Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Το εκρηκτικό “παιχνίδι” Μαξίμου – Βορίδη

Η κόντρα του πρώην υπουργού με τον Γρηγόρη Βάρρα που φαίνεται να κρύβει ένα “μπρα ντε φερ” με το κυβερνητικό επιτελείο.

Σε «παιχνίδι με εκρηκτικά» φαίνεται να εξελίσσεται τα τελευταία 24ωρα η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκεί όπου ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας φαίνεται να βρίσκεται σε άγρια κόντρα με τον Μάκη Βορίδη, όμως στην πραγματικότητα υποβόσκει μία αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και το Μέγαρο Μαξίμου!

Οι κατηγορίες

Συνοπτικά, ο Γρηγόρης Βάρρας έχει κατηγορήσει με την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή τον Μάκη Βορίδη πως ως αρμόδιο υπουργό που τον πίεζε (με διαμεσολαβητή την εταιρία Neuropublic) προκειμένου να κάνει παράνομες πληρωμές επιδοτήσεων. Ο Μάκης Βορίδης με ανάρτησή του στα social media ανταπάντησε μιλώντας για κατασκευασμένες κατηγορίες χωρίς στοιχεία. Προειδοποιώντας, μάλιστα, πως θα προσέλθει να καταθέσει στην επιτροπή αν και μέχρι στιγμής δεν έχει κληθεί από τη (γαλάζια) πλειοψηφία της.

Το ότι υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσα σε Μ. Βορίδη – Γρ. Βάρρα είναι γνωστό από την περίοδο 2019-2020, οπότε ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποπέμφθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να καταλήξει (όλως περιέργως) σύμβουλος για αγροτικά θέματα του Μεγάρου Μαξίμου. Το -πολιτικά- εντυπωσιακό στοιχείο, όμως, είναι πως οι διαφωνίες αυτές βρέθηκαν τώρα στο επίκεντρο της επικαιρότητας διαμέσου της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με πρωτοβουλία Μαξίμου

Θυμίζουμε ότι οι απόψεις Βάρρα εκτέθηκαν τη Δευτέρα στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη. Όταν ο τελευταίος αποφάσισε τελικά να διαμοιράσει στα μέλη της Επιτροπής το περίφημο «ενημερωτικό σημείωμα που έφτιαξε συνεργάτης του Μ. Μαξίμου». όταν έγινε γνωστό πως υφίσταται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον οργανισμό. Ο συνεργάτης αυτός δεν ήταν φυσικά άλλος από τον Γρηγόρη Βάρρα. Η χθεσινή κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή ήρθε να επιτείνει τις κατηγορίες που αναφέρονταν ήδη στο υπόμνημα Μυλωνάκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όλα αυτά έγιναν σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: Αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας (6 Οκτωβρίου 2025) που -σύμφωνα με εκτιμήσεις έγκριτων νομικών -οδηγεί σε παραγραφή τυχόν ποινικές ευθύνες του Μάκη Βορίδη. Παρουσιάζεται, δηλαδή, το φαινόμενο ο Μάκης Βορίδης να εκτίθεται πολιτικά μετά από κινήσεις του Μεγάρου Μαξίμου αμέσως μετά την «λήξη της προθεσμίας» που θα επέτρεπε να εκτεθεί και ποινικά!

Γρηγόρης Βάρρας EUROKINISSI

Η αντιπολίτευση

Στο δεδομένο αυτό άλλωστε έχει εστιαστεί -όπως ήταν αναμενόμενο- η προσοχή όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης που βλέπουν αυτή την αλληλουχία γεγονότων να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους. Ιδίως τον συνδυασμό του Γρηγόρη Βάρρα να μιλά ευθέως για ενδείξεις ποινικών ευθυνών του Μάκη Βορίδη, ενώ η Νέα Δημοκρατία απέρριψε πριν μόλις από δύο μήνες την πρόταση που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική Επιτροπή.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κώστας Τσουκαλάς: «Ο κ. Βάρρας “έδωσε” τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης “έδωσε” τον κ. Βορίδη , τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά!».

Οι κινήσεις Βορίδη

Το ερώτημα πλέον είναι ποιες θα είναι οι κινήσει του Μάκη Βορίδη. Ο πρώην υπουργός στην ανάρτησή του στα social media εμφανίστηκε ενοχλημένος. Πληροφορίες αναφέρουν όμως ότι «είναι έξαλλος» με την συμπεριφορά που έχει επιδείξει το Μέγαρο Μαξίμου μέσω του Γιώργου Μυλωνάκη.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του χρησιμοποιεί τη φράση: «Τα υπόλοιπα, και σε πλήρη ανάλυση, θα παρουσιαστούν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής». Μια ατάκα που ερμηνεύεται ως προειδοποίηση τόσο για τον Γρηγόρη Βάρρα όσο και για το κυβερνητικό επιτελείο. Ιδίως από την στιγμή που οτιδήποτε κι αν ειπωθεί για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτόματα «μεταφέρεται» στο Μέγαρο Μαξίμου αφού τον αξιοποίησε μετά την θητεία του στον οργανισμό ως συνεργάτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ανάλογη προειδοποίηση είχε απευθύνει, προς πάσα κατεύθυνση, ο Μάκης Βορίδη και τον περασμένο Ιούλιο στην συνεδρίαση της Βουλής όπου συζητήθηκε η παραπομπή του σε προανακριτική. Τότε είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ο Βάρρας δεν αναφέρεται ο ίδιος στο λόγο για τον οποίο του ζήτησα παραίτηση. Επομένως, εγώ στην παρούσα φάση θα περιοριστώ σε αυτά και θα τα διευκρινίσω με χαρά στην εξεταστική. Και εκεί θα διευκρινίσω και άλλα. Διάφορα άλλα».

Μετά από όλα αυτά αναμένεται με ενδιαφέρον η συνέχεια της υπόθεσης. Αξίζει, μάλιστα, να σημειώσουμε πως ο Μάκης Βορίδης ΔΕΝ περιλαμβάνεται έως στιγμής στους μάρτυρες που έχει κλητεύσει η Εξεταστική Επιτροπή. Αν και έχει μείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της κλήσης και άλλων προσώπων όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων τον οποίο επέβαλε η «γαλάζια» πλειοψηφία της.

Είναι φανερό, βέβαια, πως αν ο Μάκης Βορίδης ζητήσει δημοσίως να καταθέσει, δύσκολα το προεδρείο και η πλειοψηφία της Εξεταστικής θα μπορέσει να μην του το επιτρέψει. Δίχως τουλάχιστον να εκτεθεί ανεπανόρθωτα.