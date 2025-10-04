Εργασιακά: Κατέθεσαν νύχτα το νομοσχέδιο του 13ωρου

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που φέρνει εργασιακό χάος και 13ωρο.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο “Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο-Προστασία στην Πράξη” ή με άλλα λόγια το νέο εργασιακό νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως, το οποίο καθιστά ακόμα πιο ελαστικές τις εργασιακές σχέσεις.

Το νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των πολιτών, καθώς προβλέπει πως είναι… απολύτως νόμιμο ένας εργαζόμενος να δουλεύει 13 ώρες “σερί”.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου

Η “καρδιά” των επίμαχων διατάξεων εστιάζεται κατά κύριο λόγο στα άρθρα 5, 6, και 7 του νομοσχεδίου. Τα οποία αφορούν τόσο τον χρόνο εργασίας όσο και την μετατροπή των συμβάσεων σε “εκ περιτροπής απασχόληση”. Εκεί ουσιαστικά περιγράφεται, δίχως βέβαια να αναφέρεται, η δυνατότητα απασχόλησης επί 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη. Παράλληλα διαμορφώνεται η δυνατότητα πλήρους προσαρμογής του χρόνου εργασίας στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης μετατρέποντας σε “λάστιχο” κάθε έννοια εργασιακής σχέσης, ωραρίου, υπερωριών και οποιασδήποτε άλλης “σταθεράς” έχει παραμείνει στην εργατική νομοθεσία.

Η όλη εικόνα παρουσιάζεται στο νομοσχέδιο ως… συνεννόηση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου ενώ το γράμμα και το πνεύμα του νομοσχεδίου “προσπερνά” το αντικειμενικό γεγονός ότι η σχέση αυτή είναι ετεροβαρής. Προς όφελος φυσικά της εργοδοτικής πλευράς, ιδίως μάλιστα στις περιπτώσεις που ο εργοδότης είναι Ανώνυμη Εταιρία η πολύ περισσότερο επιχειρηματικός όμιλος.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στο NEWS 24/7 ο ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ ,π. πρύτανης, Νίκος Μαρκάτος, αν και το εργασιακό νομοσχέδιο παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως “εκσυγχρονισμός” και “ευελιξία”, στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια συντεταγμένη απορρύθμιση της εργασίας, που μετατρέπει τον εργαζόμενο σε αναλώσιμο γρανάζι μιας αγοράς χωρίς όρια, χωρίς δίχτυ προστασίας και, το χειρότερο, χωρίς μέλλον.

Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανατρέψει όσα δικαιώματα της εργατικής τάξης επιβίωσαν με αιματηρούς αγώνες δεκαετιών: Το οκτάωρο, την προστασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης και την αξιοπρέπεια στη δουλειά.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Κατά την παρουσία του νομοσχεδίου, η υπουργός Εργασίας είχε επιχειρήσει να εμφανίσει τις επίμαχες διατάξεις του νομοθετήματος ως παραχωρήσεις… ελευθερίας στους εργαζόμενους, βασιζόμενη στο προφανώς λαθεμένο συμπέρασμα ότι εργοδότες και εργαζόμενοι εκκινούν από την ίδια ακριβώς αφετηρία και ότι διαθέτουν ακριβώς την ίδια δύναμη πίεσης.

Η κα Κεραμέως είχε ανακοινώσει για παράδειγμα ότι η 13ωρη εργασία επεκτείνεται και στον έναν εργοδότη. Αν λοιπόν ένας εργαζόμενος “συμφωνήσει” με την αξίωση του εργοδότη του να δουλέψει για ένα διάστημα 13 ωρών την ημέρα, μπορεί να το κάνει.

Η Υπουργός είχε ξεκαθαρίσει ότι ο εργαζόμενος θα εισπράττει κανονικά την προσαύξηση, μένει να δούμε όμως τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος (προσοχή στα ψιλά γράμματα δηλαδή). Είναι, πάντως, γεγονός ότι ένας εργοδότης θα μπορεί να απασχολεί μετά από “συμφωνία” τον εργαζόμενό του για 13 ώρες.

Εύλογα ερωτηματικά προκάλεσε η καθιέρωση των fast track προσλήψεων ακόμα και για δύο ημέρες δουλειάς. Είναι βέβαια κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι το εν λόγω μέτρο ευνοεί τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που δουλεύουν σεζόν οι οποίες από εδώ και πέρα θα μπορούν να “γεμίζουν” κενά προσλαμβάνοντας κόσμο ακόμα και για 48 ώρες. Η ρύθμιση δεν προβλέπει τίποτα θετικό για τους εργαζόμενους.

Η κα Κεραμέως είχε τονίσει, παράλληλα, ότι δεν μπορεί να ανακληθεί η άδεια αναψυχής ενός εργαζόμενου. Δίνει, όμως, τη δυνατότητα στον εργοδότη, πάντα σε “συμφωνία” με τον εργαζόμενο, να διευθετεί την άδεια ακόμα και σε τέσσερα ίσα μέρη (ανά μία εβδομάδα). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν ένας εργαζόμενος επιθυμεί, ας πούμε, δεκαπενθήμερη άδεια το καλοκαίρι, ο εργοδότης του μπορεί πρακτικά να τον υποχρεώσει να πάρει μόλις μία. Και ούτω καθ’ εξής.

Το νομοθέτημα καθιερώνει επίσημα τις υπερωρίες στην εκ περιτροπής εργασία (ειδική μορφή μερικής απασχόλησης, κατά την οποία ο εργαζόμενος απασχολείται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα, λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή λιγότερους μήνες το έτος, αλλά πάντα με πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασία) ρύθμιση που δεν υπήρχε μέχρι στιγμής.

Η Υπουργός, μαζί με τον αρμόδιο υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη, είχαν παρουσιάσει και σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στην εργασία χωρίς όμως να ανακοινώσει επιπλέον προσλήψεις επιθεωρητών. Αυστηροποιείται, όμως, το πλαίσιο προστασίας των επιθεωρητών και εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο των μετακινήσεών τους.

Η Κα Κεραμέως είχε τονίσει, τέλος, ότι δεν αλλάζει τίποτα στο πλαίσιο των όρων απόλυσης για τους εργαζόμενους. “Δεν θα απολύεται κανείς με ένα sms όπως γράφτηκε”.