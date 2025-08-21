Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το ασθενοφόρο έφτασε 21 λεπτά μετά την κλήση

Το υπουργείο Υγείας, απαντώντας στα περί καθυστέρησης του ΕΚΑΒ, γνωστοποιεί πως το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα έφτασαν 21 λεπτά μετά την κλήση που δέχτηκαν για την αδιαθεσία που είχε νιώσει ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος στη συνέχεια κατέληξε.

Ανακοίνωση εξέδωσε, το απόγευμα της Πέμπτης (21/8), το υπουργείο Υγείας με αφορμή τα περί καθυστέρησης άφιξης του ΕΚΑΒ στο σημείο όπου έπαθε ανακοπή καρδιάς ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος στη συνέχεια κατέληξε.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα η ΕΡΤ, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ άργησε να φτάσει στο σημείο, με την καθυστέρηση να εκτιμάται κοντά στα 25 λεπτά αντί για 10 που ήταν ο εκτιμώμενος χρόνος.

Από την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας ουσιαστικά επιβεβαιώνονται οι παραπάνω πληροφορίες, καθώς γίνεται γνωστό πως το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα ταχεία ανταπόκρισης έφτασαν 21 λεπτά μετά την κλήση στο ΕΚΑΒ. «Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03».

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Σύμφωνα με το υπ. Υγείας, «η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19. Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

Υπενθυμίζεται πως, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε σε παραλία της Χαλκιδικής.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Αναφορικά με την απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας,Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου γνωστοποιούνται τα εξής:

Η ανάρτηση του ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης

Με ανάρτηση του νωρίτερα, το σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι πριν φτάσει το ασθενοφόρο για να παρέχει βοήθεια στον Απόστολο Βεσυρόπουλο που κατέρρευσε από το ανακοπικό επεισόδιο, διασώστης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας που ήταν εκτός υπηρεσίας προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες βάσει πρωτοκόλλου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε άμεσα το πρωτόκολλο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης έως ότου φτάσει στο ασθενοφόρο.