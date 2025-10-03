Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθεστώς παρεμβάσεων παραδέχθηκε ένας ακόμη πρώην πρόεδρος

Η κατάθεση του Ιωάννη Κουρδή που τοποθετήθηκε στον οργανισμό επί υπουργίας Αυγενάκη.

Την εικόνα του ΟΠΕΚΕΠΕ ως έρμαιο κυβερνητικών παρεμβάσεων και λειτουργία κυβερνητικού φέουδου επιβεβαίωσε και η κατάθεση του Ιωάννη Κουρδή στην σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων.

Ο πρόεδρος του οργανισμού επί υπουργίας του Λευτέρη Αυγενάκη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – σύμφωνα με πηγες του ΣΥΡΙΖΑ – ερωτώμενος για την “μαφιόζικου” τύπου συνομιλία του με τον τότε αντιπρόεδρο, Ελευθέριο Ζερβό, με τον οποίο συζητούν να «στείλουν μουτζαχεντίν» για να τρομάξουν τον πρόεδρο του οργανισμού, Κυριάκο Μπαμπασίδη και να αποτρέψουν ελέγχους».

Όπως επισημαίνεται, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι «το ύφος της συνομιλίας δεν συνάδει με τον θεσμικό του ρόλο».

Επίσης σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο ΠΑΣΟΚ η κατάθεση Κουρδή «παρά τα σαφή στοιχεία από τηλεφωνικές συνομιλίες, που αποκαλύπτουν συνεννοήσεις για την προώθηση συγκεκριμένων φακέλων LEADER και προειδοποιήσεις για ελέγχους στην Κρήτη, ο κ. Κουρδής προσπάθησε με γενικόλογες και καθόλου πειστικές απαντήσεις να θολώσει τα αποδεικτικά στοιχεία και να εμφανίσει αυτές τις μεθοδεύσεις ως “συνηθισμένες πρακτικές” και ως δήθεν προσπάθεια της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιτάχυνση των διαδικασιών για όλους τους δικαιούχους».

Να σημειωθεί ότι ο Ιωάννης Κουρδής έχει διατελέσει πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας ενώ έχει παραδεχθεί δημόσια πως «ανήκει στον χώρο της ΝΔ».

Στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση πάντως κινούνται οι εκτιμήσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας την επιτροπή. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει πως η κατάθεση «κατέρριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης υπουργών στις αγροτικές αποζημιώσεις».

Απαντώντας στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ο ΣΥΡΙΖΑ διατείνεται πως «ο κ. Κουρδής παραδέχτηκε ότι ουδεμία συμβατότητα είχε με τον ρόλο τον οποίο κλήθηκε να υπηρετήσει. Κύριο «προσόν» στο βιογραφικό του, ήταν η «δοκιμασμένη συνεργασία» με τον Λ. Αυγενάκη στο υπουργείο Αθλητισμού, καθώς ο ίδιος τον είχε τοποθετήσει στην Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Ποδηλασίας!».