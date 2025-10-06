“Άμα θες να έρθεις, έλα”, η γραμμή Μαξίμου για Σαμαρά

“Προφανώς κανείς δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει ένας πρώην πρωθυπουργός”, δήλωσε ο Π. Μαρινάκης, ενώ συνεχίζονται οι δηλώσεις βουλευτών της ΝΔ υπέρ της επιστροφής Σαμαρά. Μητσοτάκης, Καραμανλής, Σαμαράς θα συμπέσουν στο βιβλίο Στυλιανίδη.

Την ευχή να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία εκφράζουν ο ένας μετά τον άλλο γαλάζιοι βουλευτές, με το Μαξίμου να δηλώνει ότι δεν διαφωνεί, αλλά να μην κάνει και κάποιο ουσιαστικό άνοιγμα προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

Οι βουλευτές και το Μαξίμου αντιμετωπίζουν βέβαια το ζήτημα από διαφορετική οπτική γωνία. Οι βουλευτές που αγωνιούν για την επανεκλογή τους δεν θέλουν ένα κόμμα Σαμαρά εκ δεξιών της ΝΔ. Ούτε το Μαξίμου βέβαια χαίρεται μπροστά σε αυτή την προοπτική, αλλά την ίδια στιγμή δεν πρόκειται και να… παρακαλέσει τον πρώην πρωθυπουργό να επιστρέψει, από τη στιγμή που επιμένει φυσικά στην κριτική του για την κυβερνητική πολιτική και ιδίως για τα εθνικά θέματα.

Ενδεικτική είναι η απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς ευθέως σήμερα στο briefing εάν το Μαξίμου θέλει να γυρίσει ο κ.Σαμαράς στη ΝΔ.

“Όταν λες ότι η διαγραφή Σαμαρά ήταν μία εξέλιξη που δεν την επιδίωξες, μία δυσάρεστη εξέλιξη, προφανώς και κανείς δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει ένας πρώην πρωθυπουργός”, είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: “Από εκεί και πέρα όμως παράλληλα λέμε ότι θα συνεχίσουμε με την εξωτερική πολιτική που ψηλώνει τη χώρα”.

Στο βιβλίο Στυλιανίδη θα συμπέσουν Μητσοτάκης, Καραμανλής, Σαμαράς

Σημειωτέον ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, θα συμπέσουν στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», σε επιμέλεια Ευρυπίδη Στυλιανίδη την επόμενη Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.

Την εκδήλωση θα ανοίξει, δε, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ενώ ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι διοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Νομική Βιβλιοθήκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (πρόεδρος του οποίου είναι ο πρώην περιφερειάρχης, “γαλάζιος”, Γιώργος Πατούλης) και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ο πρόεδρος της οποίας Γιάννης Βουτσινάς είχε κερδίσει ως “γαλάζιος αντάρτης” στις τελευταίες εκλογές τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο).

Δεν φαίνεται πάντως πιθανό με τα σημερινά δεδομένα το βιβλίο Στυλιανίδη να αποτελέσει και ευκαιρία ουσιαστικής επαναπροσέγγισης του νυν πρωθυπουργο με τους δύο πρώην, οι οποίοι πάντως ακολουθούν πλέον διαφορετικούς δρόμους, αν και συμπίπτουν στην κριτική προς την κυβέρνηση.

Ο κ.Σαμαράς φέρεται άλλωστε αποφασισμένος να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος και γαλάζια στελέχη εξακολουθούν όπως προαναφέρθηκε να τον καλούν να επιστρέψει στη ΝΔ.

Δεν βλέπουν κενό στα δεξιά, αλλά θέλουν πίσω τον Σαμαρά

“Δεν βλέπω κανένα κενό στα δεξιά της παράταξης”, εκτίμησε μάλιστα ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος (Larissanet). “Τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά τον σέβομαι και τον τιμώ, όχι μόνο γιατί με τίμησε με χαρτοφυλάκιο υπουργού στην περίοδο της κυβέρνησής του, αλλά γιατί ανέλαβε να «βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά» στην πιο δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Προτιμώ, λοιπόν, να μη σχολιάσω μια φημολογία, η οποία δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τον ίδιον. Όπως έχω ξαναπεί, προσωπικά θα ήθελα να τον δω και πάλι στο κόμμα με το οποίο έγινε πρωθυπουργός και κράτησε όρθια την Ελλάδα”, δήλωσε επίσης.

Ενώ ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε νωρίτερα σήμερα (Παραπολιτικά FM): “Πιστεύω σε ένα ισχυρό δικομματικό σύστημα, άρα αγωνίζομαι για τη μεγάλη ΝΔ του 40%. Σε αυτή τη ΝΔ φυσικά χωράνε όλοι, και φυσικά ο Αντώνης Σαμαράς”.

Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι το κομβικό ζήτημα είναι η ΝΔ να φέρει ξανά κοντά της ομάδες όπως οι δανειολήπτες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και παραδοσιακούς ψηφοφόρους που δυσαρεστήθηκαν με το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, και όχι τα πρόσωπα, σχολιάζοντας έτσι εμμέσως πλην σαφώς τη μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου η οποία δίχασε το γαλάζιο στρατόπεδο.