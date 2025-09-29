Άδωνις Γεωργιάδης: Οφειλές μισού εκατομμυρίου σε τράπεζες

Ο υψηλός δανεισμός του υπουργού Εργασίας όπως καταγράφεται στην Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης που κατέθεσε.

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Οι υψηλές δανειακές υποχρεώσεις είναι το πλέον αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικά στην Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του, Άδωνι Γεωργιάδη τόσο για την χρήση του 2022 όσο και για την χρήση του 2023. Οι οφειλές του υπουργού Υγείας ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως φαίνεται στην Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης για το 2023 και καταγράφεται και στις δηλώσεις των προηγούμενων ετών, έχει δανεισμό που ξεπερνά τις 735.000 ευρώ, ενώ εμφανίζεται να έχει αποκτήσει ακίνητο με δανεισμό αξίας 530.000 ευρώ.

Από τα 735.000 των οφειλών ο υπουργός Υγείας έχει εξοφλήσει ένα μέρος και οφείλει να αποπληρώσει 519.000 ευρώ. Ο δανεισμός προέρχεται κατά κύριο λόγο από την Εθνική Τράπεζα και ένα τμήμα του από την ALPHA BANK.

Την ίδια στιγμή οι καταθέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη είναι λίγο μεγαλύτερες από 37.000 ευρώ, οι επενδύσεις του σε μετοχές φθάνουν τα 26.522 ευρώ ενώ το εισόδημα που δηλώνει για την χρήση του 2023 είναι 37.797 ευρώ.

Ακολουθεί η περίληψη της περιουσιακής κατάστασης του Σπύρου-Αδωνι Γεωργιάδη και της συζύγου του σύμφωνα με την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (2023):

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάνει τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τα εξής στοιχεία:

Εισοδήματα

Καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, και άλλες αμοιβές: 36.069,00 EUR

Από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα: 0,74 EUR

Από άλλες πηγές: 31.955,28 EUR

Από ακίνητα: 660,00 EUR

Ακίνητα

Ακίνητα στην Ελλάδα:

Μονοκατοικία στην Αθήνα (Αμαρουσίου): 450,37 m ², 260,54 m² κύριοι χώροι, 31,28 m ² βοηθητικοί χώροι (κατασκευή το 2003, κτήση το 2007)

Διαμέρισμα στην Αθήνα: 111,00 m ² ( κατασκευή το 1960, κτήση το 1990)

Καλλιέργειες στη Λευκάδα: 1.000 m ² (1988)

Δένδροκαλλιέργειες στη Λευκάδα: 3.000 m ² (1988)

Εννέα επιπλέον ακίνητα στην Λευκάδα, συνολικής έκτασης περίπου 20.000 m ² ( καλλιέργειες και δενδροκαλλιέργειες, κτήση το 1988)

Οχήματα

Ι.Χ. Επιβατικό Αυτοκίνητο (2014): Κυβισμός 1.400cc

Δάνεια και Οφειλές

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος:

Δάνειο αναβάθμισης ακινήτου (Στεγαστικό / Ενεργειακή Αναβάθμιση): 171.000,00 CHF, υπόλοιπο 93.793,05 EUR, ημερομηνία λήξης 2037

Άλφα Τράπεζα:

Δάνειο αναβάθμισης ακινήτου: 255.714,82 EUR, υπόλοιπο 204.611,19 EUR, ημερομηνία λήξης 2042

Πιστωτική κάρτα Εθνικής Τράπεζας: 32.000,00 EUR, υπόλοιπο 13.386,77 EUR

Μετοχές και Συμμετοχές

Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών “Ελληνική Αγωγή ΕΠΕ”: 65% συμμετοχή από το 1997, με κεφάλαιο 12.600,00 EUR και αξία αγοράς 11.700,00 EUR.

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022:

Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:

Έσοδα:

Ο Σπύρος Γεωργιάδης δήλωσε συνολικά 34.307,10 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και άλλες πρόσθετες αμοιβές για το προηγούμενο φορολογικό έτος

Εισόδημα από άλλα περιουσιακά στοιχεία ανέρχεται σε 660 ευρώ

Δάνεια:

Ο Σπύρος Γεωργιάδης έχει ενεργά στεγαστικά/επισκευαστικά δάνεια με υπόλοιπα που περιλαμβάνουν:

255.714,82 ευρώ από την Alpha Bank, με υπόλοιπο 197.997,94 ευρώ, λήξη το 2042

275.639,16 ευρώ από την Alpha Bank, με υπόλοιπο 214.044,28 ευρώ, λήξη το 2042

. Δάνειο από την Εθνική Τράπεζα για 32.000 ευρώ, υπόλοιπο 18.801,91 ευρώ, λήξη το 2027

Δάνειο από την Εθνική Τράπεζα για 171.000 CHF, υπόλοιπο 88.443,25 CHF, λήξη το 2037

Ακίνητα:

Στην Αττική, συγκεκριμένα στο Μαρούσι, διαθέτει μια μονοκατοικία επιφάνειας 450,37 m ², η οποία απέκτησε το 2007.

Επίσης, διαθέτει διάφορα αγροτικά ακίνητα στη Λευκάδα (καλλιέργειες και δενδροκαλλιέργειες), με συνολική έκταση πάνω από 30.000 m ² σε περιοχές όπως ο Απόλλωνας.

Οχήματα:

Η δήλωση περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε οχήματα, ωστόσο δεν δίνονται αναλυτικά τα δεδομένα για το είδος ή τη χρηματοδότηση τους στο συγκεκριμένο τμήμα.