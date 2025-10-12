Τα μαζεύει η κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το “μπλέξιμο” με το Άμυνας

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ. Η ανακοίνωση Μητσοτάκη που ερμηνεύθηκε ως “παγίδα” στον Δένδια.

Η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη περιείχε μία είδηση, στον απόηχο της υπόθεσης Ρούτσι, για νομοθετική ρύθμιση με την οποία η αρμοδιότητα για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα περάσει στο υπουργείο Άμυνας.

Ανακοίνωση η οποία όμως ερμηνεύθηκε στη Νέα Δημοκρατία και ως “παγίδα” για τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, που είχε παρέμβει υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι.

Οι δηλώσεις Δένδια είχαν “απελευθερώσει” και τα γαλάζια στελέχη που διαφωνούσαν με τους κυβερνητικούς χειρισμούς και ειδικά με τη σκληρή γραμμή Γεωργιάδη. Ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στον απεργό πείνας. Και ενώ η κυβέρνηση αρχικά κρυβόταν πίσω από τη γραμμή μη παρέμβασης στη Δικαιοσύνη, τελικά έγινε αποδεκτό το αίτημα συγγενών των θυμάτων των Τεμπών για εκταφή και τοξικολογικές.

Ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του ανέφερε ειδικότερα: “Η Δικαιοσύνη βρίσκει, τελικά, τις λύσεις. Και η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να ξεπερνά κάθε εμπόδιο. Έτσι, η διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι έληξε, με τα αιτήματά του να γίνονται δεκτά. Ενώ, ταυτόχρονα, ξεκινά και η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, αφήνοντας εκτεθειμένους όσους προσπάθησαν να εκτρέψουν την υπόθεση σε φτηνό κομματικό πανηγύρι.

Πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.”

Η ανακοίνωση αυτή όμως προκάλεσε αντιδράσεις, διότι δημιούργησε το ερώτημα πως ακριβώς θα διασφαλίσει το υπουργείο Άμυνας “την προστασία και σωστή λειτουργία” του μνημείου. Δεδομένου ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει οποιαδήποτε παρέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι σε πολίτες. Επομένως πως ακριβώς θα απομάκρυνε ο στρατός διαδηλωτές;

Στο γαλάζιο παρασκήνιο ξεκίνησαν αμέσως οι ψίθυροι ότι το Μαξίμου επιχειρούσε να “παγιδεύσει” τον κ. Δένδια, φέρνοντας τον στο άλυτο δίλλημα να πρέπει είτε να παραβιάσει το Σύνταγμα είτε να δυσαρεστήσει το σκληρό δεξιό ακροατήριο. Η ανακοίνωση προκάλεσε θόρυβο και στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ. Το Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας του μνημείου, δηλαδή της συντήρησης και καθαριότητας.

Και πάλι βέβαια τίθεται το ερώτημα εάν πηγαίνει στο Άμυνας το “μπαλάκι” της απομάκρυνσης των κεριών και λουλουδιών που έχουν τοποθετηθεί μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου έχουν γραφτεί επίσης στο έδαφος τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών.

Το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν δεξιές διαμαρτυρίες περί “τσαντιροκατάστασης” με το Άμυνας να διευκρινίζει ότι δεν είχε την αρμοδιότητα φύλαξης του χώρου. Υπενθυμίζεται ότι η αρμοδιότητα ανήκε στον Δήμο Αθηναίων

Από την πλευρά του Άμυνας πάντως δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση ή σχόλιο για τη σημερινή εξέλιξη.