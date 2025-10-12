Δένδιας: 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια για την απελευθέρωση της Αθήνας

Ανάρτηση για την απελευθέρωση της Αθήνας πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Ογδόντα ένα χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής» αναφέρει στην ανάρτησή του στο X.

«Και βλέπομε τη γερμανική σημαία σιγά – σιγά να υποστέλλεται, να εξαφανίζεται σαν να την κατάπιε ο Ιερός Βράχος. Και να αρχίζει να ανεβαίνει στον ιστό το αγαπημένο χρώμα του ουρανού μας» (Ιωάννα Τσάτσου, Φύλλα Κατοχής), προσθέτει στην ανάρτηση ο υπουργός Άμυνας.