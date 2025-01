Trump Μεγαλέξανδρος, Elon Ράσπουτιν, L.A δυστοπικό. Καλή χρονιά είπαμε;

Το Λος Άντζελες καίγεται, ο Trump θέλει να αλλάξει τον χάρτη του κόσμου και ο Musk τις κυβερνήσεις των χωρών, ο Zuckerberg διώχνει τους fact checkers και ο Kim Jong Un απαγορεύει τα χοτ ντογκ.

Στην πρώτη εβδομάδα του χρόνου το Λος Άντζελες καίγεται, ο Donald θέλει να αλλάξει τον χάρτη του κόσμου και ο Elon τις κυβερνήσεις, οι κολοσσοί της τεχνολογίας αδιαφορούν για την αλήθεια και στην Κίνα ένας ιός γεμίζει τα νοσοκομεία.

Ξεστολίσαμε, χωνέψαμε, είπαμε τις καλές μας χρονιές και πώς μας το ανταπέδωσε η πρώτη εβδομάδα του 2025;

Στην Κίνα γεμίζουν τα νοσοκομεία λόγω πνευμονοϊού. Οι επίσημες ανακοινώσεις είναι καθησυχαστικές. Εκτός αν η Κίνα δεν τα λέει καλά, δεν τα εξηγεί ωραία.

Το Λος Άντζελες καίγεται από φωτιές Γκοτζίλα

Ο Donald Trump λίγο πριν την ορκωμοσία του θέλει τη Γροιλανδία, τον Παναμά, τον Καναδά και τον κόλπο του Μεξικού. Οι επικεφαλής τους έχουν άλλη γνώμη.

Ο Elon Musk βρίζει και ειρωνεύεται ηγέτες κρατών, προσπαθεί να αλλάξει τις κυβερνήσεις των χωρών με πιο ακροδεξιές εκδοχές τους, θέλει να αγοράσει τη Λίβερπουλ και τελικά μάλλον δεν θα καταφέρει να κόψει δύο τρισεκατομμύρια από το αμερικανικό ομοσπονδιακό κράτος.

Και ο Mark Zuckerberg αφήνει στην άκρη τους fact checkers και την αλήθεια και πάει στη λογική του Χ και των community notes.

O Kim Jong Un απαγορεύει τα χοτ ντογκ στους υπηκόους του. Κι εγώ σε εμένα (αυτή η Σούζη παραέφαγε στις γιορτές).

Στις Χρυσές Σφαίρες η Nikki Glaser ήταν φανταστική, οι μισές σταρ πάρα πολύ αδύνατες και η Demi Moore έβγαλε τον πιο συγκινητικό λόγο.

