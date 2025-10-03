Μπλέξανε τις γραμμές τους στην κυβέρνηση για Ρούτσι

Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση Δένδια, ενώ ακολούθησε και ανάρτηση Μαρκόπουλου, σε διαφορετικό πνεύμα από τις τοποθετήσεις Γεωργιάδη, ενώ το Μαξίμου επιμένει ότι δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη

Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στη συνεχιζόμενη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, προκαλεί πλέον αντιδράσεις και στη Νέα Δημοκρατία.

Διότι το Μαξίμου επιμένει ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατηγορεί τη δικηγόρο του Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι τον έχει δασκαλέψει να αρνείται ιατρική φροντίδα από το ΕΚΑΒ, αλλά και τους γιατρούς που παρακολουθούν τον απεργό πείνας για κομματικές σκοπιμότητες.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όμως μιλώντας στη Βουλή αν και ισορρόπησε προσεκτικά πάνω στην κυβερνητική γραμμή, κινήθηκε σε διαφορετικό πνεύμα επί της ουσίας από τις σκληρές τοποθετήσεις άλλων υπουργών. Άφησε συγκεκριμένα σαφώς να εννοηθεί ότι θα πρέπει να επιτραπεί και τοξικολογική εξέταση για τα αίτια θανάτου του Ντένις, όπως ζητά ο κ.Ρούτσι και μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί η Δικαιοσύνη.

“Δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του”, δήλωσε ειδικότερα ο κ.Δένδιας. Άφησε μάλιστα αιχμές κατά άλλων υπουργών που υπερθεματίζουν την απόφαση για εκταφή μόνο για ταυτοποίηση DNA, λέγοντας: “Δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση.”

Ο κ.Δένδιας δεν έκρυψε μάλιστα την ανησυχία του για την πορεία της υγείας του κ. Ρούτσι. “Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει”, σημείωσε, εκφράζοντας έτσι πολλούς και στο εσωτερικό της ΝΔ, αλλά και τους πολίτες που βλέπουν με συμπάθεια τον αγώνα ενός πατέρα και σίγουρα δεν θέλουν να υποστεί βλάβη.

Οι διαφωνίες στο εσωτερικό της ΝΔ αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια

Από την κυβέρνηση πάντως κράτησαν κυρίως το γεγονός ότι ο υπουργός Άμυνας στη συνέχεια απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν φέρει ευθύνη δεδομένου ότι δεν αποφάσισε εκείνη για εκταφή μόνο για ταυτοποίηση.

“Αν υπέγραφε το υπουργικό συμβούλιο θα είχαμε όλοι ευθύνη, αν υπέγραφε ένας υπουργός επί της συλλογικής ευθύνης της κυβέρνησης θα είχαμε όλοι ευθύνη. Αλλά αυτή είναι πράξη της Δικαιοσύνης”, είπε ειδικότερα ο κ.Δένδιας και πρόσθεσε: “Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι είμαι υπεύθυνος γι αυτό.”

Αποστάσεις όμως από τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην υπόθεση Ρούτσι πήρε στη συνέχεια και ο βουλευτής Β Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

“Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε παρά να σταθούμε μόνο με σεβασμό και κατανόηση στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι. Να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι”, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ.Μαρκόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μία περίπου εβδομάδα ο βουλευτής Δυτικού Τομέα της ΝΔ, Δημήτρης Καλογερόπουλος, ειχε ταχθεί υπέρ του αιτήματος Ρούτσι για εκταφή, διερωτώμενος: “Γιατί να κάνουμε τώρα μείζον θέμα κάτι που είναι ανθρώπινο” και: “Η Δικαιοσύνη δεν έχει αυτιά; Δεν ακούει τι γίνεται;” Τότε μάλιστα του είχε απαντήσει από το βήμα της Βουλής ο κ.Γεωργάδης λέγοντας: “Εδώ Δημήτρη μου έκανες ένα λάθος”.

