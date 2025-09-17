Ο Λοβέρδος παίζει ντραμς με τα νεύρα των νεοδημοκρατών

Στην -όχι μικρή- ομάδα του “σημιτικού ΠΑΣΟΚ” εντός ΝΔ προστίθεται ο Λοβέρδος, γεγονός που προκαλεί εκνευρισμό στην “παλιά ΝΔ, την ορθόδοξη”

Η μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία ήταν μάλλον προδιαγεγραμμένη. Δεν είναι άλλωστε ο πρώτος που έρχεται από το πάλαι πότε σημιτικό ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος τον υποδέχθηκε μιλώντας για μία παράταξη “ με ανοιχτές πόρτες”.

Από τις ανοιχτές πόρτες της ΝΔ επί Μητσοτάκη έχουν ειδικότερα περάσει ήδη και έχουν αναλάβει κρίσιμα πόστα στην κυβέρνηση οι εξής πασοκογενείς:

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, η (αμετακίνητη από το 2019) υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Εξ αυτών στο στόχαστρο των παραδοσιακών νεοδημοκρατών έχουν μπει βέβαια κυρίως ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ.Σκέρτσος, ενώ στελέχη όπως οι Πιερρακάκης και Λιβάνιος θεωρούνται πιο συμπαθείς.

Και η λίστα με τα ονόματα της πασοκικής ή σημιτικής “φράξιας” στην κυβέρνηση, που δεν έχει τελειωμό, περιλαμβάνει επίσης υφυπουργούς, οι οποίοι όμως χειρίζονται κρίσιμους και καυτούς τομείς πολιτικής. Όπως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα τα νοσοκομεία Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου, η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Θητεία σε υπουργό του ΠΑΣΟΚ έχει επίσης η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία ήταν επί χρόνια συνεργάτιδα του Γιάννη Μανιάτη. Ενώ πριν τις ευρωεκλογές του 2024 είχε ανακοινωθεί η προσχώρηση της Εύης Χριστοφιλοπούλου στη ΝΔ, η οποια όμως δεν κατάφερε να εκλεγεί ευρωβουλευτής.

Τα γαλάζια διαχρονικά παράπονα για “πασοκοποίηση” της ΝΔ

Και αυτά είναι μόνο τα πιο προβεβλημένα ονόματα, καθώς οι νεοδημοκράτες γκρινιάζουν συνεχώς από το 2019 μέχρι σήμερα πως και σε κρατικές θέσεις επιλέγονται από το Μαξίμου κυρίως πασοκογενή στελέχη.

“Το σλόγκαν υπό μορφή χιούμορ και πλάκας που κυκλοφορεί μεταξύ των μικρομεσαίων στελεχών της ΝΔ ξέρετε τι είναι; Ότι όταν υποβάλλει κάποιος το βιογραφικό του για να κριθεί λένε, βάλε ότι είχες θητεύσει λίγο και στο ΠΑΣΟΚ μπας και έχεις τύχη’” είχε δηλώσει χαρακτηριστικά τον Οκτώβριο του 2023 ο νυν Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εκφράζοντας το κοινό αίσθημα στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Μετά το 28% στις ευρωεκλογές του 2024, η κριτική αυτή περί πασοκοποίησης της ΝΔ δυνάμωσε και ουκ ολίγοι γαλάζιοι βουλευτές τα είπαν ακόμη και στον ίδιο τον κ.Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά το απογοητευτικό αποτέλεσμα. Ο πρωθυπουργός επέμεινε τότε και επιμένει και σήμερα στη στρατηγική της διεύρυνσης.

Το Μαξίμου επιμένει στη διεύρυνση προς το (σημιτικό) κέντρο

“Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή υπήρξε πιστός στη λογική της (αμφίπλευρης) διεύρυνσης της ΝΔ. Πολύ πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019, είχε προσανατολίσει την πολιτική του προς την κατεύθυνση αυτή”, έλεγαν χθες κυβερνητικά στελέχη, μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον κ.Λοβέρδο και την ανακοίνωση προσχώρησης του στη ΝΔ.

“Άλλωστε οι μεγάλες πολιτικές που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών (ψηφιακό κράτος, μεταρρύθμιση της υγείας και της παιδείας, ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω μείωσης της φορολογίας) δεν έχουν αριστερό ή δεξιό πρόσημο. Και η διεύρυνση ήταν πάντα η απάντηση στο ζητούμενο της αυτοδυναμίας που φέρνει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας” προσέθεταν οι ίδιες πηγές.

