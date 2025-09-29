Άδωνις Γεωργιάδης: Οφειλές μισού εκατομμυρίου σε τράπεζες

Άδωνις Γεωργιάδης: Οφειλές μισού εκατομμυρίου σε τράπεζεςΔιαβάζεται σε 4'
Ο υψηλός δανεισμός του υπουργού Εργασίας όπως καταγράφεται στην Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης που κατέθεσε.
- 29 Σεπτεμβρίου 2025 12:33
Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.
Οι υψηλές δανειακές υποχρεώσεις είναι το πλέον αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικά στην Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του, Άδωνι Γεωργιάδη τόσο για την χρήση του 2022 όσο και για την χρήση του 2023. Οι οφειλές του υπουργού Υγείας ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως φαίνεται στην Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης για το 2023 και καταγράφεται και στις δηλώσεις των προηγούμενων ετών, έχει δανεισμό που ξεπερνά τις 735.000 ευρώ, ενώ εμφανίζεται να έχει αποκτήσει ακίνητο με δανεισμό αξίας 530.000 ευρώ.
Από τα 735.000 των οφειλών ο υπουργός Υγείας έχει εξοφλήσει ένα μέρος και οφείλει να αποπληρώσει 519.000 ευρώ. Ο δανεισμός προέρχεται κατά κύριο λόγο από την Εθνική Τράπεζα και ένα τμήμα του από την ALPHA BANK.
Την ίδια στιγμή οι καταθέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη είναι λίγο μεγαλύτερες από 37.000 ευρώ, οι επενδύσεις του σε μετοχές φθάνουν τα 26.522 ευρώ ενώ το εισόδημα που δηλώνει για την χρήση του 2023 είναι 37.797 ευρώ.
Ακολουθεί η περίληψη της περιουσιακής κατάστασης του Σπύρου-Αδωνι Γεωργιάδη και της συζύγου του σύμφωνα με την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (2023):
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάνει τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τα εξής στοιχεία:
Εισοδήματα
- Καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, και άλλες αμοιβές: 36.069,00 EUR
- Από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα: 0,74 EUR
- Από άλλες πηγές: 31.955,28 EUR
- Από ακίνητα: 660,00 EUR
Ακίνητα
Ακίνητα στην Ελλάδα:
- Μονοκατοικία στην Αθήνα (Αμαρουσίου): 450,37 m², 260,54 m² κύριοι χώροι, 31,28 m² βοηθητικοί χώροι (κατασκευή το 2003, κτήση το 2007)
- Διαμέρισμα στην Αθήνα: 111,00 m² (κατασκευή το 1960, κτήση το 1990)
- Καλλιέργειες στη Λευκάδα: 1.000 m² (1988)
- Δένδροκαλλιέργειες στη Λευκάδα: 3.000 m² (1988)
- Εννέα επιπλέον ακίνητα στην Λευκάδα, συνολικής έκτασης περίπου 20.000 m² (καλλιέργειες και δενδροκαλλιέργειες, κτήση το 1988)
Οχήματα
- Ι.Χ. Επιβατικό Αυτοκίνητο (2014): Κυβισμός 1.400cc
Δάνεια και Οφειλές
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος:
- Δάνειο αναβάθμισης ακινήτου (Στεγαστικό / Ενεργειακή Αναβάθμιση): 171.000,00 CHF, υπόλοιπο 93.793,05 EUR, ημερομηνία λήξης 2037
Άλφα Τράπεζα:
- Δάνειο αναβάθμισης ακινήτου: 255.714,82 EUR, υπόλοιπο 204.611,19 EUR, ημερομηνία λήξης 2042
Πιστωτική κάρτα Εθνικής Τράπεζας: 32.000,00 EUR, υπόλοιπο 13.386,77 EUR
Μετοχές και Συμμετοχές
Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών “Ελληνική Αγωγή ΕΠΕ”: 65% συμμετοχή από το 1997, με κεφάλαιο 12.600,00 EUR και αξία αγοράς 11.700,00 EUR.
Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022:GEORGIADIS_SPYRIDON_ADONIS_2022
Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:
Έσοδα:
- Ο Σπύρος Γεωργιάδης δήλωσε συνολικά 34.307,10 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και άλλες πρόσθετες αμοιβές για το προηγούμενο φορολογικό έτος
- Εισόδημα από άλλα περιουσιακά στοιχεία ανέρχεται σε 660 ευρώ
Δάνεια:
Ο Σπύρος Γεωργιάδης έχει ενεργά στεγαστικά/επισκευαστικά δάνεια με υπόλοιπα που περιλαμβάνουν:
- 255.714,82 ευρώ από την Alpha Bank, με υπόλοιπο 197.997,94 ευρώ, λήξη το 2042
- 275.639,16 ευρώ από την Alpha Bank, με υπόλοιπο 214.044,28 ευρώ, λήξη το 2042
- .Δάνειο από την Εθνική Τράπεζα για 32.000 ευρώ, υπόλοιπο 18.801,91 ευρώ, λήξη το 2027
- Δάνειο από την Εθνική Τράπεζα για 171.000 CHF, υπόλοιπο 88.443,25 CHF, λήξη το 2037
Ακίνητα:
- Στην Αττική, συγκεκριμένα στο Μαρούσι, διαθέτει μια μονοκατοικία επιφάνειας 450,37 m², η οποία απέκτησε το 2007.
- Επίσης, διαθέτει διάφορα αγροτικά ακίνητα στη Λευκάδα (καλλιέργειες και δενδροκαλλιέργειες), με συνολική έκταση πάνω από 30.000 m² σε περιοχές όπως ο Απόλλωνας.
Οχήματα:
Η δήλωση περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε οχήματα, ωστόσο δεν δίνονται αναλυτικά τα δεδομένα για το είδος ή τη χρηματοδότηση τους στο συγκεκριμένο τμήμα.