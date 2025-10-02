Γεραπετρίτης: 39 σκάφη του Global Sumud κατευθύνονται προς το ισραηλινό λιμάνι Άσντοντ

Σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, 39 σκάφη του Global Sumud Flotilla αναχαιτίστηκαν και πλέουν προς το ισραηλινό λιμάνι του Άσντοντ και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.

Η μεγάλη πλειονότητα των σκαφών της ανθρωπιστικής επιχείρησης Global Sumud Flotilla, που είχε στόχο να προσφέρει βοήθεια στη Γάζα, φαίνεται ότι έχει πλέον αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

“Συνολικά 39 σκάφη κατευθύνονται τώρα προς το λιμάνι του Άσντοντ και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς”, δήλωσε την Πέμπτη (2/10) ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, από το βήμα του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου.

“Αυτό αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο όγκο των σκαφών του στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα” ανέφερε και πρόσθεσε πως: “θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπάρξει πλήρης εγγύηση ασφάλειας για τους πολίτες και ήδη έχουμε μεριμνήσει σχετικά“.