“Άλλο διεύρυνση, άλλο ξεχείλωμα”, απαντούν οι δυσαρεστημένοι παραδοσιακοί νεοδημοκράτες.

Μπορεί ένας Λοβέρδος να φέρει νίκη στο κέντρο;

Στο Μαξίμου πάντως θεωρούν ότι οι πασοκογενείς ψηφοφόροι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις εκλογικές νίκες του 2019 και του 2023. Καθώς και πως οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της ΝΔ που έχουν φύγει προς τα δεξιά δύσκολα θα επιστρέψουν. Αλλά ότι η ΝΔ περισσότερες δυνατότητες έχει να αλιεύσει ψήφους από το κέντρο.

Με ποιο σκεπτικό βέβαια θα φέρει τους αμφιταλαντευόμενους κεντρώους ψηφοφόρους στη ΝΔ ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ όταν δεν κατάφερε να εκλεγεί στις εθνικές κάλπες του 2023, ίδρυσε τους “Δημοκράτες”, αλλά δεν κατάφερε ούτε να μπει στην Ευρωβουλή το 2024 καθώς έλαβε μόλις 1,45%, είναι απορίας άξιον.

Όπως επίσης είναι υπό συζήτηση κατά πόσον ο κ.Λοβέρδος ήταν τελικά ποτέ πραγματικά ΠΑΣΟΚ και κεντρώος. Ο όρος “ακροκεντρώος” είναι πιο ταιριαστός στην περίπτωση του πρώην υπουργού, που το 2012 διαπόμπευσε τις οροθετικές γυναίκες, το 2013 χαρακτήριζε αυθεντικό κίνημα τη Χρυσή Αυγή και τον οποίο υποδέχθηκε με χαρά στη ΝΔ χθες (μόνον) ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο οποίος φέρεται ως βασικός διαμεσολαβητής με το Μαξίμου, αφού άλλωστε με τον κ.Λοβέρδο είχαν βρεθεί μαζί κατηγορούμενοι για την υπόθεση Novartis.

Από τη μία Λοβέρδος, από την άλλη Χαρακόπουλος

Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει βέβαια το τελευταίο διάστημα και κινήσεις προκειμένου να καθησυχάσει την “παλιά ΝΔ, την ορθόδοξη”. Στη ΔΕΘ δεν επιτέθηκε ξανά στον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά, αν και δεν τους έκανε ακριβώς και άνοιγμα. Ενώ μετά την εκλογή του κ.Κακλαμάνη στην Προεδρία της Βουλής, προτείνοντας το Μάξιμο Χαρακόπουλο για γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, απευθύνθηκε στη δυσαρεστημένη “λαϊκή δεξιά”.

Ένας Μάξιμος όμως, έστω και… μάχιμος, μπορεί να φέρει τη “δεξιά άνοιξη” στη ΝΔ; Ο βουλευτής Λάρισας αναμένεται να εκλεγεί πανηγυρικά από την ΚΟ της ΝΔ την Παρασκευή. Μένει όμως επίσης να φανεί εάν συνάδελφοι του θα ασκήσουν εκ νέου κριτική ή θα εκφράσουν διαφωνίες με τη στρατηγική της διεύρυνσης και με την απόφαση να μην αλλάξει ο εκλογικός νόμος.

Μουρμούρα και νέα ομαδική ερώτηση

Στο παρασκήνιο ήδη έχει ξεκινήσει η μουρμούρα με αφορμή την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ. Πολλοί γαλάζιοι ανησυχούν ότι αυτή η μεταγραφή θα διώξει περισσότερους ψηφοφόρους από όσους θα φέρει. Και απορούν ποιο το σκεπτικό του Μαξίμου.

Σημειωτέον ότι χθες κατατέθηκε μία νέα ομαδική ερώτηση βουλευτών της ΝΔ, αυτή τη φορά προς την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ, οι οποίες όπως καταγγέλουν οι ερωτώντες παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την ερώτηση υπογράφουν ειδικότερα οι βουλευτές Γιώργος Καρασμάνης, Μπάμπης Αθανασίου, Βασίλης Γιόγιακας, Θανάσης Καββαδάς, Γιώργος Κοτρωνιάς, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Φίλιππος Φόρτωμας και Ευριπίδης Στυλιανίδης.