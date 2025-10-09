Μπακογιάννη: Αν ο Σαμαράς θέλει να επιλέξει τον δρόμο που διάλεξε ο Τσίπρας, με γεια του και χαρά του

Το σχόλιο της Ντόρας Μπακογιάννη για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

Την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευρυπίδη Στυλιανίδη σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας ότι στην παρουσίαση «ήταν το όλον της ΝΔ».

«Δυσκολεύεται πάρα πολύ να είναι μέσα σε αυτό το κλίμα ο κ. Σαμαράς, ήταν ένα κλίμα πολύ ωραίο» είπε αρχικά (MEGA) η κα Μπακογιάννη προσθέτοντας ότι «σε τελική ανάλυση ο κ. Σαμαράς αν θέλει να επιλέξει τον δρόμο που διάλεξε ο Τσίπρας, με γεια του με χαρά του».

Η ίδια, μάλιστα, εκτίμησε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «έχει κόψει καιρό τις γέφυρες με τη ΝΔ».

Ερωτηθείσα, δε, αν γίνονται προσπάθειες επαναπροσέγγισης με τον κ. Σαμαρά, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε «δεν το ξέρω, δεν είμαι στην κατηγορία αυτών που προσπαθούν γι’ αυτό, και πέραν αυτού δεν ξέρω αν γίνονται και δεν ξέρω αν θέλει».

Όσον αφορά τη φημολογία περί ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, η βουλευτής της ΝΔ απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα το τολμήσει, είναι μεγάλη απόφαση για τον ίδιο πρώτον γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι ο Σαμαράς σε ενδεχόμενο κόμμα, κάτι που δεν μπορεί να μην δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Δεύτερον η παράταξη αυτή έχει αντανακλαστικά σταθερότητας εδώ και πολλά χρόνια, είναι μια παράταξη που στα δύσκολα συσπειρώνεται».

Και πρόσθεσε πως «κάθε στέλεχος που φεύγει από μια παράταξη είναι απώλεια».

«Το έχει ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά αλλά συνήθως η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται εύκολα και όταν επαναλαμβάνεται αυτό γίνεται ως φάρσα», είπε η κα Μπακογιάννη για τον πρώην πρωθυπουργό.

Επίσης, με αφορμή την επιστροφή Κυριαζίδη στη ΝΔ, η κυρία Μπακογιάννη σχολίασε «στην πολιτική δεν είναι ποτέ μόνιμα τα πράγματα, παράδειγμα ο κ. Σαμαράς. Έρχεται, φεύγει, έρχεται, φεύγει».