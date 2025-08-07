Δούκας για Λένα Σαμαρά: “Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό”

Η συλλυπητήρια ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Τα θερμά του συλλυπητήρια για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εξέφρασε με ανάρτησή του στα social media, το βράδυ της Πέμπτης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

“Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό.

Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης.

Κουράγιο”.