Τι φοβούνται βουλευτές της ΝΔ

Οι παρεμβάσεις αυτές των γαλάζιων στελεχών αποτυπώνουν την ανησυχία που επικρατεί και στο εσωτερικό της ΝΔ για το ενδεχόμενο αρνητικές μη αναστρέψιμες εξελίξεις με την υγεία του κ.Ρούτσι να πυροδοτήσουν κοινωνική κατακραυγή κατά της κυβέρνησης.

Και ενώ ορισμένοι στην κυβέρνηση φαίνεται να επικεντρώνουν στην προσπάθεια συσπείρωσης του πυρήνα του δεξιού κοινού κατά της αντιπολίτευσης και ειδικότερα κατά της κ.Κωνσταντοπούλου, όλο και περισσότεροι γαλάζιοι ανησυχούν ότι σε περίπτωση που η υγεία του απεργού πείνας υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, θα αποτελέσει δυσάρεστη αφορμή για διαδηλώσεις με πιθανές αναταραχές.

“Το θέμα δεν είναι μόνο τι λένε οι δεξιοί ψηφοφόροι, αλλά να μην καεί η Αθήνα” έλεγε χαρακτηριστικά γαλάζιος βουλευτής. “Εάν συμβεί κάτι, δεν θα το χρεωθούν οι δικαστές, αλλά η κυβέρνηση”, σχολίαζε έτερο στέλεχος της ΝΔ.

Το γεγονός ότι υπέρ του αιτήματος Ρούτσι έχει ταχθεί και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες συνεχίζει να ετοιμάζει νέο κόμμα, έχει επίσης θορυβήσει γαλάζιους, που ανησυχούν για νέες διαρροές ψηφοφόρων. Διότι μπορεί μερίδα του δεξιού κοινού να υιοθετεί τη γραμμή της κυβέρνησης και τη σκληρή ρητορική Γεωργιάδη, αλλά και να θεωρεί ότι η κ.Κωνσταντοπούλου καθοδηγεί τον κ.Ρούτσι με μικροκομματικό κριτήριο, όμως αυτό δε σημαίνει πως και οι ψηφοφόροι της ΝΔ δεν θα επιρρίψουν ευθύνες και στην κυβέρνηση σε περίπτωση δυσάρεστων εξελίξεων.

Ο Γεωργιάδης πάλι το παράκανε

Συνεπώς δεν λείπουν και οι φωνές εντός της ΝΔ που θεωρούν λάθος τους χειρισμούς του Μαξίμου, ενώ δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει σε γαλάζιους βουλευτές και η επιθετική προσέγγιση του θέματος από τον κ.Γεωργιάδη. Καθώς ο υπουργός Υγείας υποστηρίζοντας ότι ο κ.Ρούτσι έχει παρασυρθεί από τις κακές νομικές συμβουλές της κ.Κωνσταντοπούλου, ξέφυγε από την κεντρική γραμμή σεβασμού στον πατέρα.

Ενώ το εάν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δίνει νομικές συμβουλές στον εντολέα της με πολιτική σκοπιμότητα, δεν απαντά στο ερώτημα γιατί η Δικαιοσύνη συνεχίζει να αρνείται την εκταφή και για τοξικολογικές και γιατί η κυβέρνηση ακολουθεί σε αυτή την απόφαση.

“Έχω ενημερωθεί από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ ότι ο κ. Ρούτσι δηλώνει πως έχει “δικό του γιατρό”. Οφείλω να πω ξεκάθαρα ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον γιατρό του”, δήλωσε ειδικότερα ο κ. Γεωργιάδης (ΕΡΤ). “Εάν αρνείται τη φροντίδα από το κράτος επειδή έχει δασκαλευτεί να το κάνει, τότε όσοι τον έχουν επηρεάσει ή καθοδηγήσει φέρουν ποινική ευθύνη αν του συμβεί κάτι”, συνέχισε και πρόσθεσε:

“Ας είμαστε σαφείς: Αν πάθει κάτι ο Ρούτσι, και αποδειχθεί ότι είχε καθοδήγηση να αρνηθεί τη φροντίδα, τότε οι καθοδηγητές του θα λογοδοτήσουν νομικά. Δεν θα επιτρέψουμε να εργαλειοποιείται η ανθρώπινη ζωή για πολιτικά παιχνίδια”.

Ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε και κατά της παθολόγου- λοιμωξιολόγου που παρακολουθεί τον απεργό πείνας, της Ολγας Κοσμοπούλου. “Είναι μία σκληρή συνδικαλίστρια της Αριστεράς, είναι η γιατρός δίπλα στον Κουφοντίνα που έκανε απεργία πείνας 66 ημέρες. Σε όποιον απεργό πείνας τα τελευταία χρόνια ήταν πάντα δίπλα η συγκεκριμένη κυρία, όλες οι ανακοινώσεις είναι ταυτόσημες. Η γιατρός αυτή έχει πολιτικό συμφέρον”, υποστήριξε.

“Επικοινωνιακή μαεστρία” της Κωνσταντοπούλου, βλέπει ο υπουργός Υγείας

Μετά τις αντιδράσεις όμως, αλλά και για να απαντήσει εμμέσως στον κ.Δένδια, ο υπουργός Υγείας με ανάρτηση του στο Facebook αργά χθες το βράδυ χαμήλωσε τους τόνους της ρητορικής του, αν και επί της ουσίας επέμεινε στη θέση του.

Αφού τόνισε το σεβασμό του στον κ.Ρούτσι, ο κ.Γεωργιάδης απέδωσε ειδικότερα στην “επικοινωνιακή μαεστρία της κ.Κωνσταντοπούλου” την εικόνα που έχει δημιουργηθεί με την κοινή γνώμη να θεωρεί ότι θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η Δικαιοσύνη αρνείται και παρουσιάζεται ως ανάλγητη.

Ο κ.Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η επικοινωνιακή μαεστρία της κ.Κωνσταντοπούλου έγκειται στο ότι “έχει κατορθώσει να πείσει τους πολλούς ότι όποιος δεν υποστηρίζει το συγκεκριμένο αίτημα τάσσεται κατά των γονέων, που όλοι οι γονείς το υποστηρίζουν”. Επικαλείται όμως ότι κάποιοι γονείς αντιθέτως υποστηρίζουν την ανάγκη να ξεκινήσει η δίκη το συντομότερο δυνατόν, κάτι που όπως τονίζει δεν μπορεί να συμβεί εάν γίνει αποδεκτό το αίτημα Ρούτσι για εκταφή και τοξικολογικές.

“Και όμως την επιθυμία των άλλων γονέων κανείς δεν την έχει καταλάβει και ούτε η κοινή γνώμη φαίνεται να βλέπει ότι πιθανόν και αυτοί οι γονείς, που επίσης έχουν χάσει τα παιδιά τους στα Τέμπη, ότι μπορεί να έχουν κι αυτοί δίκιο”, σχολίασε ο υπουργός Υγείας. Δήλωσε πάντως ότι: “Δεν θέλω να πάρω θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, μεταξύ των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους ακριβώς διότι σέβομαι τον πόνο όλων τους το ίδιο”.

Μαρινάκης: Μόνο με σεβασμό μπορώ να αντιμετωπίσω έναν πατέρα

Ενδεικτικό των αντιδράσεων που προκάλεσε η ρητορική Γεωργιάδη, είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απέφυγε προσεκτικά να ταυτιστεί μαζί του, αν και κατήγγειλε και εκείνος τον πολιτικό ρόλο της κ.Κωνσταντοπούλου.

