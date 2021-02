Αλαλούμ με το take away - H κυβέρνηση παίρνει πίσω την απαγόρευση

Μετά τις αντιδράσεις και το αλαλούμ που προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, για την απαγόρευση take away τα Σαββατοκύριακα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση παίρνει πίσω τη σχετική απόφαση και δεν θα εφαρμόσει την εισήγηση της επιτροπής των ειδικών, στο πλαίσιο των νέων μέτρων περιορισμού του κορονοϊού.

ADVERTISING

«H Kυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα», δήλωσε ειδικότερα προ ολίγου ο κ. Γεωργιάδης.

Ζήτησε μάλιστα μέσω twitter συγνώμη για την αναστάτωση, παραπέμποντας στην επιτροπή για το μέτρο της απαγόρευσης, το οποίο όμως παραδέχθηκε ότι δεν μπορουσε πρακτικα να υλοποιηθεί.

Η πρώτη δήλωση Γεωργιάδη για την απαγόρευση take away

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης το πρωί είχε δηλώσει συγκεκριμένα ότι: "Έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery, η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά".

Στη συνέχεια και ενώ είχε μεσολαβήσει θύελλα αντιδράσεων, το υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε διευκρίνιση το μεσημέρι του Σαββάτου, με την οποία ανέφερε ότι η απαγόρευση ισχύει από την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου.

Η διευκρίνιση και η άρση απαγόρευσης take away

«Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων. Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Η υπηρεσία παράδοσης κατ' οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά. Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας».

Και τελικά η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να μην εφαρμοστεί καθόλου το μέτρο, το οποίο φέρεται να είχε εισηγηθεί η επιτροπή. Σημειώνεται ότι της τελικής δήλωσης Γεωργιάδη είχαν προηγηθεί κυβερνητικές διαρροές, ενώ και ο ίδιος ο υπουργός Ανάπτυξης παραδέχεται στην ανακοίνωση του ότι η κυβέρνηση συνολικά αποφάσισε την αναστολή της απαγόρευσης.

Υπό επανεξέταση έχει τεθεί επίσης η απαγόρευση λειτουργίας λαϊκών αγορών τα Σαββατοκύριακα στο πλαίσιο της αυστηροποίησης του lockdown, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός στα σουπερμάρκετ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr