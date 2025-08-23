Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Παρουσία δεκάδων πολιτών και πολιτικών προσώπων τελείται η κηδεία του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας τελείται σήμερα Σάββατο(23/8) η κηδεία του εκλιπόντος γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος πολιτικός πέθανε από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαλκιδική.

Η σορός του βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 το πρωί και η νεκρώσιμος ακολουθία ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 12:00 παρουσία συγγωνών, φίλων και πολιτικών προσώπων.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Αστυνομία έχει λάβει αυξημένα μέτρα, ενώ για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων εφαρμόζονται έκτακτες ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο γύρω από τον ναό.

Κηδεία του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολου Βεσυρόπουλου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας INTIME NEWS

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας.

Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.

Από το 2010 έως και το 2025, ήταν αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015.

Το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας.

Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 2019 τοποθετήθηκε Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

Στις εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος, σε σταυρούς προτίμησης, βουλευτής Ημαθίας.

Ήταν έγγαμος και είχε δύο παιδιά.