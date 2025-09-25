Συνάντηση γνωριμίας Μητσοτάκη – Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη

Η διορισθείσα νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη.

Συνάντηση γνωριμίας με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Νέα Υόρκη. Η διορισθείσα νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα αναμένεται να ορκιστεί τη Δευτέρα και να αφιχθεί στην Ελλάδα στο τέλος Οκτωβρίου.

Η πρώτη επαφή πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνάντησης που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit).

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Στην διάρκεια αυτής, ο πρωθυπουργός μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη και ως φυσικός επενδυτικός προορισμός για τις χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη.