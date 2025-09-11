ΔΕΘ: Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτήν την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στην 89η ΔΕΘ.

Από το βήμα του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μιλά για τις εξελίξεις, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ.

Νωρίτερα σήμερα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ επισκέφθηκε το 13ο Γυμνάσιο & 17o Γενικό Λύκειο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς ενώ λίγες ώρες πιο πριν συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΘ – HELEXPO.

