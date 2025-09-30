Μητσοτάκης – Σαμαράς: Το γυαλί δεν ξανακολλά

Οριστικό ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία και μάχη για τη δεξιά ψήφο δείχνει η μάχη δια αντιπροσώπων μεταξύ του νυν και του πρώην πρωθυπουργού. Ο μεγάλος αντίπαλος της ψήφου διαμαρτυρίας και η συζήτηση περί συγκυβέρνησης.

Η ρήξη στις σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά είναι οριστική και η μάχη για τη δεξιά ψήφο μόλις ξεκινά. Γεγονός που επιβεβαίωσε η αντεπίθεση της μητσοτακικής πλευράς μετά το χτύπημα του συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, Χρύσανθου Λαζαρίδη, με άρθρο στα Νέα.

Στον ακραιφνώς σαμαρικό (Χρύσανθο) Λαζαρίδη απάντησε ο ακραιφνώς μητσοτακικός (Μακάριος) Λαζαρίδης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποβάθμιζε την παρέμβαση του στενού συνεργάτη του κ.Σαμαρά, κάνοντας λόγο για άρθρο γνώμης ενός πολίτη.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης υπενθύμισε ειδικότερα (Real FM) ότι “ο κ. Σαμαράς έχει ρίξει μία κυβέρνηση” και κατήγγειλε το άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη ως επίθεση όχι στον πρωθυπουργό, αλλά στην ίδια την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.

Επομένως όποια συζήτηση για ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης Μητσοτάκ η- Σαμαρά έχει οριστικά λήξει, αν ήταν και ποτέ ειλικρινής εκατέρωθεν. Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να προχωρά με στόχο την ίδρυση νέου κόμματος και άπαντες αναμένουν εξελίξεις τον Οκτώβριο.

Ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, πάντως παραδέχθηκε (Παραπολιτικά FM) ότι ένα νέο κόμμα Σαμαρά θα προξενήσει “κάποια βλάβη” στη ΝΔ. Εκτίμησε όμως ταυτόχρονα ότι όσο κατακερματίζεται το πολιτικό σκηνικό, τόσο αυτό μπορεί τελικά να λειτουργήσει και θετικά για τη ΝΔ, η οποία παρουσιάζεται ούτως ή άλλως ως η μόνη επιλογή κυβερνησιμότητας και πολιτικής σταθερότητας. Αφήγημα εξάλλου που είχε επιχειρήσει να ακυρώσει ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης τελικά δεν είναι η λύση αλλά το πρόβλημα.

Τα κακά και τα λιγότερο κακά στοιχεία των δημοσκοπήσεων

Το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας πάντως δεν εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή και οι δημοσκοπήσεις, που δείχνουν τη ΝΔ πολύ μακριά από το κατώφλι αυτοδυναμίας. Και η έρευνα της Alco, που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο του Alpha, δείχνει τη ΝΔ όχι μόνο να μην ανακάμπτει μετά τη ΔΕΘ, αλλά να χάνει και μία μονάδα, φτάνοντας στην πρόθεση ψήφου το 24%.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο κρατούν βέβαια το γεγονός ότι η ίδια δημοσκόπηση δείχνει πως ένας στους δύο αναποφάσιστους αυτοπροσδιορίζεται ως δεξιός ή κεντροδεξιός. Ενώ το 21% των αναποφάσιστων αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι. Το συνολικό ποσοστό των αναποφάσιστων σημειωτέον ότι ανέρχεται σε 20%.

Επομένως θεωρούν στη ΝΔ ότι έχουν δεξαμενές από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν. Από τη δεξιά δεξαμενή ψήφων βέβαια, καθώς και από τα κόμματα διαμαρτυρίας εκ δεξιών της ΝΔ, θα επιχειρήσει να αντλήσει και ένα νέο κόμμα Σαμαρά.

Την ίδια στιγμή πάντως έξι στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κριτήριο την έκφραση διαμαρτυρίας και όχι τη σταθερότητα. Επομένως η ψήφος διαμαρτυρίας θα είναι ο μεγάλος αντίπαλος της ΝΔ.

Η συζήτηση για συγκυβέρνηση

Με τη ΝΔ να είναι ακόμη κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30% και μακριά από το κατώφλι της αυτοδυναμίας που κυμαίνεται πάνω από 36%, η συζήτηση περί συγκυβέρνησης συνεχίζεται, προς μεγάλο εκνευρισμό του Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πάντως με την τελευταία του συνέντευξη στον Ant1 ξεκαθαρίσει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν είναι διατεθειμένος να αποχωρήσει οικειοθελώς για να διευκολύνει το σχηματισμό κυβέρνησης πχ με το ΠΑΣΟΚ και με άλλον, εξωκοινοβουλευτικό, πρωθυπουργό.

Τη θέση ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο πρόεδρος του πρώτου σε ψήφους κόμματος υπερθεμάτισε χθες ξανά ο κ.Γεωργιάδης. Τάχθηκε υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, επικαλούμενος την εμπειρία της συγκυβέρνησης ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ. “Δεν βλέπω πως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε” με το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε, αν και είπε πως η ΝΔ θα το επιδιώξει.

Δήλωσε επίσης ότι σε καμία περίπτωση η ΝΔ δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Ελληνική Λύση “γιατί με τον κ. Βελόπουλο έχουμε πολύ μεγαλύτερη απόσταση απ’ ό,τι με το ΠΑΣΟΚ. Εμείς υπηρετούμε ως παράταξη κι ως κυβέρνηση κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές γραμμές στρατηγικού χαρακτήρα, π.χ. την κατεύθυνση της Δύσης, της Ευρώπης, τις στενές σχέσεις με το Ισραήλ.” Ενώ αν και εκφράστηκε θετικά για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, επίσης δήλωσε ότι δεν θα έβλεπε πιθανή μία κυβέρνηση συνεργασίας με τη “Φωνή Λογικής”.

Προς το παρόν, το Μαξίμου αναζητεί δεξιές εφεδρείες. Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται πως συζητείται η επιστροφή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ του βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη, που είχε διαγραφεί λόγω φραστικής σεξιστικής επίθεσης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.

Αλλά και ότι η ΝΔ φλερτάρει με βουλευτές της Νίκης, με πρώτο το Νίκο Βρεττό που διεγράφη γιατί υπερψήφισε τη γαλάζια πρόταση για προεδρείο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειωτέον άλλωστε ότι η Νικη ταλανίζεται από εσωκομματικά προβλήματα, αν και το ακροατήριο αυτό θα διεκδικήσει φυσικά και ένα νέο κόμμα Σαμαρά.