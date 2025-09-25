Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είπε στο Reuters πως η Ελλάδα θα εγγυηθεί τον ασφαλή πλου του Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα στα χωρικά της ύδατα, ενώ απέρριψε την αποστολή πολεμικών πλοίων, όπως έκαναν Ιταλία και Ισπανία

Η Ελλάδα θα εγγυηθεί την ασφαλή πλεύση των σκαφών που βρίσκονται επί του παρόντος στα ύδατά της ως μέρος του διεθνούς στόλου «Global Sumud Flotilla» που κατευθύνεται προς τη Γάζα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, την Πέμπτη (24/09) ο οποίος πρόσθεσε ότι η Αθήνα είχε ενημερώσει το Ισραήλ ότι υπήρχαν Έλληνες πολίτες στον στόλο.

«Υπάρχει ένας μικρός αριθμός σκαφών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ύδατα της Κρήτης και θα εγγυηθούμε τον ασφαλή πλου τους», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης μιλώντας στο Reuters στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Έχουμε ήδη ενημερώσει την ισραηλινή κυβέρνηση για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών σε αυτή την αποστολή και θα φροντίσουμε να πάνε όλα καλά», προσέθεσε.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ δήλωσε ακόμα ότι η Αθήνα δεν σχεδιάζει να στείλει πολεμικά πλοία σε αυτό το στάδιο και να ενταχθεί στις ναυτικές αποστολές της Ιταλίας και της Ισπανίας με στόχο την προστασία του στολίσκου.

Υπενθυμίζεται ότι Ιταλία και Ισπανία έστειλαν πολεμικά πλοία για να προστατεύσουν τη νηοπομπή, αφοότου τα σκάφη δέχθηκαν επίθεση από 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διεθνή ύδατα, 30 ναυτικά μίλια (56 χλμ.) ανοικτά της Γαύδου.

Παράλληλα αναφερόμενος στην επίθεση με drones που δέχθηκαν τα πλοία του στολίσκου, είπε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

«Προς το παρόν, φαίνεται ότι είναι ασφαλές, αλλά είμαστε σε πλήρη επιφυλακή», τόνισε.

Ο στόλος του «Global Sumud Flotilla» περιλαμβάνει περίπου 50 πολιτικά σκάφη για να προσπαθήσει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Πολλοί δικηγόροι και ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Έλληνες, βρίσκονται επί των πλοίων του στόλου.