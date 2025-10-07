Μπακογιάννη: “Δεν υπάρχει στέλεχος της ΝΔ που να μην ήθελε θετική ανταπόκριση στο αίτημα του Ρούτσι”

Ο Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της αναφέρθηκε στην υπόθεση των Τεμπών, στο αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, καθώς και στις πολιτικές εξελίξεις μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ντόρα Μπακογιάννη βρέθηκε σε εκπομπή του ΣΚΑΙ το πρωί της Τρίτης (7/10), όπου σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα σενάρια για νέο κόμμα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην υπόθεση των Τεμπών και το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη και πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου θέλει να καθυστερήσει τη δίκη.

Αρχικά, για τον κ. Τσίπρα η κα Μπακογιάννη ανέφερε: «Ήταν αναμενόμενο, δεν νομίζω πως εξεπλάγη κανείς (με την παραίτηση). Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να κάνει ένα κόμμα αρχηγικό, έχει μπουχτίσει από τις διάφορες συνελεύσεις, κεντρικές επιτροπές, πολιτικά γραφεία κτλ. Και λέει ”εγώ θα κάνω ένα κόμμα και σε όποιον αρέσω. Και θα πάρω μόνο ανθρώπους που μου πηγαίνουν”. Υπάρχει ουσία και αυτή είναι πως ο κ. Τσίπρας δεν έρχεται αμόλυντος από το πουθενά. Έχει μια προϊστορία. Πρέπει να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό και σε αυτούς που απευθύνεται. Ένα βιβλίο είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει στα μείζονα ερωτήματα όπως πχ γιατί πήγε με τον Καμμένο. Ας κάνει μια αυτοκριτική, ας πει ευθέως και κατηγορηματικά τα θεμελιώδη λάθη, τα οποία μας κοστίζουν και σήμερα ακόμα. Και αφού τα κάνει όλα αυτά, εδώ είμαστε, να δοκιμάσει την τύχη του».

«Η αριστερά θα κάνει μια προσπάθεια να την μαζέψει και αυτό ελπίζουν και οι φουκαράδες οι αριστεροί να ξαναμαζέψουν, να βρουν έναν αρχηγό, να διώξουν κάποια στελέχη. Μπας και μπορέσουν κάτι να κάνουν», πρόσθεσε.

Για το ποιος ανησυχεί περισσότερο από την επιστροφή Τσίπρα απάντησε: «Αυτός που με τα βεβαιότητας ανησυχεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ πιστεύω πως θα κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, σε εμάς όχι».

Για τον χώρο του κέντρου, που είναι δυσαρεστημένο, η κυρία Μπακογιάννη σχολίασε πως: «Αν η ΝΔ έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί αξιόπιστα σε αυτόν τον κόσμο θα τον πάρει πίσω. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναμφισβήτητα μια μείωση σε αυτό το ποσοστό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κερδίζονται με κοινωνικές παροχές αλλά με την αξιοπιστία του λόγου μας. Θα κερδηθούν εάν επιτέλους αρχίσουμε τη Συνταγματική αναθεώρηση και δείξουμε πως αυτό που θέλουμε να κάνουμε στις μεταρρυθμίσεις, πχ το άρθρο περί ευθύνης υπουργών και αποδείξουμε στην πράξη ότι είμαστε ικανοί και να κάνουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και να πετύχουμε συναινέσεις επί της ουσίας, όχι Καμμένου – Τσίπρα».

Για την υπόθεση των Τεμπών και την στάση της κυβέρνησης απέναντι στον Πάνο Ρούτσι, η κυρία Μπακογιάννη ανέφερε πως: «Η κυβέρνηση με τη Δικαιοσύνη έχει μια πάρα πολύ ευαίσθητη σχέση, διότι εάν δείξει με τον οποιονδήποτε τρόπο ότι παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, αυτό είναι εις βάρος της κυβερνήσεως. Το δίλημμα της Δικαιοσύνης ήταν ότι έπρεπε να βρει έναν τρόπο να προχωρήσει η δίκη και από την άλλη μεριά να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα. Δεν υπάρχει στέλεχος της ΝΔ που να μην ήθελε να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του κ. Ρούτσι, ούτε ένας. Διότι ξέραμε πως δεν ήταν απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας. Τι θα γινόταν εάν η δίκη καθυστερούσε; Το αποτέλεσμα θα ήταν ότι αυτοί με τα βαριά πλημελλείματα που θα πηγαίναν φυλακή κατά πάσα πιθανότητα, θα είχαν βγει και τότε θα μας έπαιρνε ο κόσμος με τις ντομάτες».

Και συνέχισε: «Όταν είσαι κυβερνητικός βουλευτής, το να πας με την κα Κωνσταντοπούλου στον κ. Ρούτσι, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο. Γιατί η ίδια θέλει να αναβληθεί η δίκη και να αργήσει. Διότι, η δικογραφία μέχρι τώρα είναι απόρρητη, άρα τα στοιχεία της δικογραφίας που ενδιαφέρουν την κα Κωνσταντοπούλου βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εάν όμως γίνει η δίκη, είναι όλα δημόσια. Άρα θα υπάρχουν απαντήσεις, αντεγκλήσεις. Την κα Κωνσταντοπούλου την συμφέρει να μην ξεκινήσει η δίκη. Στήθηκε πολιτικό παιχνίδι γύρω από την υπόθεση», επισήμανε.

Για εάν θεωρεί πιθανό να ανακοινωθούν και άλλα νέα κόμματα από τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού, η κυρία Μπακογιάννη απάντησε «δεν ξέρω και ούτε θέλω να κάνω την Πυθία. Εάν κάποιος θέλει να κάνει κόμμα το κάνει. Ο ελληνικός λαός θέλει απαντήσεις, έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Έχει μια σκασίλα τι θα κάνει εγώ, τι θα κάνετε εσείς, τι θα κάνει ο άλλος. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι ποιος είναι εκείνος που θα δώσει απάντηση στα προβλήματά του. Και τα προβλήματα είναι πολλά».

Για τα ελληνοτουρκικά η κυρία Μπακογιάννη ανέφερε πως «εμείς πρέπει να συναντηθούμε με τον Ερντογάν. Νομίζω πως θα γίνει. Η Ελλάδα έχει συμφέρον να έχει ανοιχτές γραμμές με την Τουρκία. Έχουμε συμφέρον να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη και στα μούτρα του Τούρκου προέδρου. Αυτό που πρέπει να κάνεις με τους Τούρκους είναι να έχεις καθαρές κουβέντες, όπως είπε ο Μητσοτάκης για το SAFE. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε αλλά πρέπει να ζήσουμε με τις διαφωνίες μας».

Τέλος, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου σχολίασε πως: «Υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα στην Κύπρο, τα οποία πιέζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ο Κύπριος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να το προχωρήσει το καλώδιο. Εγώ πιστεύω πως το καλώδιο θα γίνει».