Φάμελλος: Δεκαπενταύγουστος ομόνοιας και αγάπης, αλλά και ανάγκης για αλλαγή

Το μήνυμα αλληλεγγύης που απέστειλε ο Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Μήνυμα αλληλεγγύης προς τους πληγέντες των πυρκαγιών και όσους δοκιμάζονται, αλλά και κάλεσμα για μια ισχυρή Πολιτεία με σύγχρονη πρόληψη, έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τον Δεκαπενταύγουστο.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε τη γιορτή της Παναγίας ως ημέρα ομόνοιας και αγάπης, άρρηκτα δεμένη με την ελληνική παράδοση. Στάθηκε στους ανθρώπους που βίωσαν τις καταστροφικές πυρκαγιές, στους εργαζόμενους που μάχονται καθημερινά για μια καλύτερη ζωή, αλλά και στους λαούς που στερούνται ελευθερίας και ειρήνης, κάνοντας ειδική αναφορά στην Παλαιστίνη.

Κάλεσε σε προσπάθεια για μια καλύτερη Ελλάδα και έναν πιο δίκαιο κόσμο, ευχόμενος χρόνια πολλά με αλληλεγγύη, ανθρωπιά, υγεία και ειρήνη.

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου:

Γιορτή της Παναγίας σήμερα, γιορτή ομόνοιας και αγάπης, αφιερωμένη στη μητρική φροντίδα και προστασία, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παράδοση.

Ο φετινός Δεκαπενταύγουστος είναι διαφορετικός και δύσκολος.

Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών. Μία μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, ακόμα μία χρονιά. Που απαιτεί να αλλάξουμε, απαιτεί μία ισχυρή, σοβαρή Πολιτεία με σύγχρονη πρόληψη για να μη ζούμε τον ίδιο εφιάλτη.

Η σκέψη μας είναι δίπλα και σε εκείνους που παλεύουν για μία καλύτερη ζωή, παντού, στα δάση, στη θάλασσα, στα νοσοκομεία, στη βιοπάλη.

Σε όσους και όσες δεν μπόρεσαν φέτος να κάνουν διακοπές.

Στους λαούς που δεν έχουν Ελευθερία και Ειρήνη, στην Παλαιστίνη που δεν έχουν Πατρίδα και Ζωή.

Για όλους αυτούς, αξίζει να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο.

Χρόνια πολλά από καρδιάς σε όλους και όλες. Με Αλληλεγγύη, Ανθρωπιά, Υγεία και Ειρήνη.

Καλό Δεκαπενταύγουστο!