Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η απίστευτη ατάκα Καράογλου για τους νεκρούς μάρτυρες

Σε μια δήλωση που θα προκαλέσει αντιδράσεις προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου.

Σε μια τουλάχιστον ατυχέστατη προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τις κυβερνητικές πρακτικές στην Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στο Action 24, το βράδυ της Πέμπτης (25/9), ο βουλευτής Θεσσαλονίκης κλήθηκε να απαντήσει για το γεγονός πως στην Εξεταστική κλήθηκαν να καταθέσουν ακόμη και μάρτυρες που έχουν φύγει από τη ζωή.

Τότε, σε μια προσπάθεια να… κάνει χιούμορ, δήλωσε ότι «προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν».

Στη συνέχεια, προσπάθησε να μαζέψει όσα ξεστόμισε σημειώνοντας «δεν ξέρω, υποθετικά το λέω. Δεν το ξέρω ποιοι ήταν (σ.σ. οι νεκροί μάρτυρες), αυτό που είναι σημαντικό είναι να λάμψει η αλήθεια».

Το βίντεο από το 4.40 και μετά:

Υπενθυμίζεται πως, στη λίστα μαρτύρων για να καταθέσουν στην Εξεταστική, η Νέα Δημοκρατία κάλεσε μεταξύ άλλων και τον πρώτο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλη Σεφεριάδη, ο οποίος έχει πεθάνει από το 2016, καθώς και άλλους δύο μάρτυρες που έχουν φύγει από τη ζωή.

Απαντώντας ο γιος του, Γιάννης Σεφεριάδης σχολίασε μέσω επιστολής προς το προεδρείο της Εξεταστικής πως «ο πατέρας μου θα δυσκολευτεί να εμφανιστεί να καταθέσει καθώς δεν είναι στη ζωή από το 2016. Καλή επιτυχία στο έργο σας, που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς».

Προς προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Λαμβάνοντας γνώση πως στην κατάρτιση του καταλόγου μαρτύρων που πρότειναν τα κόμματα για τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΝΔ συμπεριέλαβε ως μάρτυρα και τον πατέρα μου Ευάγγελο Σεφεριάδη ως πρώτο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (20.9.1999 έως 19.9.2002) θα ήθελα να σας ενημερώσω πως ο πατέρας μου θα δυσκολευτεί να εμφανιστεί να καταθέσει καθώς δεν είναι στη ζωή από το 2016.

Θα ερχόμουν εγώ αντ’ αυτού, αλλά το μεταχειρισμένο Opel Astra Ασημί του 1999 που μου άφησε – η μόνη περιουσία που έβγαλε από χρόνια διοίκησης του σε δημόσιους οργανισμούς – είναι στο συνεργείο.

Καλή επιτυχία στο έργο σας, που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς.

Με τιμή,

Γιάννης Σεφεριάδης