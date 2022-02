Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Viva Wallet: Ψήφος εμπιστοσύνης στην εταιρία και στη χώρα η επένδυση της JP Morgan

Επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Viva Wallet πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επένδυση της JP Morgan στην εταιρεία.

"Να σας πω συγχαρητήρια για την πάρα πολύ σημαντική επιτυχία της εταιρείας να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός τραπεζικού κολοσσού, όπως είναι η JP Morgan. Θεωρώ πολύ σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρία, αλλά συνολικά και στις δυνατότητες της χώρας αυτήν την επένδυση. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν καινοτόμες ελληνικές εταιρείες μπορούν και διακρίνονται σε επίπεδο αποτιμήσεων. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο μία χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό και στις θαυμάσιες παραλίες της, αλλά υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της τεχνολογίας, που μας κάνει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι η τεχνολογία θα αποτελεί ένα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας", σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους εργαζόμενους της Viva Wallet κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

ADVERTISING

«Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η νομοθεσία για τα Stock Οptions που είναι δικό μας δημιούργημα εφαρμόζεται στην πράξη, με αποτέλεσμα η υπεραξία η οποία δημιουργείται να διαχέεται σε όλους τους εργαζόμενους. Για μένα αυτό είναι ένα νέο μοντέλο διοίκησης των επιχειρήσεων. Αυτός ο συμμετοχικός -ας το πούμε- καπιταλισμός γύρω από τις Start Up είναι το μοντέλο του μέλλοντος. Είναι αυτό το οποίο τελικά συνδέει την επιτυχία της εταιρείας με την ευημερία του εργαζόμενου. Και νομίζω αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ το βλέπουμε και σε πολλές ελληνικές Start Up. Μία άλλη κουλτούρα δουλειάς συλλογικής, ένα άλλο εργασιακό περιβάλλον, ξαναγράφουμε ουσιαστικά και τους κανόνες των εργασιακών σχέσεων προς το καλύτερο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ από την πλευρά του ο CEO & Co Founder της Viva Wallet, Χάρης Καρώνης, υπογράμμισε ότι «η συγκεκριμένη επένδυση έχει συνδυαστεί μαζί με μια κίνηση που έγινε ουσιαστικά να ωριμάσει το πρόγραμμα, το Share Option plan, που έχουμε στους υπαλλήλους της εταιρείας και αυτό χάρη σ' ένα νόμο που έχει γίνει από την κυβέρνηση. Έχει νομίζω πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό».

Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Viva Wallet EUROKINISSI

Επίσης ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ευρύτερο πλέγμα πολιτικών υπέρ της εργασίας και της αύξησης του εισοδήματος των εργαζομένων, που έχει λάβει η κυβέρνηση. «Δεν είναι μόνο τα stock options, καταργήσαμε, το ξέρετε καλά, την εισφορά αλληλεγγύης, μειώσαμε τις εργοδοτικές εισφορές, άρα κάναμε την φορολόγηση της εργασίας πολύ πιο χαμηλή διότι και αυτό παίζει ένα ρόλο διότι τελικά αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει δεν είναι οι απολαβές προ φόρων είναι τι μένει τελικά μετά από φόρους. 'Αρα, καταργώντας την εισφορά αλληλεγγύης και μειώνοντας τις εργοδοτικές εισφορές βοηθάμε εργαζόμενους να έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα που είναι και ουσιαστικά η βασική άμυνα που έχουμε απέναντι και στις πληθωριστικές πιέσεις», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις μεγάλες αλλαγές που έχουν επιτευχθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. «Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει στο ψηφιακό κράτος είναι κάτι το οποίο μας πιστώνεται ως μια μεγάλη επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συναλλασσόμαστε ως πολίτες και ως επιχειρήσεις με το κράτος».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους χώρους της εταιρείας, πραγματοποίησε συνάντηση με τα διοικητικά στελέχη και στη συνέχεια συμμετείχε σε συζήτηση με τους εργαζόμενους. Στη συνάντηση με τα διοικητικά στελέχη συμμετείχαν, o CEO & Co Founder της Viva Wallet, Χάρης Καρώνης, ο CIO & Co-Founder της Viva Wallet, CEO Vivabank, Μάκης Αντύπας, ο Senior VP for Strategy & Business Development, Γιάννης Λάριος, ο Senior VP for Corporate Development, Δημήτρης Μακρής, η Legal & Compliance Director της εταιρείας, Βίκυ Γκουτζαμάνη καθώς και ο Σύμβουλος Διοίκησης & Πρόεδρος Vivabank, Βασίλης Τραπεζάνογλου. Από κυβερνητικής πλευράς συμμετείχε ο επικεφαλής του Οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Viva Wallet EUROKINISSI

