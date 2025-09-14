Ανδρουλάκης σε ερώτηση του NEWS 24/7: “Στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν σημαίνει συνενοχή”

Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη σε ερώτηση του NEWS 24/7 για την γενοκτονία στη Γάζα και την μη καταδίκη του Ισραήλ από την ελληνική κυβέρνηση.

Για το θέμα της γενοκτονίας που συντελείται στην Παλαιστίνη και της μη καταδίκη της πολιτικής Νετανιάχου από την ελληνική κυβέρνηση λόγω «εθνικών συμφερόντων της χώρας», κλήθηκε να απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην 89η ΔΕΘ, μετά από σχετική ερώτηση του NEWS 24/7 και του απεσταλμένου του, Γεράσιμου Λιβιτσάνου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν κατηγορηματικός στο ότι “στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν σημαίνει συνενοχή”, υπογραμμίζοντας πως “ο κ. Νετανιάχου θα πρέπει να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας”.

Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, “για να γίνει μια ειδική συνεδρίαση ώστε να επαναβεβαιώσουμε την ψήφο μας στο κείμενο του 2016”, που αφορά τη σύσταση παλαιστινιακού κράτους.

Τέλος, τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά στηρίζει το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ερώτηση του NEWS 24/7

“Θέλω να θέσω ένα ερώτημα που δεν μπορεί να λείπει από οποιαδήποτε συνέντευξη πολιτικού αρχηγού: Αφορά την γενοκτονία που συντελείται στην Παλαιστίνη. Έχετε ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την στάση της, όμως αυτή απαντά επικαλούμενη – ουσιαστικά – την στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: Αυτό που αποκαλούμε «εθνικά συμφέροντα της χώρας» προϋποθέτει την μη καταδίκη η ακόμη και την στήριξη της πολιτικής Νετανιάχου σε Παλαιστίνη και Μέση Ανατολή;“.

Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη

“Αυτή η παράταξη με τον Ανδρέα Παπανδρέου οικοδόμησε σχέσεις φιλίας με τους αραβικούς λαούς και με τον λαό της Παλαιστίνης. Αυτή η παράταξη με τον Ανδρέα Παπανδρέου οικοδόμησε την στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Η ίδια παράταξη. Γιατί βλέπει δυναμικά την χώρα μας στον χάρτη, και των Βαλκανίων και της Ανατολικκής Μεσογείου.

Όμως, στρατηγική σχέση δεν σημαίνει συνενοχή. Όπως καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς εις βάρος των πολιτών στο Ισραήλ, έτσι καταδικάζουμε και ένα κράτος που σκοτώνει αθώους, άρα είναι κράτος-τρομοκράτης. Ο μόνος δρόμος, λοιπόν, για τον κ. Νετανιάχου είναι να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Πήρα μια πρωτοβουλία, έστειλα μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, για να γίνει μια ειδική συνεδρίαση ώστε να επαναβεβαιώσουμε την ψήφο μας στο κείμενο του 2016. Ένα κείμενο το οποίο μιλά για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει η χώρα, ώστε βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος. Ένα παλαιστινιακό κράτος που θα υπάρξει για να σταματήσει σε αυτή την περιοχή να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο εθνικισμός και η τρομοκρατία.

Το ΠΑΣΟΚ, διαχρονικά, εργάζεται με μια πυξίδα: τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε πλευρά του κόσμου. Αυτή είναι η ιδεολογία μας, αυτή είναι η πυξίδα μας.”

Δείτε βίντεο με την ερώτηση και την απάντηση