Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Ήρθε η ώρα για μεγάλα έργα

Μια βόλτα στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ έκανε το πρωί του Σαββάτου (13/9) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της voria.gr, ξεκινήσει τη βόλτα του, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε μία δήλωση στην οποία αναφέρθηκε στον ιστορικό ρόλο της Θεσσαλονίκης και την πορεία των μεγάλων έργων. «Τα Βαλκάνια είναι σε μια αναπτυξιακή τροχιά και η Θεσσαλονίκη πρέπει να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο, να είναι το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων, για αυτό χρειάζονται σημαντικά έργα όπως είναι η επέκταση του μετρό και στις δύο κατευθύνσεις, η ανάπλαση της ΔΕΘ με ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο με πολύ πράσινο που κάνει καλύτερη τη ζωή των κατοίκων και βέβαια έργα όπως είναι η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «η Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχει και σε αυτό έχουμε όλοι ευθύνη. Ήρθε η ώρα τώρα να γίνουν όλα αυτά τα σημαντικά έργα. Γιατί υπάρχουν δυνατότητες και προοπτική».

«Πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες. Είναι πολύ ορισμός παράγοντας για να υπάρχουν πολλές και καλές θέσεις εργασίας για τις νεότερες γενιές γιατί χιλιάδες νέα παιδιά και από τη Δυτική και από την Κεντρική Μακεδονία επιλέγουν τη μετανάστευση. Έχουμε χρέος να επενδύσουμε σε μια ανάπτυξη που θα έχει κοινωνικό αποτύπωμα».

Αναφορικά με το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ, τόνισε πως: «η θέση μας είναι ότι πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι φορείς της πόλης. Εμείς είχαμε απο την αρχή της θέση της ήπιας ανάπτυξης, των ήπιων δομών και του πολύ πράσινου. Είναι πολλά στέμματα που αν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα προς το καλύτερο όλων των κατοίκων. Πρέπει να μείνουμε σταθερά στο ζήτημα των φορέων είναι και ιστορικό αλλά και πρακτικό γιατί πρέπει να έχουν άμεση συμμετοχή στον τρόπο λειτουργίας αυτού του χώρου».

Η ανάπλαση στο επίκεντρο της συνάντησης με το ΔΣ της ΔΕΘ

Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται την ανάπλαση, ανέφερε κατά τη σημερινή του συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 89η ΔΕΘ, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση του πάρκου, σημειώνοντας ότι το πράσινο λείπει από την πόλη και έκανε λόγο για μια ήπια ανάπλαση.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του εκθεσιακού φορέα, κ. Τάσος Τζήκας, παρουσίασε την πρόταση της ΔΕΘ-HELEXPO όσον αφορά την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου, αλλά και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το έργο, ενώ υπογράμμισε τον επετειακό χαρακτήρα της 89ης ΔΕΘ, που συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την ίδρυση του εκθεσιακού φορέα.