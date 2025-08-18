Δήμος Πατρέων κατά κυβέρνησης: “Εξαγγελίες που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του λαού μας”

Ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων εναντίον της κυβέρνησης, στην οποία αναφέρει ότι “καταγγέλλουμε την απόλυτη σιωπή για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση”.

Ανακοίνωση κατά της “απόλυτης σιωπής της κυβέρνησης για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση” μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας, εξέδωσε ο Δήμος Πατρέων.

Λίγες μέρες μετά την επίθεση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, στον Δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, τον οποίον κατηγόρησε για ανεύθυνη στάση, αλλά και την απάντηση του τελευταίου, αναφέροντας ότι “αντί να απολογούνται, ζητάνε και τα ρέστα”, ο Δήμος Πατρέων κάνει λόγο για “εξαγγελίες που δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας”.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων:

“Για την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου

Είναι πρόκληση να έρχεται κυβερνητικό κλιμάκιο, μια σχεδόν εβδομάδα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο νομό, με εξαγγελίες που δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας.

Καταγγέλλουμε στο λαό της Πάτρας την απόλυτη σιωπή της κυβέρνησης για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση, ώστε να παρθούν εδώ και τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη πλημμυρών και την αποκατάσταση των υποδομών του Δήμου μας.

Απαιτούμε εδώ και τώρα έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Πατρέων, από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών σε βασικές υποδομές (δρόμους, δίκτυα, έργα αντιστήριξης κ.λπ.), αλλά και για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Άμεση και χωρίς καθυστερήσεις αποζημίωση κατοίκων, επαγγελματιών, αγροτών και κτηνοτρόφων στο 100% της συνολικής ζημιάς, με καταβολή όλου του ποσού από την πρώτη στιγμή και όχι σε δόσεις, καθώς και άμεση καταβολή ενοικίου σε όσους τα σπίτια τους καταστράφηκαν.

Η κυβέρνηση όπως ξέρει με αμεσότητα να εξαγγέλλει «Αχαΐα Pass», ύψους 1,5 εκατομμυρίου, για να χρυσώσει το χάπι μιας καταστροφής που δεν ήταν αναπόφευκτη, ενισχύοντας τους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού, άμεσα να πάρει μέτρα για το λαό μας και τις ανάγκες του”.