ελλάδα ένα πρωτάθλημα μπάσκετ πιο ετεροντροπιαστικό κι από τον Borat. Από αισχρές βρισιές και μπαράζ ανακοινώσεων και μηνύσεων, μέχρι κυνηγητά και αυτόφωρα, η ιστορία κατέληξε στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Aθλητισμού.

Αν θέλετε να δείτε κάτι που δεν βρίζονται οι μάνες και οι κόρες κανενός, έχει ημιτελικούς και τελικό Roland Garros.

Ο νικητής του Power of Love που θα ήθελε να είναι ο Κύπριος Andrew Tate, αναλαμβάνει με 1000 ευρώ να κάνει τη γυναίκα σου από αγρίμι που σε πρήζει, υπάκουο αρνάκι. Και δεν κατάλαβε γιατί τον μήνυσαν οι 2 γυναικείες οργανώσεις.

Οι ποινές που ανακοινώθηκαν από το Εφετείο για τους ένοχους της τραγωδίας στο Μάτι περιλάμβαναν πραγματική φυλάκιση για τουλάχιστον 4 από τους ενόχους. Κι αυτό είναι επιτέλους κάτι.

Ο Donald Trump πέρασε το μεγάλο, πανέμορφο πακέτο νομοθετικών μέτρων του νύχτα. Και στη συνέχεια ξεκατινιάστηκε δημόσια με τον πρώην κολλητούλη του, Elon Musk στο απολαυστικότερο beef των τελευταίων πολλών ετών. Ποπ κορν να πάρεις.

Είδα το πρώτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του And Just Like That και δεν ενθουσιάστηκα ούτε από το σενάριο ούτε από το καπέλο Sarah Kay της Carrie.

Αντίθετα με ενθουσίασε το Dpt, Q, όπως και το τέλος της πρώτης σεζόν του Mobland.

Δες το Unseen (Netflix), όπου μια απλή γυναίκα μπλέκει στον υπόκοσμο για να βρει τον εξαφανισμένο της σύζυγο.

Στο Little Disasters (Cosmote) η φαινομενικά τέλεια ζωή της Dina Kruger καταρρέει μετά από τον ύποπτο τραυματισμό του βρέφους της.

Η ταινία Mountainhead (Vodafone TV) μιλάει για 4 ολιγάρχες τεχνολογίας με τεράστιο πλούτο και εξουσία που μαζεύονται για weekend στο εξοχικό του ενός, ο κόσμος εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης που κατέχουν γίνεται άνω κάτω κι αυτοί κοιτάνε να εκμεταλλευτούν το χάος.

Διάβασε το Θα κάψω το Παρίσι του Bruno Jasieński (Έρμα).