51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Οι εκδηλώσεις στο Ζάππειο και το timeline του Κινήματος

Σήμερα λαμβάνουν χώρα στο Ζάππειο οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Από την “Αλλαγή” του 1981, που έφερε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και μετέτρεψε την Ελλάδα σε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι την κρίση ταυτότητας την περασμένη δεκαετία και τον επαναπροσδιορισμό του, το κόμμα έχει σημαδέψει την πολιτική ιστορία του τόπου όντας άμεσα συνδεδεμένο με την διακυβέρνησή του.

Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει τα 51 χρόνια ζωής του σήμερα, με εκδηλώσεις στο Ζάππειο, ενώ επέλεξε να έχει ως κεντρικό θέμα συζήτησης – ανάλυσης, το δημογραφικό. Θα ακολουθήσει ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη και εν γένει αναμένουμε να πάρουμε μια πρώτη εικόνα των προγραμματικών θέσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ “ανεβαίνει” στη ΔΕΘ με νέες θέσεις και προτάσεις που αναμένονται με ενδιαφέρον. Στην όλη ενεργοποίηση της Χ. Τρικούπη άλλωστε, προστίθεται και η “Μαύρη Βίβλος της διακυβέρνησης της ΝΔ” που παρουσιάστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, με στόχο την αποδόμηση του κυβερνητικού έργου.

Το πρόγραμμα εορτασμών του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο:

18:00 Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός: “Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή”

Συζητούν:

Βύρων Κοτζαμάνης, διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»

Παύλος Μπαλτάς, δρ Δημογραφίας – κύριος ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»

Φαίη Μακαντάση, διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»

Κατερίνα Καζάνη, βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»

Συντονίζει η Έφη Μπέκου, γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

21:00 Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα – Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου

Η Ιστορική Αναδρομή του ΠΑΣΟΚ

3 Σεπτεμβρίου 1974

Το ΠΑΣΟΚ ιδρύεται από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το τρίπτυχο που προσδιορίζει τον προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ είναι Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση.

17 Νοεμβρίου 1974

Το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στις πρώτες εθνικές εκλογές μετά την πτώση της δικτατορίας και λαμβάνει ποσοστό 13,58%.

20 Νοεμβρίου 1977

Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση στις πρόωρες εκλογές, λαμβάνοντας το 25,34% των ψήφων και 93 έδρες.

18 Οκτωβρίου 1981

Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εθνικές εκλογές με ποσοστό 48,07% και 172 έδρες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δήλωσή του το βράδυ των εκλογών αναφέρει: «Γιορτάζουμε την νίκη της Αλλαγής. Και θα’θελα να σας παρακαλέσω, μέσα στην γιορτή σας και στην χαρά σας, να μην ξεχάσετε πως το ΠΑΣΟΚ είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, πως το ΠΑΣΟΚ ζητά τώρα από τον λαό μας συμφιλίωση. Λήθη στο παρελθόν: όλοι μαζί εμπρός για το μεγάλο, αξιόλογο έργο της οικοδόμησης της Νέας Ελλάδας».

Την ίδια μέρα διεξάγονται για πρώτη φορά ευρωεκλογές στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα και εκλέγει 10 ευρωβουλευτές.

17 Ιουνίου 1984

Στις Ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 41.58% εκλέγει 10 ευρωβουλευτές.

2 Ιουνίου 1985

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην κυβέρνηση λαμβάνοντας το 48,07% των ψήφων και 161 έδρες.

18 Ιουνίου 1989

Το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα με 39,13% λαμβάνει 125 έδρες. Στις ευρωεκλογές που λαμβάνουν χώρα την ίδια μέρα, το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 35,96% και εκλέγει 9 ευρωβουλευτές.

5 Νοεμβρίου 1989

Το ΠΑΣΟΚ ανέβασε το ποσοστό του σε 40,67% από το 39,13% του Ιουνίου λαμβάνοντας 128 έδρες.

8 Απριλίου 1990

Δεύτερο κόμμα με 38,61% και 123 έδρες.

10 Οκτωβρίου 1993

Επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση με τη συντριπτική νίκη του 46,88% και 170 έδρες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου γίνεται ξανά πρωθυπουργός της Ελλάδας.

12 Ιουνίου 1994

Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις ευρωεκλογές του 1994 με ποσοστό 37,64% και 10 ευρωβουλευτές.

18 Ιανουαρίου 1996

Ο Κώστας Σημίτης εκλέγεται πρωθυπουργός της Ελλάδας από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μετά την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου για λόγους υγείας.

23 Ιουνίου 1996

Ο Ανδρέας Παπανδρέου πεθαίνει σε ηλικία 77 ετών.

30 Ιουνίου 1996

Το σώμα του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τον Κώστα Σημίτη, πρόεδρο του κινήματος.

22 Σεπτεμβρίου 1996

Ο Κώστας Σημίτης κερδίζει τις εκλογές με ποσοστό 41,49% και 162 έδρες και εκλέγεται πρωθυπουργός.

