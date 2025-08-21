Διαγραφές ΜΚΟ από τα μητρώα αν δεν συμφωνούν με τον Πλεύρη

Τη διαγραφή ΜΚΟ, που αντιτίθεται στην κυβερνητική πολιτική για το μεταναστευτικό, από τα επίσημα μητρώα του υπουργείου Μετανάστευσης προωθεί ο Πλεύρης.

Νομοθετική πρωτοβουλία για τη διαγραφή από τα επίσημα μητρώα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που αντιτίθενται στην κυβερνητική πολιτική για το μεταναστευτικό θα προωθήσει το προσεχές διάστημα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», μία ΜΚΟ μπορεί να διαγράφεται από εδώ και πέρα από τα επίσημα μητρώα για τους εξής λόγους:

1. Εάν διακινεί στους μετανάστες θέσεις κατά της επίσημης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, που προβλέπει οικειοθελή αποχώρηση και επαναπατρισμό.

2. Εάν κινηθεί νομικά κατά αποφάσεων που προβλέπουν διοικητικές κρατήσεις και αναστολή ασύλου. Εχει παρατηρηθεί το φαινόμενο το υπουργείο να λέει πως ένας μετανάστης δεν δικαιούται άσυλο και η ΜΚΟ να προσπαθεί να προσβάλει την απόφαση στο δικαστήριο.

3. Εάν αποδειχθεί πως τα χρήματα τα οποία λαμβάνει δεν αξιοποιούνται για τους σκοπούς που τα λαμβάνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Καθημερινή», στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο κ. Πλεύρης σκοπεύει να συγκροτήσει ομάδα που θα αναλάβει την αναθεώρηση των προϋποθέσεων ένταξης και παραμονής στο μητρώο του υπουργείου με σκοπό να παραμείνουν μόνο εκείνες οι ΜΚΟ που επιτελούν ανθρωπιστικό έργο, ενώ οι υπόλοιπες θα διαγραφούν.

Ο κ. Πλεύρης φαίνεται να έχει αποφασίσει να περιορίσει τη δράση οργανώσεων που αμφισβητούν τις αποφάσεις της κυβέρνησης, όπως η αναστολή εξέταση αιτήσεων ασύλου για μετανάστες από τη Λιβύη, κατά της οποίας στράφηκαν δύο ΜΚΟ. Η απόφαση αυτή, αν και παρουσιάζεται ως μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του μεταναστευτικού, αναδεικνύει μια επικίνδυνη τάση περιορισμού των φωνών που ασκούν κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές.

Φαίνεται, μάλιστα, πως αντί για έναν διάλογο με τις οργανώσεις ώστε να εκφραστούν οι ανησυχίες τους, η κυβέρνηση επιλέγει μία τιμωρητική γραμμή “εκδίωξης” όσων διαφωνούν.

Τι σημαίνει η διαγραφή μιας ΜΚΟ από τα επίσημα μητρώα

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ της η «Καθημερινή», η διαγραφή μίας ΜΚΟ από τα επίσημα μητρώα του υπουργείου Μετανάστευσης δεν συνεπάγεται διάλυση της ΜΚΟ. Ωστόσο, η ΜΚΟ δεν θα έχει πρόσβαση πλέον στις δομές όπου βρίσκονται οι μετανάστες.

Ο νόμος του 2020 εισήγαγε το μητρώο ΜΚΟ, το οποίο καθόρισε ότι μόνο οι οργανώσεις που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό το επίσημο μητρώο έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις δομές. Σήμερα, οι οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες είναι σχεδόν 100. Συνεπώς, η διαγραφή μιας ΜΚΟ από το μητρώο σημαίνει ότι η οργάνωση χάνει την πρόσβαση, απομονώνεται και περιορίζεται σημαντικά στην επιρροή της.

Η ίδρυση του μητρώου ΜΚΟ ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της υπουργίας του Νότη Μηταράκη, όταν ο τότε υπουργός αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία του μέσω της υπουργικής απόφασης 3063/20, η οποία θέτει τις πρώτες προϋποθέσεις για τη λειτουργία των ΜΚΟ.

Στην πορεία, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ΜΚΟ που έχουν ενταχθεί στο μητρώο να στρέφονται κατά αποφάσεων της ελληνικής πολιτείας είτε να αντιστρατεύονται τη μεταναστευτική πολιτική. Η σημερινή ηγεσία κατέγραψε την εξής συμπεριφορά από κάποιες ΜΚΟ.

Ενώ υπάρχει επίσημη ενημέρωση της πολιτείας προς παράτυπους μετανάστες να αποχωρήσουν οικειοθελώς ή να συνεργαστούν και να επαναπατριστούν, προσέρχονται στις δομές ΜΚΟ που έχουν επίσημη πρόσβαση και τους προτρέπουν στο αντίθετο.

‘Ελεγχοι και στα οικονομικά των ΜΚΟ

Το υπουργείο ξεκινάει παράλληλα διαχειριστικό έλεγχο προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά των ΜΚΟ. Θα πραγματοποιηθούν έκτακτοι έλεγχοι σε οργανώσεις που είναι καταγεγραμμένες στο μητρώο του υπουργείου και συμμετέχουν σε προγράμματα, με στόχο να διαπιστωθεί αν τα χρήματα που λαμβάνουν αξιοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται.

Η κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι υπό την έγκριση του Μαξίμου, καθώς η εντολή που έλαβε ο υπουργός Υγείας, κ. Πλεύρης, εξαρχής ήταν να υπάρξει ενδελεχής έλεγχος σε αυτό το πεδίο.

Παράλληλα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου φαίνεται να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Βρυξέλλες, για ζητήματα που αφορούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα της μετανάστευσης, τα οποία συχνά αφορούν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.