Η επένδυση από την JPMorgan Chase

Σημειώνεται ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού έρχεται περίπου μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase, Jamie Dimon, στο Μέγαρο Μαξίμου, και αφότου η JPMorgan ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει το 48,5% της διαδικτυακής τράπεζας Viva Wallet, σε μια κίνηση που αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα. Έτσι μετά την Microsoft, την Amazon, την Google, την Pfizer και τη Cisco, η JP Morgan επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον κέντρο για ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης που βελτιώνουν την ελκυστικότητα της χώρας, αναβαθμίζουν το επενδυτικό περιβάλλον, αυξάνουν την απασχόληση με νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την J.P. Morgan Payments, η στρατηγική επένδυση στη Viva Wallet είναι μία σύμπραξη που συνάδει με την οικονομική δραστηριότητά της - η οποία συνδυάζει υπηρεσίες για τα λογιστήρια επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση του εμπορίου, δυνατότητες με κάρτες και εμπορικές υπηρεσίες - για να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία πληρωμών σε πελάτες σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Viva Wallet EUROKINISSI

Τα οφέλη για τους εργαζομένους από το πρόγραμμα Share Option της Viva Wallet

Η Viva Wallet δημιούργησε ένα φιλόδοξο Share Option Plan το 2018, με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, καθιστώντας τους παράλληλα «intrapreneurs». Επιπλέον, έχει ως στόχο να ανταμείψει τους ανθρώπους της που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 10 ή και 20 χρόνια) εργάζονται στην εταιρεία. Μέσω του προγράμματος share option (πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών), η Viva Wallet έχει διανείμει 35.000 μετοχές σε 200 άτομα. Οι επιλογές αυτές θα κατοχυρωθούν ως μετοχές κατά το κλείσιμο της συναλλαγής Viva Wallet - JPMorgan και θα αγοραστούν από τις εταιρείες συμμετοχών (WeRealize και JPMorgan) σε συμφωνημένη τιμή συναλλαγής.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν κατά την επίσκεψή του ο επικεφαλής του Οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου, Δημήτρης Τσιόδρας.

Ακολουθεί ο διάλογος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Χάρη Καρώνη, CEO & Co Founder, Viva Wallet κατά την έναρξη της συζήτησης με εργαζόμενους της εταιρείας:

Χάρης Καρώνης, CEO & Co Founder, Viva Wallet: Ευχαριστούμε που ήρθατε, κύριε Πρόεδρε, σήμερα στην εταιρεία. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική στιγμή δεδομένης της επένδυσης της JP Morgan στη Viva Wallet.

Έχει συνδυαστεί αυτή η συγκεκριμένη επένδυση μαζί με μια κίνηση που έγινε ουσιαστικά να ωριμάσει το πρόγραμμα, το Share Option Plan που έχουμε στους υπαλλήλους της εταιρείας. Και αυτό χάρη σ' ένα νόμο που έχει γίνει από την κυβέρνηση. Έχει, νομίζω, πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται η δυνατότητα να σας επισκεφθώ σήμερα. Να σας πω συγχαρητήρια για την πάρα πολύ σημαντική επιτυχία της εταιρείας να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός τραπεζικού κολοσσού, όπως είναι η JP Morgan.

Θεωρώ πολύ σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρία, αλλά συνολικά και στις δυνατότητες της χώρας αυτή την επένδυση και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν καινοτόμες ελληνικές εταιρείες μπορούν και διακρίνονται σε επίπεδο αποτιμήσεων.

Είστε ο πρώτος ελληνικός «μονόκερος». Αλλά κυρίως διακρίνονται γιατί έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τεχνολογία και τεχνογνωσία, η οποία είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική. Ο λόγος για τον οποίον έρχονται μεγάλοι επενδυτές και ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ελληνικές εταιρείες δεν έχει να κάνει μόνο με την ελληνική αγορά. Και αυτή είναι η μεγάλη αξία μιας εταιρείας, όπως η Viva Wallet, ότι μπορείτε - και έχετε κάθε λόγο να είστε εξαιρετικά περήφανοι γι' αυτό - να παράγεται τεχνολογία παγκοσμίως ανταγωνιστική.

Και νομίζω ότι αυτό βλέπουν πολλοί που αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο μία χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό και στις θαυμάσιες παραλίες της, αλλά υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της τεχνολογίας που μας κάνει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι η τεχνολογία θα αποτελεί ένα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας.

Θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπαμε, ότι η Viva Wallet είναι ένα ελληνικό ΑΦΜ, είναι μία εταιρεία που μένει στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα, εξακολουθεί και ελέγχεται κατά πλειοψηφία από Έλληνες μετόχους και βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η νομοθεσία για τα Stock Options που είναι δικό μας δημιούργημα, εφαρμόζεται στην πράξη, με αποτέλεσμα η υπεραξία η οποία δημιουργείται, να διαχέεται σε όλους τους εργαζόμενους.

