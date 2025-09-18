“Δεν πάω πουθενά” διαμηνύει ξανά ο Μητσοτάκης

Για δεύτερη φορά μέσα σε 10 ημέρες ο πρωθυπουργός διαμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ότι όχι μόνο δεν θα δεχθεί να αποχωρήσει από την ηγεσία της ΝΔ “εν κινήσει”, αλλά ούτε να κάνει στην άκρη για μία συγκυβέρνηση.

“Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα αλλά και πρωθυπουργό”: Με τη φράση αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε χθες, για δεύτερη φορά μέσα σε 10 ημέρες, ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είχε ξεκαθαρίσει ότι δε θα συναινέσει σε αλλαγή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία “εν κινήσει”. Δηλαδή ότι δεν θα δώσει το δαχτυλίδι της διαδοχής ενώ είναι ακόμη πρωθυπουργός, όπως είχε κάνει ο Κώστας Σημίτης με το Γιώργο Παπανδρέου το 2004 μπροστά στην επερχόμενη ήττα.

Ενώ χθες μιλώντας στον Ant1 ξεκαθάρισε πως δεν θα αποδεχθεί ούτε να κάνει στην άκρη σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της ΝΔ στις επόμενες εκλογές, ώστε να διευκολυνθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας.

Πρόκειται για ένα σενάριο που είχε κυκλοφορήσει και το 2022 με αφορμή τις υποκλοπές, για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας ΝΔ- ΠΑΣΟΚ είτε με εξωκοινοβουλευτικό πρωθυπουργό, είτε με αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ. Ειδικότερα και το 2022 είχε ακουστεί το όνομα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα και αυτό το σχέδιο άρχισε να “ξαναζεσταίνεται” το τελευταίο διάστημα.

Ο Μητσοτάκης θέλει να βλέπει δυνατή την αυτοδυναμία

Ερωτηθείς σχετικά χθες, ο κ.Μητσοτάκης έκανε λόγο για σενάρια επιστημονικής φαντασίας και για μαγειρέματα στην “πολιτική κουζίνα” (όρο που είχε χρησιμοποιήσει και στη ΔΕΘ), εκτιμώντας ότι αυτές οι συζητήσεις δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες.

“Ο λαός θα κρίνει όχι μόνο τη ΝΔ, αλλά και εμένα. Τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε στην άκρη”, κατέληξε.

Τα σενάρια αυτά βέβαια ξαναζεσταίνονται με αφορμή το γεγονός ότι και η ΝΔ βρίσκεται πολύ μακριά από την αυτοδυναμία και ταυτόχρονα ο χώρος της κεντροαριστεράς παραμένει κατακερματισμένος, με συνέπεια να μη φαίνεται εναλλακτική λύση διακυβέρνησης στον άμεσο τουλάχιστον ορίζοντα.

Ο κ.Μητσοτάκης πάντως υπενθύμισε χθες ότι: “Τον Απρίλιο του 2023 η ΝΔ ήταν στο 33% και κέρδισε τις εκλογές με 40%” και πρόσθεσε: “Δε λέω ότι θα επαναληφθεί το ίδιο, αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι όταν προβλέπουμε το πολιτικό σκηνικό σε 18 ή 20 μήνες από τώρα”.

Επανέλαβε δε ότι πιστεύει στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, αλλά πρόσθεσε: “Η τελική κρίση όμως ανήκει στον ελληνικό λαό”.

INTIME

Ο εκσυγχρονισμός της ΝΔ και το αφήγημα της σταθερότητας

Το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ αρχίζουν πάντως να βλέπουν ως αναγκαίο κακό και μοναδική πιθανή επιλογή και βουλευτές της ΝΔ, κάτι που φυσικά δεν λένε δημόσια. Αλλά ταυτόχρονα συνεχίζεται η εσωκομματική γκρίνια για “πασοκοποιηση της ΝΔ, με αφορμή και την πρόσφατη μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου.

Στην κριτική ότι κάνει διεύρυνση μόνο προς το κέντρο και αδιαφορεί για τα δεξιά νώτα της ΝΔ, απάντησε επίσης χθες ο πρωθυπουργός.

“Η ΝΔ επί των ημερών μου μεγάλωσε, εκσυγχρονίστηκε, διευρύνθηκε. Είναι ένα ανοιχτό κόμμα”, είπε. Δήλωσε ότι η ΝΔ παραμένει κοντά στις αρχές του ιδρυτή της Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ενώ υπενθύμισε με νόημα ότι ο κ.Λοβέρδος έχει διατελέσει υπουργός Παιδείας στη συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου το 2014.

Έσπευσε δε να επαναλάβει το αφήγημα περί πολιτικής σταθερότητας, με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις Λοβέρδου. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει χθες (ΣΚΑΪ) ότι τη σταθερότητα της χώρας υπηρετεί αυτή τη στιγμή μόνο η ΝΔ.

Και ο κ.Μητσοτάκης στάθηκε σε αυτό το σημείο, προσθέτοντας στη συνέχεια: “Άκουγα και το 2023 να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθει ποιος; Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, γιατί εγώ προφανώς θέλω να μείνει ο Μητσοτάκης”.