Ειδικότερα ερωτηθείς εάν έχει παρασυρθεί από κακές νομικές συμβουλές ο απεργός πείνας, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: “Δεν ξέρω και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Για μένα ο κ. Ρούτσι είναι ένας πατέρας που δίνει έναν ιερό αγώνα, στη μνήμη του γιου του και μόνο έτσι μπορώ να τον αντιμετωπίσω, με απόλυτο σεβασμό. Και κανένας δεν μπορεί να διανοηθεί τί έχει αυτός ο άνθρωπος στο μυαλό του, αν δεν έχει περάσει αυτή την απόλυτη τραγωδία. Με απόλυτο, λοιπόν, σεβασμό αντιμετωπίζουμε κάθε συγγενή, κάθε θύματος, κάθε τραγωδίας, όπως το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.”

Όσον αφορά στο ρόλο της κ.Κωνσταντοπούλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν θα την κρίνει ως νομικό καθώς είναι δικαίωμα κάθε υπερασπιστή να προβάλλει τα αιτήματα που εκείνος επιθυμεί, αλλά πρόσθεσε: “ Ως πολιτικό, νομίζω ότι είναι φως φανάρι ποιος είναι ο ρόλος της. Ο ρόλος της κ.Κωνσταντοπούλου είναι να κάνει μια μεγαλύτερης εμβέλειας πολιτική καριέρα πάνω σε πονεμένους ανθρώπους, στις πλάτες συγγενών ενός τραγικού δυστυχήματος, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, που μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους.”

Δεν εξετάζει ειδική νομοθετική παρέμβαση η κυβέρνηση

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε εκ νέου τα ερωτήματα για νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα Ρούτσι και να λήξει η απεργία πείνας. Επισήμανε ότι υπάρχει νομικό καθεστώς βάσει του οποίου μπορεί να απαντήσει η Δικαιοσύνη και δεν υφίσταται νομικό κενό. Υπενθύμισε επίσης ότι οποιοδήποτε επιπλέον αίτημα μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του ακροατηρίου, δηλαδή της διαδικασίας της δίκης.

“Αυτά είναι αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και όχι δική μας. Άρα αν εννοείτε παρέμβαση όπως κάποιοι την εννοούσαν ή την έκαναν επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης από εμάς δηλαδή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τα παρα- υπουργεία Δικαιοσύνης, μακριά από εμάς”, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

“Είμαστε αποφασισμένοι να μη γίνει η Ελλάδα μπανανία”

Δήλωσε επίσης: “Είμαστε αποφασισμένοι να μη γίνει η Ελλάδα «μπανανία», όπου οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Ναι, αν με ρωτάτε αυτό το πράγμα με όλη την αυτονόητη στάση στήριξης σε ανθρώπινο επίπεδο στον άνθρωπο αυτό, δεν πρόκειται ποτέ η κυβέρνηση αυτή να μπει στη διαδικασία να παρέμβει στη Δικαιοσύνη. Όσοι ζητάνε από την κυβέρνηση να παρέμβει στη Δικαιοσύνη, ζητάνε ουσιαστικά από την κυβέρνηση να καταλύσει τα θεμέλια της Δημοκρατίας μας. Όχι, αυτό δεν θα το κάνουμε.”

Στην επισήμανση ότι μεταπολιτευτικά στη χώρα δεν είχαμε ποτέ νεκρό από απεργία πείνας και στο ερώτημα εάν η κατάσταση φτάσει στο όριο πως θα το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: “Ελπίζω να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο και θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια, ούτως ώστε αν ποτέ, ω μη γένοιτο, ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύσει να μην συμβεί κάτι χειρότερο. Έχουμε καθήκον σε κάθε πολίτη να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε, όμως, σε καμία περίπτωση να καταλύσουμε τους στοιχειώδεις κανόνες που κρατάνε την Δημοκρατία μας ανθεκτική και όρθια 51 χρόνια.”

Απάντηση η οποία ερμηνεύθηκε ως έμμεση επιβεβαίωση των εισηγήσεων στην κυβέρνηση να διαταχθεί αναγκαστική σίτιση Ρούτσι εάν τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του, όπως είχε γίνει με τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος όμως ήταν κρατούμενος.