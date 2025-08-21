Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο η κηδεία του στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (23/8) στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Η κηδεία του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, που υπέστη σήμερα ανακοπή καρδιάς και έφυγε από τη ζωή, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (23/08) στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η σορός του βουλευτή και πρώην υπουργού θα βρίσκεται από τις 10:00 στην εκκλησία.

Στην κηδεία θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος πέθανε σε ηλικία 59 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη το μεσημέρι της Πέμπτης, όσο βρισκόταν στη Χαλκιδική.

Η καθυστέρηση του ΕΚΑΒ

Όπως μετέδωσε νωρίτερα η ΕΡΤ, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ άργησε να φτάσει στο σημείο, με την καθυστέρηση να εκτιμάται κοντά στα 25 λεπτά αντί για 10 που ήταν ο εκτιμώμενος χρόνος.

Από σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας ουσιαστικά επιβεβαιώνονται οι παραπάνω πληροφορίες, καθώς γίνεται γνωστό πως το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα ταχεία ανταπόκρισης έφτασαν 21 λεπτά μετά την κλήση στο ΕΚΑΒ. «Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03».

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Σύμφωνα με το υπ. Υγείας, «η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19. Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατός του».