13 Ιουνίου 1999

Το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο στις Ευρωεκλογές με ποσοστό 32.91% και 9 ευρωβουλευτές.

9 Απριλίου 2000

Νέα νίκη για το ΠΑΣΟΚ και τον Κώστα Σημίτη με ποσοστό 43,79% και 158 έδρες.

7 Ιανουαρίου 2004

Ο Κώστας Σημίτης παραιτείται από πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

8 Φεβρουαρίου 2004

Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται ο Γιώργος Παπανδρέου από ανοιχτή μαζική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000.000 πολίτες.

7 Μαρτίου 2004

Το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο κόμμα με 40,55% και 117 έδρες.

13 Ιουνίου 2004

Στις Ευρωεκλογές, που λαμβάνουν χώρα, το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο με ποσοστό 34,03% εκλέγοντας 8 ευρωβουλευτές.

16 Σεπτεμβρίου 2007

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης 38,10% και 102 βουλευτές. Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας.

11 Νοεμβρίου 2007

Στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν 769.156. Πρόεδρος αναδεικνύεται ο Γιώργος Παπανδρέου με ποσοστό 55.91% και ακολουθούν ο Ευάγγελος Βενιζέλος με 38.18% και ο Κώστας Σκανδαλίδης με 5.74%.

7 Ιουνίου 2009

Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο με 36,64% και εκλέγει 8 ευρωβουλευτές.

4 Οκτωβρίου 2009

Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές με ποσοστό 43,92% και 160 έδρες. Ο Γιώργος Παπανδρέου γίνεται πρωθυπουργός.

11 Νοεμβρίου 2011

Ο Γιώργος Παπανδρέου παραιτείται από πρωθυπουργός και το ΠΑΣΟΚ στηρίζει κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου.

18 Μαρτίου 2012

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εκλέγεται πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από ανοιχτή εκλογική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν 236.151 ψηφοφόροι.

6 Μαΐου 2012

Το ΠΑΣΟΚ έρχεται τρίτο στις εκλογές με ποσοστό 13,18% και 41 έδρες.

17 Ιουνίου 2012

Το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει ποσοστό 12,28% και 33 έδρες. Συμμετέχει στην τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.

25 Ιουνίου 2013

Με την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει με πολιτικά στελέχη και ο πρόεδρός του Ευάγγελος Βενιζέλος ορκίζεται Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

25 Μαΐου 2014

Το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στις ευρωεκλογές με το σχήμα τις Ελιάς, που λαμβάνει ποσοστό 8,02% και εκλέγει 2 ευρωβουλευτές.

25 Ιανουαρίου 2015

Το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 4,68% και 13 έδρες.

14 Ιουνίου 2015

Η Φώφη Γεννηματά εκλέγεται πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από εκλογές στις οποίες συμμετέχουν 52.388 μέλη και φίλοι του κινήματος. Στις εκλογές συμμετέχουν οι Ανδρέας Λοβέρδος και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

20 Σεπτεμβρίου 2015

Το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο σχήμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και λαμβάνει ποσοστό 6,28% και 17 έδρες.

12 Νοεμβρίου 2017

Λαμβάνουν χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας του νέου φορέα της κεντροαριστεράς, έπειτα από πρόταση της Φώφης Γεννηματά στο Συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Συμμετέχουν 212.000 πολίτες.

19 Νοεμβρίου 2017

Στο δεύτερο γύρο των εκλογών συμμετέχουν η Φώφη Γεννηματά και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόεδρος εκλέγεται η Φώφη Γεννηματά με ποσοστό 56,75%.

16 Μαρτίου 2018

Ιδρύεται το Κίνημα Αλλαγής.

26 Μαΐου 2019

Στις Ευρωεκλογές το Κίνημα Αλλαγής λαμβάνει ποσοστό 7,7% και εκλέγει 2 ευρωβουλευτές.

7 Ιουλίου 2019

Το Κίνημα Αλλαγής λαμβάνει στις εκλογές 8,10% και 22 έδρες.

Οκτώβριος του 2021

Τον Οκτώβριο του 2021 ξεκίνησαν οι διαδικασίες εκλογής πρόεδρου του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., με κύριους υποψηφίους τη Φώφη Γεννηματά, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Ανδρέα Λοβέρδο. Ωστόσο, αιφνιδίως, η Φώφη Γεννηματά απέσυρε την υποψηφιότητά της για λόγους υγείας και λίγες ημέρες αργότερα απεβίωσε μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η διαδικασία συνεχίστηκε με την προσθήκη νέων υποψηφίων. Τελικά, στον δεύτερο γύρο των εκλογών, πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναδείχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έναντι του Γιώργου Παπανδρέου, με ποσοστό 67,60%.

Μάιος του 2023

Το ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνει 11,46% και 41 έδρες

Ιούνιος 2023

Το ΠΑΣΟΚ στις δεύτερες βουλευτικές εκλογές λαμβάνει 11,84% και 32 έδρες

Οκτώβριος 2024

Στις εσωκομματικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2024, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανεξελέγη στην ηγεσία, επικρατώντας του Χάρη Δούκα.