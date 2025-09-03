51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Το αληθινό νόημα της 3ης Σεπτέμβρη 1974

Η Στέλλα Μπίνα, αναπληρώτρια Γραμματέας Τομέα Ισότητας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, γράφει για την 3η Σεπτεμβρίου 1974, μια ημερομηνία – ορόσημο της χώρας.

Η 3η Σεπτεμβρίου 1974 δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στην πολιτική ιστορία της χώρας μας. Είναι η μέρα που ιδρύθηκε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, η παράταξη που έφερε τον λαό στο προσκήνιο και έβαλε τη σφραγίδα της σε κάθε πτυχή της ελληνικής κοινωνίας. Από την πρώτη στιγμή, με το σύνθημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», το ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και την εκδημοκρατικοποίηση των θεσμών.

Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε βαθιές μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν την καθημερινότητα των πολιτών και διαμόρφωσαν το κοινωνικό κράτος στη χώρα μας. Έφερε τη μεγάλη τομή στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στη συλλογική μνήμη, με την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, με την ενίσχυση της αποκέντρωσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την κατασκευή έργων υποδομής, με τη θεμελίωση ελευθεριών και δικαιωμάτων που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα. Έδωσε φωνή σε όσους για δεκαετίες ήταν στο περιθώριο, έκανε την κοινωνία πιο συμμετοχική, πιο δημοκρατική.

Ήταν το ΠΑΣΟΚ που έφερε την ισότητα στην πράξη. Με τις τομές στο οικογενειακό δίκαιο κατήργησε διακρίσεις αιώνων, καθιερώνοντας την ισότητα των φύλων στον γάμο και την οικογένεια. Αναγνώρισε τα πλήρη πολιτικά δικαιώματα των γυναικών και άνοιξε τον δρόμο για τη μαζική συμμετοχή τους στα κοινά. Εισήγαγε μέτρα για την στήριξη των εργαζομένων, την βελτίωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών.

Η μεγάλη επανάσταση έγινε στον τομέα της υγείας, με την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας το 1983. Το ΕΣΥ υπήρξε τομή στην κοινωνική πολιτική, εξασφαλίζοντας καθολική και δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Νοσοκομεία, κέντρα υγείας και υποδομές υγείας στήριξαν την περιφέρεια, έφεραν την υγεία δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Στην παιδεία, το ΠΑΣΟΚ έκανε πράξη τη δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, έφερε τον νόμο-πλαίσιο του 1982 που εκδημοκράτισε τα πανεπιστήμια και έδωσε μεγαλύτερη αυτονομία στα ΑΕΙ. Δημιούργησε ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, άνοιξε την πόρτα στη γνώση και στη μόρφωση σε όλη την κοινωνία.

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που οικοδόμησε το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα. Με μέτρα κοινωνικής πρόνοιας, με στήριξη των ευάλωτων, με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με πολιτικές που άμβλυναν ανισότητες και έδωσαν προοπτική στους πολλούς.

Σήμερα, τιμώντας την επέτειο της ίδρυσής του, θυμόμαστε πως το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν απλώς ένα κόμμα που κυβέρνησε την χώρα. Ήταν και παραμένει η παράταξη που έκανε πράξη την εθνική συμφιλίωση, που στήριξε τους πολλούς απέναντι στα προνόμια των λίγων, που έβαλε τις βάσεις για τη σύγχρονη Ελλάδα.

Η 3η Σεπτέμβρη δεν είναι απλά μια ιστορική στιγμή. Είναι ζωντανή υπόσχεση για ισότητα, δημοκρατία, δικαιοσύνη, πρόοδο. Είναι η δική μας κληρονομιά, η δική μας παρακαταθήκη, η δική μας δύναμη για το αύριο.

H Στέλλα Μπίνα

*Η Στέλλα Μπίνα είναι δικηγόρος, μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αναπληρώτρια Γραμματέας Τομέα Ισότητας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.