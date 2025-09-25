Πολιτική Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Συνάντηση γνωριμίας Μητσοτάκη – Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη

Διαβάζεται σε 2'
Συνάντηση γνωριμίας Μητσοτάκη – Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Η διορισθείσα νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη.

Συνάντηση γνωριμίας με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Νέα Υόρκη. Η διορισθείσα νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα αναμένεται να ορκιστεί τη Δευτέρα και να αφιχθεί στην Ελλάδα στο τέλος Οκτωβρίου.

Η πρώτη επαφή πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνάντησης που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit).

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Στην διάρκεια αυτής, ο πρωθυπουργός μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη και ως φυσικός επενδυτικός προορισμός για τις χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα