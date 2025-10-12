Δούκας για Άγνωστο Στρατιώτη: “Μόνο αυτό μας έλειπε – Τραμποποίηση των πάντων”

Με αιχμηρή ανάρτηση, ο Χάρης Δούκας σχολίασε τη μη προώθηση της ρύθμισης που προέβλεπε μεταφορά αρμοδιότητας του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας.

Μία φράση με σαφή πολιτικό τόνο ήταν αρκετή για να ανάψει νέα σπίθα αντιπαράθεσης γύρω από τη ρύθμιση που προέβλεπε τη μεταφορά της αρμοδιότητας για τον Άγνωστο Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σχολίασε δημόσια την εξέλιξη, αφήνοντας αιχμές για “τραμποποίηση” της δημόσιας ζωής και για απόπειρα στρατιωτικοποίησης ενός εμβληματικού δημοκρατικού συμβόλου στο κέντρο της πρωτεύουσας.

«Ως φαίνεται, τελικά αποφύγαμε την επέμβαση του στρατού στον Άγνωστο Στρατιώτη. Μόνο αυτό μας έλειπε. Τραμποποίηση των πάντων», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.