Σε αυτούς που συμμετέχουν ήδη, σε αυτούς που θα συμμετέχουν. Για μένα αυτό είναι ένα νέο μοντέλο διοίκησης των επιχειρήσεων. Αυτός ο συμμετοχικός -ας το πούμε- καπιταλισμός γύρω από τις Start Up είναι το μοντέλο του μέλλοντος. Είναι αυτό το οποίο τελικά συνδέει την επιτυχία της εταιρείας με την ευημερία του εργαζόμενου. Και νομίζω αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ το βλέπουμε και σε πολλές ελληνικές Start Up. Μία άλλη κουλτούρα δουλειάς συλλογικής, ένα άλλο εργασιακό περιβάλλον, ξαναγράφουμε ουσιαστικά και τους κανόνες προς το καλύτερο, θέλω να το τονίσω αυτό, των εργασιακών σχέσεων και το πώς αντιλαμβανόμαστε το να δουλεύεις για μία εταιρεία η οποία εν μέρει στο ποσοστό που σου αναλογεί σου ανήκει ουσιαστικά.

Και αυτό για εμένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και βέβαια να τονίσω ότι και όλος ο κόσμος των Start Up είναι και ένας κόσμος βαθιά αξιοκρατικός. Προχωράς ανάλογα με τη δουλειά σου, με την επιτυχία σου, με τη συνεισφορά σου στην εταιρεία. Και βέβαια αυτό κάνει και πάρα πολλούς νέους και λιγότερο νέους που έφυγαν από την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης να σκέφτονται να γυρίσουν πίσω.

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωής. Αν μπορεί να προσφέρει καλή εργασία και καλές απολαβές, για κάποιον ο οποίος είναι Έλληνας η επιστροφή είναι περίπου μονόδρομος και αυτό είναι κάτι που αρχίζουμε και το βλέπουμε να γίνεται.

Γι' αυτό και έχουμε δώσει και μια σειρά από φορολογικά κίνητρα και για τις επιστροφές από το εξωτερικό νέων αλλά δίνουμε φορολογικά κίνητρα και σε angel investors, σε, όπως ξέρετε, υπεραποσβέσεις για R&D, κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και εσάς ιδιαίτερα. Αποκτούμε δηλαδή μία συνολική πολιτική για να στηρίξουμε τον κλάδο της τεχνολογίας.

Τέλος, να σας πω ότι ίσως δεν το γνωρίζετε αλλά και προσωπικά για εμένα, το κουβεντιάζαμε πριν, όταν ξεκίνησε η Viva Wallet είχα δρομολογήσει τότε στην Εθνική το πρώτο Technology Fund που επένδυε ποτέ στην Ελλάδα. Τότε ήταν ίσως πριν από την ώρα του. Αλλά αυτό το δυναμικό πια αναπτύσσεται και…

Χάρης Καρώνης, CEO & Co Founder, Viva Wallet: Νομίζω είναι σε καλό δρόμο. Νομίζω ότι γίνονται καλές προσπάθειες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και αυτό είναι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και εμείς θα στηρίξουμε τον κλάδο της τεχνολογίας. Είμαστε οι ίδιοι πάροχοι και αγοραστές τεχνολογίας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει στο ψηφιακό κράτος είναι κάτι το οποίο μας πιστώνεται ως μια μεγάλη επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συναλλασσόμαστε ως πολίτες και ως επιχειρήσεις με το κράτος.

Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Και πιστεύω ότι εταιρίες όπως εσείς μπορεί να είστε και σύμμαχοι σε μία μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε, η οποία ήδη φέρνει αποτελέσματα, να αυξήσουμε το ποσοστό των ηλεκτρονικών συναλλαγών για να περιορίσουμε και τη φοροδιαφυγή κυρίως στις πιο μικρές συναλλαγές.

Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ. Το είδαμε να γίνεται, γίνεται ήδη, γίνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και με έξυπνα εργαλεία, όπως το Freedom Pass, το οποίο ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία από όλες τις πλευρές και γιατί αύξησε τα ποσοστά εμβολιασμού και γιατί μπορέσαμε να στοχεύσουμε τις παροχές που δίναμε σε ηλεκτρονικό χρήμα στην κατεύθυνση την οποία θέλαμε, νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα μοντέλο για το πως η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει σε δημόσιες πολιτικές οι οποίες να έχουν συνολικά ένα πολύ θετικό αποτύπωμα για το κράτος, για τα δημόσια οικονομικά, για την κοινωνία συνολικά.

Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Viva Wallet EUROKINISSI

Χάρης Καρώνης, CEO & Co Founder, Viva Wallet: Νομίζω ότι θα κρατήσω από αυτό που είπατε, από την τοποθέτησή σας κάτι πάρα πολύ σημαντικό προσθέτοντάς του μια βασική έννοια. Για εμάς οι άνθρωποι πρέπει να είναι «intrapreneurs», πρέπει να είναι δηλαδή, να έχουν το πνεύμα και τη στόφα του επιχειρηματία όντας υπάλληλοι.

Το Stock Option Plan είναι κάτι που γυρνάει το mindset, γυρνάει τη λογική των ανθρώπων προς αυτή την κατεύθυνση. Και εμείς έχουμε στηρίξει πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και προς αυτή την κατεύθυνση για μια ακόμη φορά εγώ θα πω ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κομμάτι των Stock Options εκ μέρους όλων των υπαλλήλων.

Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το πρόγραμμα αντιμετωπίζαμε μια εσωτερική καταρχήν δυσπιστία γιατί δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος νόμος. Ελπίζαμε να φτιάξατε έναν συγκεκριμένο νόμο που τελικά τον φτιάξατε. Οπότε σας ευχαριστούμε για αυτό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το μέλλον τελικά πιστεύω για όλες τις επιχειρήσεις. Όχι μόνο για τις επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Και θα αντιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις ότι αξίζει τον κόπο, για τους μετόχους λέω, να κάνεις, να δώσεις ένα κομμάτι μικρό, μεγαλύτερο της δικής σου περιουσίας, ουσιαστικά της περιουσίας του μετόχου στους εργαζόμενους διότι το όφελος το οποίο θα έχεις σε επίπεδο παραγωγικότητας, κλίματος και γενικά διάθεσης να γίνεις αυτό το οποίο λες, να γίνεις ένας εργαζόμενος ο οποίος ταυτόχρονα είναι και συμμετέχει στην εταιρία, άρα μπορεί να προσβλέπει σε μια υπεραξία, είναι πολλαπλάσιο από το να θυσιάσεις ένα κομμάτι της εταιρείας το οποίο θεωρείς ότι σου ανήκει.

Δηλαδή αλλάζουμε ουσιαστικά, σπάμε, τα Stock Options σπάνε το παραδοσιακό κλισέ μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Και αυτό αρχίζει να γίνεται.

Χάρης Καρώνης, CEO & Co Founder, Viva Wallet: Οι στόχοι γίνονται κοινοί.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, ακριβώς. Και τα συμφέροντα είναι ευθυγραμμισμένα. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω τόσο πολύ σε αυτά και η πρόθεσή μας είναι να μπορούμε να τα επεκτείνουμε και σε άλλους κλάδους, να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα διότι μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια παγκόσμια αγορά για ταλέντο και αν το κάνουμε εμείς, είναι πολύ πιθανόν οι εργαζόμενοι να φεύγουν και εκτός Ελλάδος. Δηλαδή θα χάνουμε καλούς ανθρώπους στο εξωτερικό, σε άλλους εργοδότες, όχι Έλληνες.

Και βέβαια εκεί έχει και μια μεγάλη σημασία το γεγονός ότι δεν είναι μόνο τα Stock Options. Καταργήσαμε, το ξέρετε καλά, την εισφορά αλληλεγγύης, μειώσαμε τις εργοδοτικές εισφορές, άρα κάναμε τη φορολόγηση της εργασίας πολύ πιο χαμηλή. Διότι και αυτό παίζει ένα ρόλο διότι τελικά αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει δεν είναι οι απολαβές προ φόρων είναι τι μένει τελικά μετά από φόρους.

'Αρα μειώνοντας, καταργώντας την εισφορά αλληλεγγύης και μειώνοντας τις εργοδοτικές εισφορές βοηθάμε εργαζόμενους να έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα που είναι και ουσιαστικά η βασική άμυνα που έχουμε απέναντι και στις πληθωριστικές πιέσεις.

Και ταυτόχρονα βοηθάμε και τις εταιρείες να μειώσουμε το κόστος πρόσληψης σε σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Μας λείπει ακόμα μία μονάδα στη μείωση των εργοδοτικών εισφορών για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, θα γίνει και αυτό.

Χθες, με την ανακοίνωσή μας κλείσαμε και υπερκαλύψαμε τη δέσμευσή μας για τη μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας. Έχουμε ήδη φτάσει σε μία φορολόγηση των κερδών στο 22% και θα μείνουμε εκεί. Θεωρούμε ότι είναι μία εύλογη φορολόγηση πια, αλλά ξεκινήσαμε από το 29%.

Και πιστεύω ότι δημιουργούμε ένα πλαίσιο μιας δίκαιης φορολόγησης που θα έχει και ένα έντονο αναπτυξιακό πρόσημο. Και αυτό ακριβώς είναι και η λογική που δώσαμε προνομιακή φορολόγηση στα Stock Options ακριβώς για να ενθαρρύνουμε αυτό το εργαλείο.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις