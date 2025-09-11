Φάμελλος στη ΔΕΘ: Στόχος είναι η αλλαγή κυβέρνησης και πολιτικής

Οι δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (11/9) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

“Χρειάζεται να υπάρξει μια προοδευτική απάντηση γιατί με τον κ. Μητσοτάκη δεν πάει άλλο, είναι απονομιμοποιημένος και πρέπει να παραιτηθεί”, τόνισε μεταξύ άλλων.

Σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Φάμελλος απάντησε ότι “ο κ. Τσίπρας είναι πολύτιμο κεφάλαιο για την Ελλάδα και πολύτιμος συμπαραστάτης στην προσπάθεια για την Προοδευτική Ελλάδα, έχουμε συμφωνήσει σε μια ενιαία προσπάθεια απάντησης και το έχουμε συμφωνήσει και με τον κ. Τσίπρα”.

Μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ενότητα κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων και σημείωσε: “Δεν ανοίγουμε συζήτηση για κατακερματισμό, προσθέσεις θέλουμε. Με αυτό το σχέδιο είναι και ο κ. Τσίπρας, είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης“.

Σε ερώτηση που βρίσκεται ο κ. Τσίπρας, απάντησε ότι “σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι, στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ”.

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τον εκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απάντησε ότι είναι “να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κοινωνίας και η κοινωνία θέλει ανάσα”.

Και πρόσθεσε πως “ο στόχος είναι η αλλαγή κυβέρνησης και πολιτικής και η ανάδειξη μια προοδευτικής κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό”.