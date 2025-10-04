Αβραμόπουλος: “Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι”

“Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό” τόνισε σε δήλωσή του για τον Πάνο Ρούτσι, ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Δήλωση στήριξης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (4/10), ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, κάνοντας λόγο για ένα “βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα”

Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 20η μέρα σήμερα την απεργία πείνας, με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για τη διαλεύκανση της αιτίας θανάτου του.

“Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα” έγραψε συγκεκριμένα, προσθέτοντας, “το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό“.

Ολόκληρη η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου:

“Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά.

Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν”.